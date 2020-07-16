«Стефануа» остались без Стефана. «Сент-Этьен» выставил из команды вратаря, отыгравшего девять сезонов

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вчера, 09:33

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в самом титулованном клубе Лиги 1.

Поздно вечером из Франции прилетела интересная новость. Десятикратный чемпион страны «Сент-Этьен» расторг контракт со своим вратарём Стефаном Руффье. Вот такой День взятия Бастилии устроили «зелёные» голкиперу, который отыграл девять сезонов на «Жофре Гишар».

Стефану Руффье тридцать три. До конца контракта оставался один год. Можно было подождать, тем более Стефан верой и правдой служил «Сент-Этьену» на протяжении девяти лет и не раз отказывался от выгодных предложений. В отличие от других футболистов «стефануа». Возможно, предыдущий сезон был не самым лучшим в биографии Руффье. Травма выбила его из обоймы на несколько недель. Стремительное возвращение в строй всегда чревато издержками. Но, помилуйте, не Стефан же виноват, что самый титулованный клуб Франции оказался только семнадцатым в досрочно завершённом чемпионате.

Причина изгнания Руффье — его конфликт с тренером Клодом Пюэлем. Авторитетный специалист возглавил «зелёных» прошлой осенью. «Соккер.ру» писал об этом назначении. От нового шефа ждали быстрого исправления ситуации, но «Сент-Этьен» продолжал буксовать и к пандемии коронавируса подошёл рядом с зоной вылета. Неизвестно, как бы всё сложилось, если бы чемпионат Франции был доигран до конца. Слухи о том, что у Пюэля не сложились отношения с вратарём, появились ещё зимой. Но вот так, с вещами на выход? Словно не было этих девяти лет.

Хотя если вспомнить некоторые моменты карьеры Клода Пюэля, то можно обнаружить нечто интересное. Первую самостоятельную практику двукратный чемпион Франции в составе «Монако» начал в родном клубе и через полтора года выиграл с ним тогда ещё Д-1. Вратарём монегасков тогда был чемпион мира Фабьен Бартез, с которым у Пюэля были сложные отношения. Но конфликтовать с авторитетом было не с руки, тем более что Фабьена вскоре продали в «Манчестер Юнайтед». Клон Бартеза Стефан Порато с миссией не справился и долго не продержался. Но Пюэля уволили ещё раньше.

Далее тренер довольно долго — шесть лет это очень много по французским меркам, работал с «Лиллем». Два года Клод терпел на последнем рубеже великана Грегори Вимбе, а потом решил заменить его на второго голкипера «Монако» Тони Сильву. И пока Пюэль работал с «догами», их ворота защищал пусть и небезупречный, но преданный тренеру сенегалец.

В 2008 году Пюэля позвали работать в «Лион». И первым желанием, которое новый тренер высказал президенту Жану-Мишелю Ола, стало приобретение вратаря «Ниццы» Уго Льориса. На смену стареющему Грегори Купе. В итоге будущий чемпион оказался в «Лионе», а семикратный чемпион страны уехал в мадридский «Атлетико».

В своей следующей команде — «Ницце», Клод Пюэль на протяжении двух сезонов спокойно уживался с колумбийцем Давидом Оспиной, даже сожалел о его продаже в «Арсенал». Юный Муаз Хассен, который защищал ворота «орлов» в третьем сезоне Клода, не успел стать его гвардейцем. В следующем первенстве Хассен присел на лавочку, а его место занял другой молодой и неопытный Йоан Кардиналь. С которым «орлята» с Лазурного берега поднялись на четвёртое место.

Затем Пюэль уехал в Англию, где принял «Саутгемптон». Он не стал возражать против ухода Мартена Стекеленбурга в «Эвертон» вслед за Рональдом Куманом. Тем более что голландец уже проиграл конкуренцию двухметровому Фрейзеру Форстеру. Которого Пюэль не трогал. Может, потому что был доволен, а может, просто не успел. Равно, как не пошатнулись позиции Каспера Шмейхеля в «Лестере», где тоже работал французский специалист.

