Итоги самого длинного сезона.

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вчера, 18:43

И вот закончился самый длинный сезон в истории АПЛ , но это произошло из-за пандемии короновируса. Давайте посмотрим на итоговую таблицу, все так, как я предполагал перед стартом сезона. Кто-то удивил, а кто в итоге разочаровал. Мой комментарий:

09.08.2019, 21:48



1)Ливерпуль, 2) Ман Сити, 3) Ман Юнайтед, 4) Тоттехэм, 5) Арсенал, 6) Челси, 7) Вулверхемптон,

8) Лестер, 9) Вест Хэм, 10) Эвертон,11) Уотфорд) 12) Борнмут 13) Кристал Пэлас 14) Ньюкасл

15) Саутгемптон, 16) Норвич Сити, 17) Шеффилд Юнайтед выбывание 18 Астон Вилла 19 Бернли 20 Брайтон

Я уверен МЮ будет в четверке. Я вот думаю, что Тоттенхэм может и не попасть в топ 4, объясню это тем, что в прошлом сезоне еле еле влезли в четверку. Астон Вилла поборотся достойно за выживание, Ливерпуль будет первым если все реализует и им будет помогать везение.......... и тд был мой длинный комментарий.

Итоговое расположение команд на финише:

1) Ливерпуль, 2) Манчестер Сити, 3) Манчестер Юнайтед, 4) Челси, 5) Лестер Сити, 6) Тоттенхэм, 7) Вулверхэмптон,

8) Арсенал, 9) Шеффилд Юнайтед, 10) Бернли, 11) Саутгемптон, 12) Эвертон, 13) Ньюкасл, 14) Кристал Пэлас,

15) Брайтон, 16 Вест Хэм, 17) Асто Вилла, выбывание 18) Борнмут, 19) Уотфорд, 20) Норвич Сити

Как видим я сумел предсказать с призовыми местами:

«Ливерпуль» мой прогноз — 1 место, в реальности — 1 место. Стал победителем АПЛ практически побили рекорд Ман Сити сезона 17/18 когда они установили итоговые 100 пунктов, «красные» остановились на 99. Приличный результат для чемпиона. Практически до конца сезона клуб шел без поражений, проиграв до пандемии «Уотфорду» — 0:3, после пандемии горожане сделали чемпионский коридор, нанеся им второе крупное поражение — 0:4, после чего Гари Линекер сказал, что «красные» были просто «мыльным пузырем», а третье поражение им нанес неожиданно «Арсенал». Команда Клоппа по сезону прошла ровно не теряя очков, хотя они могли добиться большего скажем выиграть золотой дубль, но кубок Англии отдали дружине Лэмпарда, но тут конечно больше сам Клопп виноват, который постоянно не ставит в приоритет национальные кубки. А в ЛЧ уступили «Атлетико», что не вызвало удивление, потому что команда Симеоне умеет это делать, и прошлогодний чемпион турнира попал в сети.

«Манчестер Сити», мой прогноз 2 место, в реальности — 2 место. Если честно они очень сильно отстали в чемпионской гонке, но тут сказались потери, одна из них капитан Венсан Компани, который покинул команду перед стартом сезона, и также травмы, и неожиданные поражения, как скажем от «Саутгемптона». Команда Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла абсолютно все в Англии, чистое доминирование, а на этот раз пока лишь кубок лиги, третий подряд. Не удалось им третий год подряд выиграть АПЛ , не смогли повторить достижение МЮ Фергюсона. В ЛЧ есть шанс, но если они будут играть так как играют постоянно в этом турнире то могут и не пройти в ответной игре «Реал», который набрал приличный ход.

