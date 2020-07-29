Не покорился Гитлеру. Загадочная смерть довоенного Зидана

Первый король европейского футбола погиб молодым, но «Соккер.ру» воскрешает память о футбольном Моцарте.

Босоногий мальчик на венских улицах

Такие истории важно изучать фанатам футбола. Ведь легко стать жертвой мифов о Синделаре – великом чехе, звезде сборной Австрии, лидере «Вундертим», что гремела в Европе в 30-х. И мужчине, что умер в год начала Второй мировой войны в сердце одной из первых стран, захваченных нацистами.

Но вернемся в начало, в 1903 год, когда в бедной семье каменщика недалеко от Праги родился мальчик, крещенный именем Матей. Часто пишут, что Синделар был евреем, но это неправда. Отец – Ян, мать-домохозяйка – Мария, были чешскими католиками. Мечтали прокормить четырех детей, боялись голода и нищеты.

Поэтому перебрались в столицу Австро-Венгрии – Вену. Там Матей рос в районе, где было много чехов, которых австрийцы использовали в качестве дешевой рабочей силы на заводах и относились пренебрежительно. Но Шинделар завел друзей и адаптировался.

Начинал играть в футбол на улице босиком тряпичным мячом. Детям 21 века тяжело понять, но ваши прабабушки и прадедушки ходили в школу по очереди, поскольку была одна обувь на несколько детей. Синделар – так фамилию прочитали в Австрии, с трех лет жил в Вене, быстро влюбился в город и его дух свободы.

А потом была Первая мировая. Ян Синделар отправился на фронт и погиб в 1917-м. Мария осталась вдовой, выживать было сложно. Но оказалось, что у 14-летнего Матея есть талант – Синди, как его называли в школе, хорошо играл в футбол.

Роковой поход в бассейн и старт карьеры

Один из известных тренеров рекомендовал чеха венской «Герте». Молодой слесарь Синделар – разумеется, учился на рабочего, провел несколько удачных матчей. А потом отправился поплавать в бассейне, поскользнулся и серьезно повредил мениск на правом колене.

Врачи говорили, что с футболом придется закончить, но известный хирург провел удачную операцию. А Маттиас, который позже старался реже вступать в жесткие единоборства – был худощавым, поэтому прозвали «Бумажным человеком», начал перематывать правое колено перед матчами.

Эффект такой же, как от бутылочки валерьянки, которую на шею вешал сердечник Кройф – психологический, но блондина с пробором посередине и перемотанным коленом было легко запоминать фанатам. А когда «Герта» Синделара обанкротилась и вылетела из высшей лиги, Матиасу пришлось искать новый клуб.

Думал о переезде в Италию – звали в «Сиену», где было полно австрийцев. Мог оказаться во Франции – еще один популярный маршрут для австрийских игроков того времени. Но его позвали новоиспеченные чемпионы – «Винер Аматёр», которые чуть позже сменили название на «Аустрия». Конечно же, не отказался.

Гений, маэстро и лучший футболист Европы

Синделар оказался в клубе с европейским руководством и евреями-фанатами – выбрали «Аустрию» любимым клубом, как евреи Амстердама – «Аякс». Маттиас попал в сильную команду и поначалу играл слабо, но уже в 1926 году, будучи запасным, выиграл единственное чемпионство.

Как может будущий лучший игрок Европы играть до конца карьеры за клуб, что лишь раз на его футбольном веку стал чемпионом? Очень просто. «Аустрия» того времени была «Миланом» Анчелотти, если искать понятную аналогию. Не были вечными чемпионами в Австрии, но являлись кубковыми мастерами.

Синделар выиграл 5 кубков Австрии, а самое главное – заявил о себе в Европе. В те времена был Кубок Митропы – Лига чемпионов 20-х и 30-х, и австрийцы стабильно бывали в финалах турнира. И хотя «Болонья», «Лацио» и «Интер» разбавили финалы чехов, венгров и австрийцев, венские кружева работали чаще.

