Лучший дебютант сезона и брянский самородок. Голкиперы «Торпедо» семидесятых

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вчера, 17:01

«Соккер.ру» представляет новую серию рассказов о торпедовских вратарях. Её героями стали несколько голкиперов, защищавших ворота автозаводцев в семидесятые годы.

Преемниками Виктора Банникова стали три голкипера с одинаковыми именами – Анатолий Елизаров, Анатолий Зарапин и Анатолий Новожилов. Елизаров появился в команде на год раньше, поэтому начну с него.

Восемнадцатилетний юноша Анатолий Елизаров дебютировал в воротах курганского «Зауральца», а через два года он стал основным стражем ворот клуба второй лиги. В играх за «Зауралец» он и приглянулся москвичам. Целый год Елизаров играл за дубль, а в 1974 году пробил его час.

В первых восьми турах ворота автозаводцев защищал Анатолий Зарапин. Нельзя сказать, что сыграл он слабо, но «Торпедо» в этих играх победило лишь однажды – в стартовом туре. После безвыигрышной серии из семи встреч Валентин Иванов произвел перестановки в составе. Коснулись они и вратарской линии, тем более что Зарапин серьёзно повредил плечо и выбыл на несколько месяцев. Дебют Елизарова пришёлся на встречу с «Шахтёром», в котором москвичи победили 2:1. И во всех оставшихся матчах играл Анатолий Георгиевич. С Елизаровым в воротах «Торпедо» выдало серию из семи побед и завершило сезон на четвёртом месте. А молодой голкипер, пропустивший 22 мяча в 22 встречах, был удостоен приза «Лучшему дебютанту сезона».

Елизаров довольно уверенно действовал и на линии, и на перехватах, но в его игре была одна особенность. Он любил выходить из ворот на лишние пять-семь метров, сокращая таким образом угол обстрела. Но у такой тактики был существенный изъян. Нападающие, увидев, что торпедовский голкипер выдвинулся слишком далеко, старались перебросить его. И не всегда Анатолий успевал вернуться.

В 1975 году Елизаров участвовал во всех тридцати встречах – один раз вышел на замену и один раз был заменен, остальные 28 – от свистка до свистка. Пропустил тридцать мячей и вошел в число кандидатов в олимпийскую сборную. Но так и остался кандидатом.

Может быть, это обстоятельство морально подействовало на вратаря, но весенний чемпионат 1976 года Анатолий Георгиевич провел слабо. Как и его клуб. «Торпедо» финишировало на 12-м месте из 16. Но каково же было удивление, когда автозаводцы выиграли осенний чемпионат, в котором киевское «Динамо» играло уже не резервным, а основным составом. Правда, в этом победном для «чёрно-белых» турнире Анатолий Елизаров не сыграл ни минуты.

Возможно, ощущения себя чужим на празднике жизни и побудило Елизарова к уходу из «Торпедо». Начало сезона-77 Анатолий Георгиевич провёл в кишиневском «Нистру», где оказался только третьим вратарем – после Золтана Милеса и Егора Медникова. Летом Елизаров сменил Кишинев на Воронеж, где пришелся ко двору местному «Факелу». Одно время играл попеременно с Андреем Ширяевым, потом стал основным. Пропускал мало, а однажды даже забил сам, огорчив коллегу из калининградской «Балтики» Геннадия Кахиани. Причем забил не с пенальти, а с игры, отправив мяч из своей штрафной площадки в чужие ворота. Анатолий Георгиевич помог «Факелу» подняться в первую лигу, а сам остался в старейшем клубе России — «Знамени Труда» из Орехово-Зуево. Там он отыграл пять хороших сезонов – ореховцы с Елизаровым в воротах не опускались ниже четвёртого места в своей зоне, но, увы, и не поднимались выше второго. Даже в сезоне-82, когда Анатолий пропустил в 30 встречах всего восемь мячей и сыграл 22 встречи на ноль. К сожалению, этот незаурядный вратарь умер, не дожив до пятидесяти лет.