«Манчестер Юнайтед» мой прогноз — 3 место, в реальности — 3 место в этом сезоне МЮ получил два прозвища одно придумали эксперты как «Варчестер Юнайтед», так как много решений с VAR пришлось в их пользу, а я им придумал другое прозвище «Пенкачестер Юнайтед», тем самым указал на их рекорд пенальтей в АПЛ . Но если быть серьезным МЮ стал выглядеть лучше, игроки стали играть лучше под руководством Сульшера, нарисовался рисунок игры, и финиш закончили убедительно на третьем месте, но безбожно отстали от «Ливерпуля» на целых 33 очка, а это серьезно. Да обыграли в последнем туре «Лестер», но победа была с душком. Также у них есть еще шанс в ЛЕ , сможет ли Сульшер завоевать ее или нужно быть «особенным».

«Тоттенхэм» мой прогноз — 4 место, в реальности — 6 место. Прошлогодний финалист кубка чемпионов конечно провалил сезон, но не совсем до конца. Неожиданностью стал уход главного творца последний лет Маурисио Почеттино. Мне кажется аргентинец имел шанс на исправление, но совет директоров решил убрать его из команды после первого в их истории финала ЛЧ . Моуриньо сменил его, но общая картины игры клуба не изменилась, только клуб поднялся со второй части турнирной таблицы, а на финише успел финишировать на 6 строчке, которая дает шанс на ЛЕ , о чем очень радовался в интервью «особенный». Если в прошлом году фарта игроков и магия Почеттино вывела их в финал ЛЧ , сменивший его Моуриньо в 1/8 попрощался с турниром без особого сопротивления от «Лейпцига». Да и вообще Моуриньо проиграл всем молодым тренерам Сульшеру, пару раз Лэмпарду, только безопытного Артету сумел одолеть в северолондонском дерби, и финишировал на багаже Почета выше «Арсенала».

«Челси» мой прогноз достойное — 6 место, в реальности — 4 место. Лэмпард перед стартом сезона покинул «Дерби Каунти» возглавил «синий» клуб, где он стал легендой. Не слишком я и ошибся с их место расположения, просто клуб чуточку превзошел мои ожидания, и это хорошо. Правда с трудом, как и МЮ в последнем туре решили свою судьбу в этом сезоне попав на будущий сезон в ЛЧ , но достойно все же многие не думали, что у Лэмпарда получится хотя бы так, а также выти в первый свой финал кубка Англии в качестве тренера, у него молодая команда которая пока играет волнообразно то побеждает, то также неожиданно теряет.

«Арсенал» мой прогноз — 5 место, в реальности — 8 место. Начал сезон Эмери, но его сменил Артета, картина игры клуба не поменялась, хоть он и обыграл на финише «Ливерпуль», в кубке Ман Сити, но это пока все пустое, команда полностью провалилась, и окончила сезон впервые за 25 лет ниже 7 места. Пока спасает выход в финал КА, которые нужно еще выиграть, если повезет. Работы Арететы пока не видно, мне кажется еще хуже чем при Эмери, которые вышел в финал ЛЕ , хотя Артета тоже в финале но внутреннего турнира, и опять «Челси», но на этот раз синие без Азара, который их тогда затащил на победу, так что канонирам стало чуть легче.

«Лестер Сити» мой прогноз — 8 место, в реальности — 5 место. Они поменялись местами с моим прогнозом с «Арсеналом», но на финише «Лисы» потеряли свой запас прочности который им удалось сделать перед пандемией, сильнее многих она повлияла, клуб был в шаге попасть в ЛЧ , но провалив концовку сезона оказалсь в зоне ЛЕ , что тоже достойно особенно если после чемпионского сезона клуб больше не выступал в Европе, так что Роджерс смог хоть так. Варди стал лучшим бомбардиром это тоже плюс. Да и вообще первые три места лучших бомбардиров оказались не игроки из первой четверки Ингс и Обамиянг чьи Саут был 11, а пушкари стали 8 ми.

