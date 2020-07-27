Прыгун в высоту в воротах «Торпедо». Вторая молодость Виктора Банникова

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». Наш новый герой – легендарный голкипер киевского «Динамо» Виктор Банников, который смог перезапустить карьеру в столичном клубе.

Один из сильнейших вратарей шестидесятых Виктор Банников попал в «Торпедо» после того, как оказался не нужен киевскому «Динамо». По иронии судьбы Виктора Максимовича вытеснил не заигравший в «Торпедо» Евгений Рудаков. Да ещё и в 1969 году Виктор получил тяжёлую травму руки. Динамовцы решили расстаться бронзовым призёром чемпионата мира и трехкратным чемпионом страны. На момент ухода из Киева Банникову исполнился 31 год, а заканчивать выступления Виктору Максимовичу не хотелось. И он сначала откликнулся на предложение молодого тренера «Днепра» Валерия Лобановского. Однако «Днепр» в ту пору играл в первой лиге, а Банников был достоин большего. И весной 1970 года он откликнулся на предложение московского «Торпедо».

Виктор Максимович потом рассказывал:

Вообще-то я однолюб. В киевском «Динамо» я стал вратарем, выступая за этот клуб, получил высшее образование, с этой командой я изведал самые большие радости, какие могут выпасть на долю спортсмена. Я не думал, что «Торпедо» откроет для меня еще что-то новое. Но случилось именно так. Уж не знаю почему, но новый коллектив встретил меня как близкого человека. Говоря о командах, мы слишком часто употребляем слово «семья», и поэтому не так уж веришь ему, когда вновь и вновь встречаешь. Но в данном случае иначе не скажешь — да, именно семья. И буквально с первого же дня вернулось ко мне то чувство душевной легкости, о котором я уже стал забывать. К счастью или к несчастью, но вскоре представился случай доказать на деле, как я благодарен автозаводцам за их отношение ко мне.

В «Торпедо» к Банникову пришла вторая молодость. Более того, он стал едва ли не главной фигурой в составе автозаводцев. Это был вратарь, который мог не только взять самый сложный мяч, но и настоящий лидер, футболист, способный выиграть матч. Он совершал головоломные броски — сказывалась легкоатлетическая подготовка. Ведь до прихода в футбол Виктор был прыгуном в высоту и мог взять два метра.

Торпедовцы заняли шестое место. Все могло быть и хуже. Команда играла неважно. За исключением Банникова, действовавшего как в свои лучшие годы. Впрочем, лучшие годы – эпитет, не вполне подходивший к Виктору Максимовичу. У него все годы были лучшими. В том числе и 1970-й, по итогам которого он был отмечен «Огоньком». Кстати, Виктор Банников остаётся единственным вратарем, становившимся лауреатом, выступая за две команды.

А еще Банников был очень великодушным человеком. В 1971 году киевляне сняли Виктора Александровича Маслова, и «Дед» решил вернуться в Москву. Возникла довольно деликатная ситуация, ведь именно Маслов убрал Банникова из киевских ворот. Как поладят между собой вратарь и тренер. Руководство сочло нужным спросить Виктора Максимовича, что он думает о возможном приходе Маслова. Банников, не задумываясь, сказал, что он только «за». Не к лицу великому вратарю обижаться. Тем более, на великого тренера.

В 1972 году «Торпедо», невыразительно игравшее в чемпионате, завоевало Кубок СССР . В финале автозаводцам противостоял московский «Спартак». Первый матч – 0:0, во втором 120 минут игрового времени не выявили победителя. Судьба хрустального трофея впервые решалась в серии пенальти. И тут пробил час Банникова. Автозаводцы выиграли 5:1. Виктор отбил два 11-метровых, и принес своей новой команде такой нужный трофей.

Но в чемпионате «Торпедо» играло всё хуже и хуже. Закончили Стрельцов и Шустиков, постарели другие звезды шестидесятых. И от падения на дно команду спасала во многом игра её голкипера. Сколько матчей были вытянуты им. А как помогли опыт Банникова, его реакция и прыгучесть в сериях пенальти, проводимых в 1973 году в случае ничейных исходов. «Пытаюсь вспомнить хоть одну ошибку Банникова и не могу», — признавался мне как-то один из болельщиков «Торпедо», — «Если б не Максимыч, играть бы нам в первой лиге раньше „Спартака“».

Мне довелось увидеть Банникова в игре только в матчах ветеранов. Было это в году 83-м или 84-м на киевском стадионе «Динамо». Впечатление незабываемое. Особенно от его бросков. И в пятьдесят с лишним Виктор Максимович не утратил своей прыгучести. Впору хоть возвращайся в ворота. Рассказ о киевском отрезке биографии Виктора Максимовича непременно будет осенью, когда выйдет сериал, посвящённые вратарям «Динамо».

Осенью чемпионата-73 Валентин Иванов, заменивший Виктора Маслова, сделал было ставку на Александра Ракитского, но потом вернул в ворота Банникова. Но весной 1974 года Виктор Максимович завершил выступления. «Торпедо» организовало ему и Виктору Шустикову прощальный матч со «Спартаком». Банникову предлагали остаться в Москве, но он вернулся в Киев. В 1991 году Виктор Максимович стал первым президентом Федерации футбола независимой Украины. Занимал этот пост на протяжении пяти лет, а потом вплоть до своей кончины в 2001 году был первым вице-президентом. В память о замечательном вратаре в Киеве ежегодно проводится турнир юношеских команд, носящий имя Виктора Банникова.

Александр Ракитский, о динамовском периоде биографии которого вы можете прочитать в соответствующем разделе, пришел в «Торпедо» в 1971 году. Наверняка этот одаренный вратарь, получивший в юности массу авансов, очень хотел эти самые авансы оправдать. Александр Павлович провел два хороших сезона в ленинградском «Динамо», но нужно было проявить себя в высшей лиге. Но конкурировать с Банниковым не получилось. В 1971 году Ракитский сыграл лишь однажды – с минчанами в последнем туре и пропустил три мяча. В 1972 году он также лишь раз подменил Банникова, а финал Кубка России Ракитский смотрел со скамейки запасных. В 1973 году Александр Павлович участвовал в десятке матчей, но что-то не сложилось. Поэтому он предпочел сменить команду и уехал в львовские «Карпаты», где нашел, что искал. И практику, и признание.