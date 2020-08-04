Лала, Гуга или Коля. «Спартаку» нужен свой Марио Фернандес

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вчера, 14:30

«Соккер.ру» следит за активностью «красно-белых», которые прочесывают футбольные города и села в поисках правого защитника.

Новый лимит — новые правила игры

Позиции крайних защитников в российском футболе традиционно недооценены, и причиной тому служит лимит на легионеров. Считается, что на фланге обороны может сыграть каждый профессиональный футболист, достаточно физической подготовки и рвения, поэтому мы получили целое поколение «лимитчиков», многие из которых были переучками, а другим было дано слишком много шансов себя проявить на фоне отсутствия прогресса. Сильные рождаются в борьбе, а откуда черпать мотивацию, если знаешь, что в лучшем случае нужно выиграть конкуренцию у такого же «дитя лимита», как ты сам.

С введением нового формата лимита на легионеров это правило в одночасье устаревает, и теперь одновременно на поле может находиться хоть 8 иностранцев, другое дело, что это максимальное количество легионеров в заявке. Но у «Спартака» сейчас только 6 футболистов без российского паспорта (Жиго, Айртон, Крал, Тиль, Ларссон и Понсе), что дает определенный простор при формировании команды на новый сезон. Оставайся правила лимита прежними, «Спартак» сейчас повышал бы и повышал предложения по новому контракту Рассказова, чтобы не потерять готового россиянина, а так клуб может себе позволить показательное изучение мировых рынков, пока Николай крутит носом.

Фланговые защитники часто «делают погоду»

Марио Фернандес — правый защитник, но уже на протяжении нескольких лет является ключевым игроком ЦСКА , который сначала вносил весомый вклад в завоевание титулов, а когда команда помолодела и ослабла, не позволяет «армейцам» опуститься ниже четвертого места. У «Зенита» в чемпионские годы были Анюков, Смольников и Кришито, а в прошедшем сезоне удалось качественно прибавить за счет приобретений Караваева и Дугласа Сантоса.

Есть и красноречивый мировой опыт. Вряд ли вы найдете успешную команду, в которой позиции крайних защитников затыкают кем попало. У «Барселоны» времен расцвета были Дани Алвес и Жорди Альба, «Реал» вернулся на вершину Лиги чемпионов, когда повзрослел Дани Карвахаль и вышел на пик Марсело, а в «Ливерпуле» мы то и дело отмечаем Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона. Так что подход «попадает по мячу, да еще и воспитанник» априори провальный, особенно теперь, когда есть возможность не заглядывать первым делом в паспорт.

Слева есть Айртон, а справа…

Айртон прибыл в «Спартак» полтора года назад из «Флуминенсе» игроком с задатками, но очень «сырым». Бразилец и сейчас еще не вполне «готовый», но он сыграл уже полсотни матчей за «Спартак», отдал 6 результативных передач и внятно прогрессирует. Со временами «позднего» Дмитрия Комбарова вообще не сравнить, и пусть в обороне у Айртона случаются проколы, в атаку он бежит бодро, а по дриблингу один из лучших в РПЛ . Лукас здорово подходит для схемы Тедеско с тремя центральными защитниками, в качестве классического бека нарушение баланса в пользу атаки создавало бы диссонанс.

Рассказов в летних матчах прибавил, по заданию Тедеско играл высоко, как и Айртон, но повторить стиль коллеги Николаю не суждено из-за ограниченности технического потенциала, хотя по юности он играл на краю полузащиты, и ценили Колю в первую очередь из-за его рейдов по правой бровке. Во взрослом футболе так не получается, Рассказов, хоть и идет в атаку, чаще играет в стоячий футбол, в лучшем случае вовлекая себя в ленивые стеночки с партнерами. По сравнению с регулярными рывками Айртона слева, правый фланг «Спартака» выглядит бедно. И это при условии, что в летних матчах Рассказов прибавил.

Круг и уровень кандидатов

В конце прошлого года ходили слухи, что Доменико Тедеско «не нравится» Рассказов. Вряд ли это именно так, скорее тренер был недоволен работой защитника на тренировках или в разговорах с руководством высказывал мнение о том, что заменой Рассказова можно сделать «Спартак» сильнее. И с этим сложно спорить. Томас Цорн не спешил продлевать истекающий следующим летом контракт Николая, сейчас футболисту предложен контракт на 400 тысяч евро в год, который представители футболиста отвергают.

400 тысяч евро — это, пожалуй, мало для футболиста основы «Спартака», но в самый раз для текущего уровня Рассказова, которому предложили добиться пересмотра условий договора в лучшую сторону игрой. Всякое в «Спартаке» случалось, но у Федуна никогда не «ржавело» увеличить оклад футболистов, заслуживших это. Спросите у Джикии и Зобнина. Рассказов хочет всего и сразу, а «Спартак» достаточно скромным предложением подчеркивает: это не наша последняя надежда.

В данном случае считаю позицию клуба адекватной: «Спартак» дает воспитаннику шанс доказать свою состоятельность игрой, а это уже немало. Но если Николай отказывается, то включается план Б, который предполагает приобретение иностранца, отсюда слухи о бразильце Гуге и французе Лала. План А предполагает экономию средств и ставку на воспитанника, но план Б скорее даст профит по качеству игры, если сделать правильную ставку. Не уверен, что это будет именно Гуга или Лала, но уровень рассматриваемых кандидатов показывает, что «Спартак» ищет серьезного парня, а не еще одного Петковича.