Маттиас попал в финал турнира в 1933 году, и хотя в Милане проиграли «Амброзиане Интеру» Меаццы 2:1, дома победили 3:1. Хет-трик на счету Синделара, а решающий мяч забил на последних минутах. Как у Зидана был матч против Бразилии, так у Синделара – против «Интера», в тот день окончательно покорил Вену.

Через три года «Аустрия» снова стала главной в Европе – обыграли в финале «Спарту», хотя били и «Болонью», и «Ювентус» в разные годы. В 1933 году Синделар, существуй тогда «Золотой мяч», точно получил бы его. Да и через три года был фаворитом, а Меацца мог выигрывать в других годах.

Обыгрывали многих, но проиграли Муссолини

Кроме «Аустрии», у Синделара была сборная. Невероятно сильная – были ближе многих к победе над Англией в 1932-м, уступили 4:3. Британские газеты, которые до сих пор существуют, назвали Синделара лучшим игроком Европы. Маттиас стал звездой футбольной Вены, его любила публика.

Рекламные кампании молока и часов приносили деньги, Синделар продавал именные мячи, купил маме прачечную. В сборной тоже были успешные отрезки. Правда, разок тренер отстранил Маттиаса от сборной за то, что пререкался с напарниками, которые плохо завершали атаки после его пасов.

Но Хуго Майсля (автора фразы «лучшая оборона – это атака») заставили вернуть «Бумажного человека» в состав. Маттиас разыгрался ближе к тридцати, была высокая результативность, но главное – являлся великим ассистентом. Жаль, что тогда голевые пасы не считали, говорят, Синделар собирал их пачками.

Его принято называть форвардом, но играл скорее в стиле Кройфа или Зидана. На этих же игроков был похож, ведь по телосложению как Зинедин, по технике – как Йохан. Бил правой и левой, удачно играл головой, поэтому важно развенчать еще один миф – о миниатюрности.

У Синделара была тонкая аристократичная кость, отсюда прозвище. Но для своего времени был высоким. С ростом 175 сантиметров уступал только капитану сборной Австрии из центра полузащиты и зубру Бицану. Кстати, о человеке, что забил больше голов в официальных играх, чем Пеле, рассказывали недавно.

Синделар играл в мощной сборной великих чемпионов. Поэтому не удивительно, что Австрия громила соперников. И поскольку в 1932 году австрийцы выиграли Международный Кубок Центральной Европы – первая попытка разыграть Евро, то на чемпионат мира в фашистскую Италию в 1934 году отправлялись в качестве фаворитов.

Но не учли фактор Муссолини. Дуче хотел любой ценой выиграть домашний мундиаль, поэтому Луис Монти и компания жестко рубили соперников, а запуганные арбитры делали вид, что так можно. Гитлер и Муссолини не хотели, чтобы их сборные проиграли «Вундертиму» еврея Хуго Майсля, для них это был бы позор.

И хотя Витторио Поццо дружил с наставником сборной Австрии и считал, что в полуфинале у его Италии нет шансов против техничного соперника, помог арбитр. Австрийцы уступали итальянцам в физике – это же было заметно через пару лет в проигранном финале Олимпиады 1936 года, но победный гол Италия забила не по правилам.

Меацца врезался в спину вратарю Петеру Плетцеру, который уже зафиксировал мяч, свернувшись калачиком, и мяч занесли в сетку. Такой мяч нельзя засчитывать по правилам любого года. Победа Италии на ЧМ -34 получилась грязной. Жаль, что Синделар не забил левой ногой в начале матча – могли огорчить фашиста Бенито.

А поскольку в полуфинале Маттиаса и парочку его напарников сломали, то обескровленная Австрия уступила Германии в матче за третье место, и дома их встретили критикой – рассчитывали, что «Вундертим» победит, но ЧМ бывают беспощадными к великим сборным, вроде Австрии-34, Венгрии-54 или Нидерландов-74.

