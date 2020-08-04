4 игрока «Спартака» не хотят уходить в аренду в «Химки»

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04 августа 2020, 12:59

Сообщается, что несколько футболистов, которых «Спартак» намерен отдать в аренду «Химкам», не хотят переходить в подмосковный клуб.

Речь идет о четырех игроках, которые прошедший сезон провели на правах аренды в других командах.

Отмечается, что может уйти в «Ахмат», хотел бы уехать в Европу, собирается остаться в «Спартаке», а не устраивает нового главного тренера «Химок».