От рижского пустыря до первого номера в «Торпедо». Путь Лайзана в стане «автозаводцев»

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вчера, 19:25

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями «Торпедо». Сегодня вас ждёт рассказ о Лаймонисе Лайзане.

Лаймонис по-латышски означает счастливчик. Возможно, Лайзан в чём-то и оправдал свое имя, когда его, гонявшего мяч на рижском пустыре, заметил известный в республике тренер Вадим Ульберг. При этом рослый паренек играл в нападении, но Ульберг разглядел в Лаймонисе задатки вратаря. Правда, убедить Лайзана встать в ворота оказалось довольно сложно, но Ульберг нашёл необходимые для убеждения упрямца слова. И из Лаймониса получился сильный голкипер.

До двадцати лет Лайзан играл и в футбол и хоккей, — явление уже редкое для шестидесятых годов. Причём в хоккее он оставался нападающим. Немало забивал и даже обратил на себя внимание рижского «Динамо». Но потом всё же сделал выбор в пользу футбола, и обосновался в воротах сильнейшей команды Латвии «Даугаве». Очень быстро Лаймонис стал одним из сильнейших голкиперов второй группы. Вызывался в молодёжную сборную СССР , что, согласитесь, уже показатель. Хотелось попробовать себя на более высоком уровне, и поэтому, когда пришло приглашение поиграть в «Торпедо», 23-летний Лайзан ответил согласием. Молодой латыш приехал в столицу и влился в торпедовский коллектив.

Высокий и длиннорукий голкипер хорошо играл на выходах, тащил мячи, летевшие в верхние углы, но быстро сложиться и отразить удар низом у Лаймониса получалось не всегда. Со временем соперники изучили эту особенность нового вратаря «автозаводцев». Но при этом Лайзан котировался довольно высоко, — вызывался во вторую сборную СССР и входил в расширенный список кандидатов в первую сборную страны.

Чемпионат-1969 Лайзан провёл довольно ровно и выиграл борьбу за первый номер у нескольких конкурентов – Михаила Скокова, Вячеслава Шехова, Вячеслава Ищерского. В 26 матчах пропустил всего 16 мячей. Правда, «Торпедо» провело турнир довольно бледно – шестое место, рано вылетело из Кубка, проиграв в «Лужниках» николаевскому «Судостроителю». Уступили венскому «Рапиду» в Кубке Кубков за счёт гола, пропущенного дома – 0:0 и 1:1. При этом австрийская пресса отметила игру советского вратаря. В Латвии, республике, где футбол был третьим по популярности видом спорта после баскетбола и хоккея, Лаймонис тоже стал знаменитостью. Когда Лаймонис приезжал в Ригу, его узнавали и просили автографы. Ни один латвийский футболист не мог похвастаться такой популярностью.

Но дальнейшая карьера Лайзана в «Торпедо» не сложилась. Зимой Лаймонис на свою беду встал на коньки и на тренировке получил серьёзную травму. Пришлось долго лечиться, пропустить целый сбор. Подготовка к новому сезону оказалась смазанной. Лаймонис старался быстро набрать форму к началу чемпионата. В стартовом матче против тбилисского «Динамо» всегда уверенный в себе Лайзан нервничал, ошибался и был заменён при счете 0:2. Во втором туре и последующих ворота москвичей защищал пришедший из Киева Виктор Банников. Лайзану же дали сыграть в последнем туре против «Шахтёра», ворота которого защищал будущий торпедовец 19-летний Вячеслав Чанов. Автозаводцы уступили 2:4. Эта встреча стала для Лайзана последней и в «Торпедо», и в высшей лиге.

Лаймонис вернулся в Ригу, где ещё долго играл за «Даугаву», которая играла во второй лиге и лишь в 1975 году сумела пробиться в первую. Вошла и вылетела через год. В 1976 году Лаймонис Лайзан завершил выступления.

Сын Лаймониса Раймонд тоже стал вратарём. Играл за «Даугаву», «Звейниекс», потом за луцкую «Волынь» и львовские «Карпаты». Потом вернулся в родную республику и стал спортивным функционером. Вратарскую династию продолжил внук Лаймониса и сын Раймонда Евгений, поигравший за ряд латвийских клубов.

Летом 1969-го «Торпедо» пополнило свою вратарскую бригаду сразу двумя голкиперами по имени Вячеслав. Опытный Вячеслав Шехов пришёл из «Локомотива», а до этого он на протяжении нескольких сезонов защищал ворота бакинского «Нефтяника». Но в «Торпедо» Шехов не заиграл. Девять пропущенных мячей в шести матчах. Следующий сезон Вячеслав Михайлович начал в родном Баку, где провел еще три сезона.

Не получилось и у Вячеслава Ищерского, хотя его показатели были куда приличнее – два мяча в трёх матчах. Московское «Торпедо» было лишь транзитным вокзалом в карьере этого странника. «Луч» (Владивосток), «Балтика» (Калининград), «Динамо» (Ставрополь) – там он задержался на три года, потом «Торпедо». Но после ухода от «автозаводцев» Вячеслав Михайлович наконец-то нашёл свою команду – калининскую «Волгу», ворота которой Ищерский защищал до 1978 года. Воспитанник херсонского футбола Виктор Балашов так и не дождался своего первого матча в основе. Провел три сезона в дубле, после чего уехал в Ижевск. Там Балашов задержался всего на сезон и отправился на Западную Украину, где играл в ивано-франковском «Спартаке». Заканчивал выступления в харьковском «Металлисте», где был дублером молодого Юрия Сивухи. А потом Виктор Александрович вернулся в «Торпедо» и готовил мальчишек для главной команды. Среди его воспитанников знаменитый Юрий Тишков, который для попадания в группу к тренеру Балашову пошел на хитрость – приписал себе два года.