Отказ от сотрудничества с нацистами и гибель

Это история о любви, манипуляциях и детективной загадке. Синделар был скромным – его описывают как кроткого, тихого человека. Самый элегантный футболист Европы жил в доме матери до конца жизни, не был фанатом роскоши.

У него был огород, где любил копаться. И хотя кофейни Вены посещал в модных костюмах и черных очках наравне с десятками известных жителей города, вроде Фройда, Синделар оставался простым человеком. Поэтому не радовался «аншлюсу», не принял Гитлера новым вождем.

В его деле в Гестапо записано, что «сочувствует евреям». Но популярность Синделара в Вене не позволяла немцам его тронуть. А вот попытки приписать Маттиасу симпатии к нацистам бредовые. Например, перед полуфиналом ЧМ -1934 игроки Австрии приветствовали дуче поднятой рукой.

А Синделар демонстративно поднял кулак, причем не вперед, а вверх. В других матчах вовсе не поднимал руку, делая вид, что поправляет гетры, или просто становился боком к трибунам. Также важно вспомнить матч сборной Германии против «старой Австрии» после аннексии.

Был уговор, что Австрия или проиграет, или будет ничья. Маттиас сначала упустил ряд моментов – фанаты начали свистеть, подозревая сговор, но позже забил, Австрия победила 2:0. Причем свой мяч отпраздновал перед трибуной с нацистскими вождями.

По легенде станцевал, но очевидцы говорят – просто бурно радовался и прыгал, специально выбрав трибуну с руководством Рейха. Гитлер вряд ли был на той игре – быстро разочаровался в футболе, ведь не всегда мог подстроить результат. Но Синделар задел самолюбие офицеров Гестапо.

Фанаты скандировали австрийские лозунги, матч использовало сопротивление как символ успешной борьбы с агрессором. Но, стоит признать, многим австрийцам успешно промыли мозги. Люди были за нацистов, позже принимали участие в военных преступлениях под руководством Гитлера.

У богатых евреев Вены отбирали собственность, и хотя немцы пытались задобрить Синделара подарком – кофейней, он отказался и оплатил бывшему владельцу еврею полную стоимость. Также Синделара, как и его напарников, звали в сборную Германского Рейха.

Но Маттиас заявил, что слишком старый, хотя параллельно спокойно играл за «Аустрию». Не клеится версия, что Синделар был нацистом, ведь демонстративно отказался прервать общение с евреем Шульцем, что управлял «Аустрией» много лет. И фанатов-евреев клуба, что не успели убежать, тоже встречал, как привык.

Синделар мог позволить себе свободу выбора, был мегазвездой и не был евреем, за жизнь не опасался. Но и на Гитлера не работал. Великий немецкий тренер Хербергер, который в 1954-м станет чемпионом мира, отчаянно пытался затащить чеха в сборную Германии. Но максимум, чего добился – серия отказов и одна поездка на сборы.

Зепп вспоминал, что после занятий Маттиас сел и заплакал – не по душе были свастики вокруг и разговоры игроков о захвате мира. Ему нравилось быть футболистом и владельцем венской кофейни, считал политиков мусором. Да и попытки уничтожить евреев за то, что они евреи, не понимал.

А еще в 35 лет Синделар встретил первую любовь – бывшую венскую проститутку родом из Италии, Камиллу Кастаньолу. Итальянцы сочинили сказку, что пара познакомились в больнице после полуфинала ЧМ -34, но австрийцы опровергают – любовники знали друг друга недолго, максимум с конца 1938 года.

Синделар стал наведываться в комнату Камиллы, которая была над ее баром. Согласитесь, показательный выбор – дружил с евреями, влюбился в проститутку. Вообрази голубоглазый блондин Синделар себя «арийцем» и верным псом Гитлера, то выбирал бы других близких. Для начала поехал бы на ЧМ -38 со сборной Германии.

