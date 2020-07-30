Помог взять последнее золото «Торпедо» и закончил карьеру после столкновения с Газзаевым. История Анатолия Зарапина

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30 июля 2020, 06:00

Продолжаем серию материалов, посвящённых вратарям «Торпедо». Новый герой публикации «Соккер.ру» — Анатолий Зарапин.

Свой третий и последний чемпионский титул московское «Торпедо» выиграло 36 лет назад, — автозаводцы стали победителями экспериментального, осеннего чемпионата 1976 года. Одним из слагаемых той победы стала игра на последнем рубеже Анатолия Зарапина.

Замечательный голкипер, который в составе «Торпедо» стал чемпионом страны и выиграл бронзовые медали. Однако играл он довольно мало, – основным вратарём Анатолий Петрович был в трёх чемпионатах, один из которых был однокруговым, коротким. Зарапин всё время имел хорошие показатели – в среднем менее одного пропущенного мяча за матч, ни разу в Высшей лиге не пропускал более трёх мячей за игру, но тем не менее потерял место в основе в тридцать с небольшим после прихода в команду Вячеслава Чанова, который долго ждал своего часа в Донецке и получил серьёзную практику уже в «Торпедо».

Наверняка Анатолий Петрович заслуживал лучшей футбольной судьбы. Но он был очень командным игроком и понимал, что в интересах коллектива порой полезно посидеть и в запасе. Что микроклимат в раздевалке превыше всего. И что иной раз стоит подождать, в ущерб себе, но на пользу команды. Он умел ждать. И то, что Анатолий Зарапин остался верен «Торпедо» в самое смутное за советский период время, характеризует его как патриота клуба. От травм в футболе не застрахован никто, в том числе и Чанов. Поэтому Анатолий Петрович не мог оставить автозаводцев с одним вратарём. Ведь любая травма Вячеслава могла обернуться бедствием.

Анатолий Зарапин уже в двадцать лет обосновался в воротах «Шахтёра» из родной Караганды. Во многом благодаря успешной игре своего молодого вратаря горняки смогли подняться из второй группы класса А в первую (аналоги второй и первой лиг) и закрепиться в ней. Специалистам сразу запомнился этот атлетично сложенный, высокий вратарь, одинаково уверенно игравший на линии ворот и на выходах.

Сам я родом из Караганды. Заиграл в основе довольно рано, а вскоре Борис Павлович Набоков, сам в прошлом хороший вратарь, пригласил меня в молодёжную сборную страны. Да и приглашения от клубов Высшей лиги стали поступать. Долго выбирал, вот и выбрал – «Локомотив», выбывший из класса сильнейших.

Наша беседа с Анатолием Петровичем состоялась в 2012 году, когда Зарапин-старший тренировал вратарей владимирского «Торпедо».

Большого счастья Анатолию Петровичу переход в «Локо» не принёс – за два сезона Зарапин не сыграл ни одной встречи в чемпионате и лишь одну в Кубке страны. «Локомотив» же успел вылететь из Высшей лиги. В 1973 году 26-летний Зарапин просидел в резерве «железнодорожников» весь сезон, в то время как его родной «Шахтер» боролся за выживание и в итоге не удержался.

Нельзя сказать, что я был разочарован переходом в «Локомотив». Но хотелось играть, а с игровой практикой, увы, не складывалось. Поэтому я задумался о смене команды.

В 1974 году Анатолия пригласили в московское «Торпедо», причем на роль основного вратаря.

В «Торпедо» тогда подобралась вратарская бригада из трёх Анатолиев — Елизаров, Новожилов и меня. Толя Новожилов довольно быстро покинул команду, остались мы с Елизаровым.

Сезон начал именно он, но после восьмого тура в ворота отправился Анатолий Елизаров. Он и закрепился в основе более чем на два года.

Я получил травму, выпал из обоймы, а Толя Елизаров был безупречен.

В семьдесят пятом Зарапин довольствовался лишь выходом на замену в игре с «Пахтакором». Большую часть весеннего чемпионата-76 играл Анатолий Елизаров, потом его подменял Геннадий Горбунов, и лишь в двух заключительных турах – в играх с тбилисцами и киевлянами – Валентин Козьмич Иванов прибег к услугам Анатолия Зарапина.

Зато золотой для торпедовцев осенний чемпионат 1976 года Анатолий Петрович отыграл полностью, без единой замены, и помог выиграть автозаводцам третий и пока последний чемпионский титул.

Наверное, это был лучший отрезок в моей карьере. «Торпедо» взяло хороший старт. В семи первых турах мы победили шесть раз, а я пропустил лишь один мяч. Да и тот от своего – Серёжи Пригоды. Как возглавили таблицу с самого начала, так и не уступили лидерства никому. Не соглашусь, что осенний чемпионат был каким-то неполноценным, ненастоящим. Чемпионство было самым настоящим!

Сезоны 77 и 78 Анатолий Зарапин также отработал с первой минуты до последней. В семьдесят седьмом автозаводцы сдали чемпионские полномочия и завоевали бронзовые медали. Следующего попадания на пьедестал пришлось ждать долгих 11 лет. В Европе москвичи на равных сыграли в Кубке чемпионов с «Бенфикой», уступив лишь в серии пенальти. Вряд ли это тот веский повод высказывать претензии вратарю, тем более Зарапин отлично провёл оба матча, а в Лиссабоне вообще стал одним из героев.

