Три Альфреда. Как тёзки принесли Дортмунду первые трофеи

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вчера, 07:30

«Соккер.ру» рассказывает о первых титулах «Боруссии» и лидерах команды середины пятидесятых.

Пока «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находилась в процессе становления, её тёзка из Дортмунда была весьма сильна в добундеслиговскую пору. И хотя в распоряжении тренера Гельмута Шнайдера имелось немало замечательных игроков, ту команду все называли «Три Альфреда».

В детстве меня всё время мучил вопрос, — почему самый известный роман Александра Дюма называется «Три мушкетёра»? Ведь героев четверо. Вот и при изучении истории дортмундской «Боруссии» мне вспомнился этот казус — Альфред Прайслер, Альфред Непекло, Альфред Кельбасса и Альфред Шмидт. Но потом я понял в чём причина. Альфред «Аки» Шмидт влился в коллектив в 1956-м, вскоре после того, как три его тёзки Ади Прайслер, Альфред Непекло и Фредди Кельбасса уже принесли команде титул чемпиона Германии в сезоне 1955-56. Четвёртый Альфред картины не испортил, но за командой уже сложилось прозвище, которое не стали менять. Наверное, вы заметили, что тёзки использовали разные варианты уменьшительных форм своего имени. Видимо, чтобы их было лучше различать.

Ади Прайслер играл правого атакующего полузащитника. На противоположном фланге бегал Фредди Кельбасса. Альфред Непекло с Гельмутом Капитульски и Вольфгангом Петерсом составляли строенный центр обороны. Аки Шмидт действовал на позиции оттянутого форварда или атакующего полузащитника. В чемпионском сезоне 1955-56 «Боруссия» забила 78 мячей (в Оберлиге). 63 из них пришлись на долю Ади, Альфреда и Фредди — 17, 24 и 22 соответственно. Сыгранность была потрясающей. Крайние полузащитники могли не глядя отдать мяч, и тот неизменно находил адресата.

Конечно, в той «Боруссии» были не только три Альфреда. Ворота защищал Хайнц Квятковски, самый несчастный чемпион мира 1954 года. Именно он вытащил восемь мячей из ворот в матче группового раунда с венграми. В финале же у немцев на последнем рубеже играл Тони Турек. Более того, Квятковски сыграл в 1958 году в утешительном финале с французами и пропустил ещё шесть.

В обороне действовали Герберт Зандманн, Макс Михалек, Вильгельм Бургсмюллер и Гельмут Брахт. В центре полузащиты Эрих Шанко, который, скорее, был четвёртым форвардом, нежели опорником. Но в начале сезона капитан получил травму и практически не играл. Его заменил Эльвин Шебровски. Справа играл Ади Прайслер, слева – Фредди Кельбасса, в центре нападения Альфред Непекло, Гельмут Капитульски и Вольфганг Петерс.

Тренер Гельмут Шнайдер был довольно известным футболистом во времена третьего рейха. Играл в обороне за слабенькую тогда «Баварию», потом выступал за «Вальдхоф» из Мангейма. Мог сыграть на любом участке кроме ворот. В сороковом году однажды появился в сборной Германии. Шнайдеру удалось избежать мобилизации в вермахт, что, возможно, сохранило ему жизнь. После войны Гельмут стал играющим тренером в «Майнце», работал в «Кёльне», «Манхейме», а в 1955 году его пригласили в «Боруссию».

Единой западногерманской лиги тогда не существовало. Чемпионат проводился в три этапа. Сначала были зональные турниры в оберлигах — Север, Запад, Восток, Юго-Восток, Юг и Западный Берлин, который был отдельным государством. Победители оберлиг выходили в полуфинальные группы. Ещё четыре команды (занявшие вторые места во всех зонах, кроме берлинской) в дополнительном турнире выясняли, кто из них четвёртый лишний. Из получившейся восьмёрки формировались две группы, победители которых в финале разыгрывали звание чемпиона.

«Боруссия» играла в Западной Оберлиге, где её главными соперниками считались чемпион страны «Рот-Вайс» (Эссен) и «Шальке», а так же «Алемания». Но «Боруссия» сумела стать победительницей зонального турнира, опередив «Шальке» и «Алеманию» на четыре очка. Поэтому «чёрно-золотые» попали в полуфинальную группу без дополнительной нервотрёпки. Соперниками «Трёх Альфредов» стали «Гамбург», «Штутгарт» и берлинская «Виктория». «Боруссия» выиграла четыре матча из шести — при одной ничьей и одном поражении. Но с такими же показателями завершил турнир и «Гамбург». Пришлось прибегнуть к дополнительным показателям — соотношению мячей. У «Боруссии» разница забитых и пропущенных мячей 19:4 дала коэффициент 4,750. У «Гамбурга» всего 1,4 — 14:10. Не зря дортмундцы сокрушили «красноштанников» с результатом 5:0. Голы пришлись кстати.