Но поступил иначе, подумывал о завершении карьеры и увлекся Камиллой. А затем 23 января 1939 года был найден мертвым в своей постели. Рядом находилось тело любовницы, что скончалась спустя несколько часов в больнице. А дальше пошли странности. На место преступления прибыла не австрийская полиция, а Гестапо.

Есть три версии трагедии. Первая – Камилла и Маттиас умерли от отравления угарным газом. В пользу несчастного случая говорят жалобы соседей на печное отопление в доме за неделю до этого? Нет, параллельно есть другие сведенья – что не было проблем с дымоходом.

Вторая версия бредовее – самоубийство. Ее активно рекламировали участники австрийского сопротивления, чтобы назвать любимца Синделара жертвой Гитлера – якобы не принял новый страшный мир и решил уйти из жизни. Слабый заход, поскольку богатый Маттиас спокойно мог убежать из Вены в США с семьей.

Незачем себя убивать, если можно просто уехать. Концлагеря не боялся, и Камилла не была еврейкой – это тоже миф. Да и какой смысл убивать себя, если недавно встретил любовь? Но есть и третья версия – нацисты убили Синделара. Сразу арестовать после унижения сборной Германии не могли, был бы венский бунт после аннексии.

Маттиас не совершал преступлений по законам нацистов, а дружба с евреями – слабое обвинение. Значит, его могли убрать спустя некоторое время, обставив все как несчастный случай. Повредить дымоход могли агенты Гестапо – в те время демоны разных цветов соревновались в заказных убийствах, так что схемы были отлаженными.

Также могли убить Синделара и его девушку ядом, а потом обставить все как несчастный случай. И банальная версия – отравление угарным газом, и детективная – убийство руками Гестапо человека, что сочувствовал евреям, но был слишком популярным в Европе, чтобы отправить его в концлагерь без причины, имеют право на существование.

Его похороны собрали от 15 до 20 тысяч человек, о нем писали стихи, сделали символом непокорности нацистам – приписывали еврейские корни, сочиняли легенды о том, что Синделар станцевал перед нацистским командованием, а не просто обыграл их в футбол, поскольку иначе не умел.

Циничные австрийские историки говорят, что Австрии проще жить с версией об убийстве Маттиаса, ведь позволяет отвлечь от того, что народ стал пособником Гитлера, а не только несчастной жертвой. Гитлер аннексировал их силой, но дальше стали соучастниками военных преступлений и Холокоста.

Где правда? «Бумажный человек» явно не принял убийство любимого города – Вена потеряла культурность с приходом нацистов, а солдафонов и свастик стало больше. И поскольку у многих было ощущение, что вот-вот начнется большая война, Синделар мог планировать отъезд.

Если бы об этом узнали в Гестапо, то не отпустили бы человека, который за рубежом мог стать открытым врагом. Речь о легенде «еврейского» клуба, а Гитлеру не нравилось поведение уехавших ранее звезд Австрии и Германии. Они над ним постоянно насмехались из своих Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Мы никогда не узнаем правду – документы утеряны, да и могли быть поддельными. Друзья Синделара в один голос опровергают версию самоубийства – не было причин. Накануне смерти Маттиас был доволен, ведь недавно влюбился. Над миром нависала война, но в личной жизни у Синделара было все отлично.

Скорее всего, его ждала жизнь в США или Великобритании. «Арсенал» в 1932-м предлагал за Синделара 40 тысяч фунтов при мировом трансферном рекорде в 11 тысяч, его могли приютить на острове, как многих других, но не сложилось. Моцарт футбола ушел молодым, умер в постели любимой женщины.

А до этого пятнадцать лет круто играл в футбол. Даже по тем записям ужасного качества, что сохранились, очевидно – Синделар был Зиданом и Кройфом своего времени, то есть техничным, элегантным и результативным атакующим футболистом.