Одновременно с Елизаровым в «Торпедо» появился и Виктор Силаев. Уроженец Брянска, талантливый самородок прославился игрой за сибирские команды – иркутский «Аэрофлот» и барнаульское «Динамо». Смелый, подвижный вратарь, забить которому было очень непросто. Но пребывание Силаева в «Торпедо» было недолгим – роль дублёра, пусть и великого Банникова, его не устраивала. Виктор Петрович вернулся в Барнаул. Но тренировки рядом с Банниковым не прошли бесследно. Силаев потом говорил, что очень многому научился у Виктора Максимовича.

Судьба Силаева сложилась довольно непросто. В 1975 году Виктор, уже в ранге чемпиона второй лиги, повздорил с тренером «Динамо» Станиславом Каминским. Конфликт вылился в двухлетнюю дисквалификацию. Два года Виктор Петрович работал на шинном заводе, после чего перешел в другой алтайский клуб — рубцовское «Торпедо». В восьмидесятом году вернулся в Барнаул, выиграл чемпионат СССР в своей зоне, после чего закончил выступления.

Воспитанник ФШМ Геннадий Горбунов пополнил состав торпедовцев в 1973 году. Рослый, плечистый голкипер провёл три сезона в дубле, прежде чем стал попадать в заявку основного состава. Все три матча за «Торпедо» Геннадий Иванович сыграл в весеннем чемпионате 1976 года. В игре с «Араратом» заменил неудачно действовавшего Елизарова и голов не пропускал (итоговый счет 0:2). Затем провел две встречи – против своего будущего клуба «Локомотива» (3:2) и «Зенита» (1:2). В ворота Горбунова забил свой первый мяч в высшей лиге Валерий Газзаев. Осенью 76-го, когда «Торпедо» вело борьбу за золото, Геннадий отправился служить в армию. В смоленской «Искре» Горбунов играл, а вот в главной армейской команде только числился. В 1981 году «Советский спорт» отправил Горбунова в «Спартак». На самом деле произошла опечатка, перепутали с Игорем Логуновым. Геннадий же оказался в «Локомотиве», причем в роли основного вратаря. Но «железнодорожники» не смогли сразу вернуться в высшую лигу, а в следующем сезоне Горбунова вытеснил из ворот Сергей Бабурин.

Анатолий Новожилов – воспитанник владимирского «Торпедо», но как вратарь состоялся на Сахалине, выступая за «Вулкан». Новожилов был кумиром сахалинских болельщиков. Конечно, они горевали, что их любимец уехал в далекую Москву, зато какая честь для Южно-Сахалинска – их вратаря позвали в само «Торпедо». Но в столичном клубе Анатолий Александрович пробыл недолго – всего лишь несколько месяцев, после чего уехал в родной Владимир. В середине 70-х Анатолий Новожилов выступал за «Химик» из Дзержинска.

В 1975 году «Торпедо» пригласило голкипера смоленской «Искры» Антанаса Улявичюса. Воспитанник вильнюсского «Жальгириса» отслужил срочную службу и решил попробовать себя на самом высоком уровне. На предсезонных сборах Антанас смотрелся очень недурно. Возможно, Валентин Иванов видел его в роли основного. Тем более что Елизаров неудачно сыграл на Кубок с «Кайратом», пропустив три не самых сложных мяча.

И вот в первом туре чемпионата-75 в Донецке ворота «Торпедо» были доверены Антанасу Улявичюсу. Уже на 6-й минуте новичок автозаводцев ошибся на выходе, и Михаил Соколовский открыл счет. К перерыву торпедовцы проигрывали 1:3, причем один из двух пропущенных мячей так же был следствием вратарской ошибки. На второй тайм Улявичюс уже не вышел, Иванов отправил в ворота проверенного Елизарова. Антанас же получил травму, потом уехал к себе в Вильнюс, но и там не заиграл, проиграв конкуренцию Вацлавасу Юркусу.