«Саутгемптон» мой прогноз — 15 место, в реальности — 11 место. Оптимизма старт сезона мне не приносил, «святые» стартовали очень неудачно, кода практически сразу их отбросило вниз турнирной таблицы, а добило все это шокирующее домашнее поражение — 0:9 от «Лестера», что уже говорило тогда о том, что надо прощаться с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. Потому что игра команды была настолько ужасна, что виделся именно такой сценарий. Рассчитывать можно было только на ребят, и они не подкачали, старались все, больше конечно выделим Дэнни Ингса, который прошлый сезон провел на правах аренды, а в этом став полноценным игроком клуба внес существенный вклад забил 22 раза, чтобы клуб финишировал впервые за три года чуть выше, не борясь до последнего за выживание. Возможно клуб стартовав неудачно все же раскачался, но все равно рано оптимистический настрой создавать.

Остальные:

«Вулверхэмптон» прогноз — 7 место, они в реальности стали на — 7 месте. Волки провели ожидаемый сезон о чем говорит их финиш. Больше всего меня порадовал «Шеффилд Юнайтед» мой прогноз — 17 спасительное место, реальность — 9 место. Клуб очень приятно удивил команда под руководством Криса Уайллерда преподнесла самый неожиданный сюрприз, не просто сохранили прописку но также финишировали в первой 10 ке.

«Борнмут» мой прогноз — 12 место, реальность 18 место. Кто меня разочаровал так это «вишни» Эдди Хау, клуб был крепким середняком, вызывал симпатии, но после вынужденного перерыва провалились больше всех, пытались спастись, но допустили больше всех ошибок хоть в последнем туре обыграли «Эвертон» остались в зоне вылета. Кстати на счет «Эвертона» думал будет на — 10 месте, в реальности не так все изменилось — 12 место, им даже не помог особо приход одного из сильнейших тренеров Карло Анчелотти, ириски как жевачка прилипли в середине таблице не туда не сюда, хотя могли быть и выше.

«Вест Хэм» мой прогноз, как всегда завышен — 9 место, реальность всегда спускает с небе на землю — 16 место. Пеллегрини ничего не дал команде за два не полных сезона, за что и был уволен, Ждешь от таких специалистов большего, когда-то этот тренер поднял подводников в Ла Лиге в зону ЛЧ , в АПЛ выигрывал корону с «Ман Сити», а с ВХ просто тонул, печально зрелище, клуб выглядел просто ужасно, а сменивший Мойес ничего не изменил, лишь чудесным образом избежал вылета, ну просто в очередной раз нашлись те кто был еще хуже.

Те кто вылетели, я предполагал «Брайтон» 20 место, «Астон Вилла» — 18 место и «Бернли» — 19 место, но мои рассуждения не попали в точку вообще, если с тройкой призеров я смог предположить исход таблицы, то тут я вообще мимо, но в принципе исходя из картины был близок к истине. В Реальности «Борнмут» «Уотфорд» и «Норвич» попращались с элитой. «Астон Вилла» лишь благодаря ничей в последнем туре осталась в лиге, как я и говорил будет отчаянное спасение за выживание и был прав кое как - 17 место. Да, команда Шона Дайча приятно удивила, но тут наверно возвращение Ника Поупа в строй команды помог «Бернли» финишировать на 10 строчке, хотя два года назад они были седьмыми, но прошлый сезон без основного вратаря был ужасен, сегодня они исправились. «Брайтон» - в прошлом сезоне они также чудом остались в элите, плюс уволили Криса Хьютона, однако они не слишком поменялись в игре и результатах думал будет хуже и они вылетят, да рассчитывал на "Норвич, но они без вольно скатились обратно, та что «чайки» остались. О «Борнмуте» сказал, а « Уотфорд» нанес первое поражение в сезоне Ливерпулю - 3:0, но в итоге этого оказалось не достаточно, хотя они весь сезон провели в таком положении и по итогу все же выбыли, да Астон вилла крупно повезло, но такой именитый и титулованны клуб должен играть в АПЛ .