Превзошёл Роналдо. Самый востребованный центрфорвард мира

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вчера, 15:53

Мало кто откажется от этого нападающего, но «Соккер.ру» ставит во главу угла интересы футболиста.

Норвежский парень на неделе отпраздновал день рождения, юбилей юности – исполнилось 20 лет. А начал кутить чуть раньше, когда его вряд ли трезвого выставили из норвежского клуба (на родине Эрлинга продажа крепкого алкоголя лицам до 20 лет запрещена).

Зато Холанд отдыхает дома, проводит каникулы на родине, где успел попилить дрова бензопилой. Так он помогает отцу. Есть замечательное фото Эрлинга на тракторе. Настоящий сельский парень – крепкий от природы, кровь с молоком, только с зарплатой 6 млн евро в год:

Конечно, Холанд не родился в бедной семье (как Роналдо, Месси или Роналду), ведь его отец – бывший профессиональный футболист. Но воспитывался в маленьком городке. Норвежцы умеют ценить скромность бытия. Поэтому на каникулах Эрлинг дома и помогал на огороде. Но скоро вернется в рабочий Дортмунд и попробует доказать, что сказочный прошлый сезон не был случайным.

В составе ФК «Ред Булл Зальцбург» и в футболке «Боруссии» Д центральный форвард до наступления двадцатилетия за один сезон забил 44 гола в 40 играх. Это феноменальная статистика, ведь здесь 10 мячей в Лиге чемпионов и 13 – в Бундеслиге, не только в Австрии рекорд ставил. Мбаппе в том же возрасте выдал 39 голов в 43 играх, но уже в составе ПСЖ – куда проще игралось в окружении зрелых напарников, чем Холанду в составе юной атаки «шмелей».

Вообще, получился удивительный для Эрлинга сезон. У Неймара в «Сантосе» в 19 лет был футбольный год с 24 голами в 47 матчах. У великого Зубастика Роналдо в ПСВ (не самой сложной для форвардов голландской лиге) набралось 19 мячей в 21 матче, то есть средняя результативность была все-таки ниже, чем у Холанда. Про Месси или Роналду не будем – в юном возрасте не набрали ход. У Лионеля было 17 мячей в 36 играх, у Криштиану – 9 в 50 поединках в МЮ .

Эрлинг выступил феноменально. Даже слишком хорошо, чтобы не переживать, сможет ли нападающий в зрелом возрасте собирать голы столь часто? Пока же кто только не отвешивал ему комплименты, каких только защитников не огорчал. И не сбавил обороты, а если берет паузу — возвращается. Холанд крут не тем, что у него дикая меткость – может быть случайностью, с кем не бывает, а тем, что не по годам взрослый на поле.

В его родном городишке не принято много болтать – поэтому у Эрлинга такие смешные интервью, где отвечает в основном односложно. Конечно, тут и элемент троллинга журналистов присутствует – Холанд в школе читал рэп, умеет сочинять длинные предложения, но прикалывается, ведь любит смеяться и шутить, веселый паренек за полем. Есть притягательность в хитрой солидности настолько юного футболиста в игре, уже отвечает на вопросы в стиле Ибрагимовича, выдавая такие цитаты:

Хорошие команды побеждают даже в плохой день.

Златан сохранил феноменальные голевые показатели после тридцати лет. И пусть бывший клуб шведа ПСЖ отыгрался против Холанда в Лиге чемпионов, но там не вина строго Эрлинга. Да и парижане еще не в финале. Во-первых, нарвались на «Аталанту» в плей-офф – клуб из Бергамо может случайно отомстить за троллинг Холанда «позой лотоса» — ребячество от ПСЖ , незачем было так делать.

Надо уважать соперников, чему учат Холанда сейчас. «Боруссии» Фавра не хватило дыхания, опыта и везения. Если бы получили не ПСЖ в плей-офф ЛЧ , то готовились бы к развязке турнира прямо сейчас. А теперь у них задача удачно выступить в Европе и в Бундеслиге в новом сезоне. И поскольку Холанд в ударе – он их козырь. Почему же именно Эрлинг самый востребованный центрфорвард мира?