В 78-м «Торпедо» шагнуло на пять ступенек вниз и пришло на финиш восьмым. Но при этом оборона автозаводцев отыграла вполне прилично, равно как и голкипер.

В 1979 году «Торпедо» возглавил Владимир Максимович Сальков, ранее работавший в донецком «Шахтёре». Новый тренер привел с собой нового голкипера — дончанина Вячеслава Чанова, который стал бессменным стражем ворот автозаводцев на долгие годы.

Конечно, я был не в восторге от этой идеи. Но Виктор Максимович хорошо знал Славу и доверял ему больше. Мне же оставалось покориться решению тренера. Со Славой Чановым же у нас сложились хорошие отношения.

Зарапин, которому во время предсезонного сбора объявили, что он больше не основной, на протяжении еще трёх сезонов был дублёром Чанова, сыграв за это время лишь один неполный матч. Даже когда «Торпедо» снова возглавил Валентин Иванов, основным по-прежнему был Вячеслав.

При Чанове Зарапин появился в воротах лишь трижды. Два раза вышел на замену в чемпионате-79 – сыграл по тайму с тбилисскими и московскими динамовцами. В 1981 году он заменил Вячеслава Викторовича в домашнем матче с «Таврией» (1:0). При этом Зарапин не пропустил ни одного мяча. Когда же летом восемьдесят первого в команде появился Игорь Цакоев, стало ясно, что на ветерана Зарапина автозаводцы уже не рассчитывают. Да и свою миссию Анатолий посчитал выполненной. Способный и весьма опытный Цакоев мог подменить Чанова при форс-мажорных обстоятельствах. В восемьдесят втором Анатолий Петрович, уже было завершивший карьеру, откликнулся на предложения новичка Высшей лиги харьковского «Металлиста». Основной голкипер харьковчан Юрий Сивуха получил во время предсезонки серьёзную травму, а в Алексея Житника Евгений Лемешко, видимо, не слишком верил. Вот и позвал опытного голкипера. Анатолий Петрович снова стал самым возрастным участником первенства. Это в 35 лет. Сейчас никого не удивишь наличием в составе и более старших игроков, причем не только вратарей. А тогда, в начале восьмидесятых, 35-летний Зарапин выглядел этаким динозавром. Но в Харькове Зарапин сыграл лишь пять встреч. В пятом матче он столкнулся с форвардом московского «Динамо» Валерием Газзаевым, получил травму руки, после чего закончил карьеру.

Завершив выступления, Анатолий Петрович Зарапин стал тренировать вратарей. Работал в «Торпедо-ЗИЛе», «Химках», нижегородской «Волге», московском и владимирском «Торпедо». В «Торпедо» из Москвы Анатолий Зарапин-старший трудился на протяжении нескольких лет. Дополнение «старший» неслучайно, сын Анатолий Зарапин-младший пошёл по стопам отца. Играл за торпедовский дубль, московские команды второй лиги, магнитогорский «Металлург». В Магнитогорске Зарапин-младший и начал свою тренерскую карьеру. Продолжительное время Анатолий Анатольевич тренировал вратарей калининградской «Балтики».

Вспомним о тех, кто помогал Анатолию Зарапину в «Торпедо». Андрей Ширяев стал известным вратарем. Но не в «Торпедо», куда он попал осенью семьдесят шестого из рязанского «Спартака», а в «Факеле». В составе автозаводцев этот рослый голкипер пробыл полтора года, после чего уехал в Воронеж. Уже будучи голкипером «Факела» Андрей Михайлович пропустил пять мячей в кубковой встрече от своего бывшего клуба. Редкий случай для Ширяева, одного из сильнейших вратарей первой лиги восьмидесятых. Более подробный рассказ об Андрее Ширяеве вы могли прочитать в серии, посвящённой московскому «Локомотиву».

Не суждено было заиграть в «Торпедо» и Анатолию Бабенко, даром что послужной список у того был приличный – винницкий «Локомотив», ташкентский «Пахтакор», пермская «Звезда». Просидев два сезона на лавочке, опытный голкипер отправился в кемеровский «Кузбасс». В 1978 из Грозного приехал Александр Балахнин. И в его длинной карьере, а играл Александр Николаевич почти до сорока лет, «Торпедо» осталось лишь эпизодом. Ни одной встречи в официальных играх. Недолгим оказалось и пребывание в клубе Александра Киндеева. Всего несколько месяцев, после чего этот голкипер несколько сезонов выступал за калининскую «Волгу» и вологодское «Динамо».

Воспитанник московского ФШМ Александр Ярных входил в заявку клуба в 1979 году, но играл только за дубль. В олимпийском восьмидесятом Ярных защищал ворота клуба второй лиги ФШМ, потом выступал за «Искру» и «Даугаву», но ни в Смоленске, ни в Риге основным не был – второй-третий. Входил Александр и в самый первый состав раменского «Сатурна», образованного в 1987 году.