4 игрока «Спартака» не хотят уходить в аренду в «Химки»

Сообщается, что несколько футболистов, которых «Спартак» намерен отдать в аренду «Химкам», не хотят переходить в подмосковный клуб.
Речь идет о четырех игроках, которые прошедший сезон провели на правах аренды в других командах.
Отмечается, что Артем Тимофеев может уйти в «Ахмат», Александр Ломовицкий хотел бы уехать в Европу, Максим Глушенков собирается остаться в «Спартаке», а Георгий Мелкадзе не устраивает нового главного тренера «Химок».
очень смешно, 20 матчей за Спартак и 0 результативных действий, его не в аренду отдавать, а продавать нужно, только кому он нужен, и еще про Европу заикается.
Глушенкова надо оставлять, в Крыльях хорошо себя проявил.
Тимофеев пусть идет куда хочет, игрок не раскрылся и возраст уже 26 лет.
Мелкадзе не устраивает Гунько, тут претензий к мелкому нет. Работать, который 0 как тренер мало кому захочется.
единственный приятный момент это то, что Мирзов не против уйти в Химки.
очень смешно, 20 матчей за Спартак и 0 результативных действий, его не в аренду отдавать, а продавать нужно, только кому он нужен, и еще про Европу заикается.
Глушенкова надо оставлять, в Крыльях хорошо себя проявил.
Тимофеев пусть идет куда хочет, игрок не раскрылся и возраст уже 26 лет.
Мелкадзе не устраивает Гунько, тут претензий к мелкому нет. Работать, который 0 как тренер мало кому захочется.
единственный приятный момент это то, что Мирзов не против уйти в Химки.