Потому что остальные в силу тех или иных обстоятельств не нужны буквально десятку больших клубов. Варди – хулиган, да и не юноша он уже. Это же касается и капитана «Арсенала» Обамеянга. Суарес – тоже практически ветеран, Кейн – слишком дорогой, Фирмино – специфический наконечник, не всем подойдет. Лукаку уже сменил клуб и еще один трансфер не обсуждает, ему в «Интере» хорошо, голы приходят легче, чем в МЮ .

Бензема подписал новый контракт с «Реалом» и ждет помощника, Кариму удобно в Мадриде у тренера Зидана. Иммобиле уже ездил за рубеж, но опыт в «Севилье» и «Боруссии» Д показал, что Чиро лучше остаться под крылом у Индзаги и ждать, кого «Лацио» добавит ему в напарники под Лигу чемпионов. Наконец, великий и ужасный Левандосвки счастлив в «Баварии».

Да и возраст у поляка не тот, чтобы во времена финансового кризиса все без исключения гранды мечтали о футболисте, которому за тридцать, но он до сих пор с ценником в сто миллионов. Роналду был прав – за редкого возрастного отдадут столько. Как видите, вроде бы нападающих много, а тех, которые нужны всем, почти нет. В списке на «Золотую бутсу» лидирует Левандовски, хотя Роналду и Иммобиле пытаются его обогнать.

Но Холанд – на высоком 6-м месте, хотя его австрийские голы засчитали в рейтинг со скромным коэффициентом. Неплохо для парня, которому водку в норвежском ночном клубе неделю назад нельзя было продать! А вот если правдива информация, что «Боруссия» Д при заключении контракт с Эрлингом с подачи Райолы включила в соглашение пункт о сумме гарантированного выкупа в 2022-м, то немцам выгоднее отдать его через год.

Холанд не всем клубам подходит стилистически, но с учетом результативности и возраста это нападающий для «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», ПСЖ или «Ювентуса». И не только для этих команд. В 2020-м его не заберут, это понятно, но через год, если будет в феноменальной форме, а данный пункт – правда, можно будет получить не 50 или 75 млн евро, а гораздо больше. Причем такую сумму норвежец окупит голами.

Хотя взросление за полем еще ждет впереди. Случай на дискотеке показательный – отец высмеял Холанда за тот смешной конфликт и предложил вернуться к сельской работе, ведь гулянки – не для его сына. Футболисты «Боруссии» Д получили удачный повод прикалываться над напарником – деревенские каникулы, дискотека, бензопила и трактор будут хорошими зацепками для шуток Витселя, Азара и Хуммельса.

Но если говорить серьезно, то Холанд – машина. Не такая машина, как юный Роналдо – качество футбола бразильского Феномена в 19-20 лет даже Мбаппе не повторил. Отец француза устроил торги за большой контракт с ПСЖ . Килиан выиграл чемпионат мира в основе и сдружился с пафосным Неймаром. Мбаппе перестал вести себя так скромно, как в «Монако». А вот Холанда еще ждет «синдром второго года».

Если поймает звезду и расслабится – будет герой одного сезона, хотя и невероятно яркий, но если будет пахать, то норвежец с нами надолго. В Мадрид, Манчестер, Турин, Ливерпуль или Барселону еще успеет, а пока должен любить футбол и голы сильнее всего в жизни. У него получается, 44 гола в 40 матчах – феноменально много, на уровне личных рекордов форвардов с ценником в 80-100 млн евро.

Поэтому ждем от Эрлинга новых подвигов осенью и в следующем году. Парень смешной, улыбчивый, но довольно хитрый, что полезно для форварда. А поскольку словно создан для игры в центре атаки – не завидуем защитникам будущих соперников «Боруссии» Д. Группа поддержки у Эрлинга крутая, а сам он не промах. Вряд ли во втором сезоне забьет больше 40 мячей, это многовато, но даже если отметится 20-30 точными ударами – останется самым востребованными центрфорвардом планеты.