Но во Франции Пюэлю нужен человек в воротах, а не авторитетные ветеран. Как Вимбе или Купе. Возможно, поэтому Руффье и угодил в немилость. Давно играющий вратарь — фигура авторитетная, своего рода центр притяжения в коллективе. А Пюэлю важно единоначалие и послушание. Возможно, тренер и ведёт себя подобным образом.

Скорее всего, Клод уже подобрал нужного ему человека в ворота «зелёных». Пока мы не знаем, кто это. Но Пюэль редко ошибается. Научен горьким опытом приглашения Порато, который обернулся изгнанием из «Монако». Быть похожим на Бартеза и быть Бартезом — не одно и то же. «Сент-Этьен» начнёт сезон с новым вратарём, и время покажет был ли прав Пюэль, совершив столь рискованный шаг. Поговорим лучше о Стефане Руффье, который не собирается зачехлять перчатки.

В карьере Стефана было всего три клуба — «Монако», «Сент-Этьен» и «Байонн» из одноимённого города, где появился на свет сын фигуристки и игрока в пелоту (баскская народная игра с мячом и перчаткой-ловушкой). «Монако» отправлял молодого вратаря домой в годичную аренду, после чего Стефан обосновался в составе монегасков, потеснив Флавио Рому. Коротко стриженый вратарь сразу обратил на себя внимание и был удостоен вызова в сборную Франции. Но несмотря на все старания Руффье, «Монако» не удержался в сезоне 2010-11 и выпал из Лиги 1. Руффье же принял предложение «Сент-Этьена», искавшего замену знаменитому Человеку-Пауку — Жереми Жано. Ради самого титулованного клуба Франции он отказал «Манчестер Сити».

Девять лет Стефан практически бессменно защищал ворота «стефануа». Во времена тренера Кристофа Галтье команда считалась очень перспективной. Но слишком медленно растущей. Вроде бы Галтье всё делал правильно, но «зелёные» стояли на месте. За 8 лет — Кубок лиги и пятое место. В итоге руководству надоело ждать. Галтье устроился в «Лилль», где уже на второй год поднял «догов» с 16-го места на второе и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Что же ему на «Жофре Гишар» так не работалось.

«Сент-Этьен» же за три года успел сменить четырёх тренеров, — Пюэль пятый. «Зелёные» пока стремительно деградируют. И это не могло не сказаться на моральном состоянии Руффье. В последних сезонах Стефан выглядел каким-то уставшим. Но теперь ему некогда уставать. Надо искать новую команду.

Устроиться вторым-третьим для Руффье не проблема. Тот же «Манчестер Сити» может вспомнить былой интерес, ибо Стефан больше подходит клубу, чем травмированный американец Зэк Стефан. Клаудио Браво, если вы не забыли, покидает «горожан». Тот же Галтье может позвать Руффье в «Лилль», но вторым. Майк Меньян пока никуда не идёт. Можно вернуться в «Монако». Тоже в качестве запасного.

Но вряд ли Стефан захочет смотреть, как играют другие. Он сам ещё не наигрался. Ещё до карантина им интересовался «Монпелье». Аренда Хиронимо Рульи закончилась, аргентинец отбыл в «Реал Сосьедад», поэтому может понадобиться новый страж ворот. А тут опытный и бесплатный. «Реймс» может продать Предрага Ристовича, вот и второй вариант. Поль Бернардони оставил «Ним», и «крокодилы» ищут ему замену. И это только Франция, а ведь Стефан может устроиться и не в чужой для него Испании. Не забывайте, что он баск по национальности. Теоретически может и в «Атлетик», если тот продаст Унаи Симоа. Но в «Эйбаре» или «Алавесе» лишним бы не был, даром что там нет запрета на футболистов иного происхождения. Может оказаться и в «Сосьедаде», если тот расстанется с Рульи.

Не будем больше пока гадать. Стефан сам недавно узнал о своём увольнении, поэтому ещё не определился. Но скоро наступит ясность. Вряд ли такой вратарь потеряется.