Главный матч проводился в Западном Берлине на олимпийском стадионе. Соперником «Боруссии» по финалу стал «Карлсруэ». Который добился успеха на 10-й минуте после удара Эрнста Кюнкеля. Через пять минут отличился Непелко, а там и Кельбасса расписался в воротах соперника. После перерыва забил и третий Альфред — Ади Прайслер, четвёртый мяч был на счету Петерса. Заключительный гол в матче тоже был записан на счёт футболиста «Боруссии». Вильгельм Бургсмюллер, ни разу в карьере на забивавший в чужие ворота, поразил собственные — 4:2. «Боруссия» впервые стала чемпионом страны. И именно ей суждено было представлять Западную Германию в Кубке чемпионов.

За лето состав «Боруссии» не сильно изменился. Влился в состав ещё один носитель имени Альфред — 21-летний собственный воспитанник Аки Шмидт, который занял место Эриха Шанко в середине поля. Капитан был по-прежнему нездоров.

Европейская премьера «Боруссии» оказалась своеобразной. Первого соперника — «Спору» из Люксембурга — клуб из Дортмунда должен был проходить без всяких проблем. Но уже в домашнем матче возникли сложности — немецкий клуб с трудом одолел команду из Великого Герцогства 4:3. В ответной встрече и вовсе случился конфуз. «Спора» победила 2:1. Если бы тогда голы, забитые на чужом поле, давали преимущество, то в 1/8 вышли бы люксембуржцы. Но в нашем случае понадобился третий матч. Тут уж «чёрно-золотые» отвели душу: три мяча на счету Кельбассы, два – Прайслера, ещё по одному разу забили их товарищи — итого 7:0.

Следующим соперником стал «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» хозяева выигрывали 3:0, но Капитульски и Прайслер забили по мячу, сделав победу «красных дьяволов» менее убедительной — 3:2. В Дортмунде хозяева отчаянно штурмовали ворота англичан, но пришлось довольствоваться ничейным исходом 0:0. На этом первая европейская кампания завершилась.

Зато в Западной Оберлиге «Боруссия» снова стала первой, опередив «Кёльн» на два очка. Непекло пропустил немало встреч из-за травмы, поэтому лучший бомбардир предыдущего чемпионата забил лишь один мяч. Зато Кельбасса постарался — 28 голов. По 12 мячей записали на свой счёт Прайслер и Шмидт.

К полуфинальному турниру Непекло выздоровел, зато получил травму Шмидт. И снова на поле могли выйти лишь три Альфреда. На этот раз турнир проводился в один круг, на нейтральных полях. В соперники «Боруссии» достались «Киккерс», «Кайзерслаутерн» и «Герта». «Красные черти» сделали серьёзную заявку на победу в группе, разгромив «старушку» 14:1. Чемпионы не без труда переиграли команду из Оффенбаха — 2:1. По голу провели Непекло и ещё здоровый Шмидт.

«Кайзерслаутерн» забил первый мяч в игре с «Боруссией» — товарищи поздравляли Фриделя Шпата. Но Кельбасса ещё до перерыва восстановил равновесие. А во втором тайме дортмундцы усилиями Прайслера вышли вперёд, а затем развили успех благодаря голу Капитульски. Чемпион мира Фриц Вальтер один гол отыграл, но на большее «красных чертей» не хватило. Чтобы выиграть группу, команде Гельмута Шнайдера было достаточно обыграть «Герту». Что она и сделала за счёт дубля Непекло — 2:1. Вторым финалистом стал «Гамбург».

Финал на этот раз проходил в Ганновере. «Красноштанники» не забыли прошлогодние 0:5. Но надолго их не хватило. На первый гол Кельбассы у «Гамбурга» нашёлся ответ в виде гола Герда Круга, но против второго гола Фредди аргументов не нашлось. Непекло ещё до перерыва забил третий мяч в ворота Хорста Шнура, а во втором тайме Альфред оформил дубль. А заодно и подвёл черту — 4:1. «Боруссия» защитила чемпионский титул.

Стать чемпионом в третий раз подряд у дортмундцев не получилось. Только пятое место в Оберлиге. Возможно, команда не справилась с борьбой на два фронта. В Кубке чемпионов «чёрно-золотые» дошли до четвертьфинала. Справиться с румынской «Стяуа» удалось только с помощью третьего матча — 4:2, 1:3, 3:1, но потом немцев ждал «Милан» — 1:1 в Дортмунде и 1:4 на «Сан-Сиро».

Следующий раз «Боруссия» стал чемпионом в сезоне 1962-63. Прайслер и Непекло к тому времени сошли со сцены. А Кельбасса и Шмидт выиграли титул в третий и второй раз соответственно.

Первым покинул этот мир Фредди Кельбасса. Он умер в 1988-м в 63 года. Ади Прайслер ушёл в 2003-м в 83 года. Альфред Непекло скончался в 2014-м, ему было 86. В 2016-м не стало 81-летнего Аки Шмидта. Но в Дортмунде до сих пор помнят трёх Альфредов, которых на самом деле было четверо.