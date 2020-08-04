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4 игрока «Спартака» не хотят уходить в аренду в «Химки»

04 августа 2020, 12:59

Сообщается, что несколько футболистов, которых «Спартак» намерен отдать в аренду «Химкам», не хотят переходить в подмосковный клуб.

Речь идет о четырех игроках, которые прошедший сезон провели на правах аренды в других командах.

Отмечается, что Артем Тимофеев может уйти в «Ахмат», Александр Ломовицкий хотел бы уехать в Европу, Максим Глушенков собирается остаться в «Спартаке», а Георгий Мелкадзе не устраивает нового главного тренера «Химок».

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санек002
санек002 ответ mortid (раскрыть)
06 августа в 12:21
и тут питерские !везде только они!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
05 августа в 20:27
противогазы в тарасофке самое то..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ SHMEL (раскрыть)
05 августа в 19:53
1) спартак -фракиец и к Спарте (греция) никакого отношения не имеет!
фракийцы занимались земледелием и воровством...
2) спартак был : вор,наемник,дезертир,раб,гладиатор,беглый раб,распятый раб..
3)римляне очень любили использовать рабов развлечениях : садомия,мужеложество ,зоофилия и т.п.
SHMEL
SHMEL ответ Владислав 122 (раскрыть)
04 августа в 23:41
Главное, чтобы не свиная, как у некоторых.
mortid
mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 августа в 21:15, ред.
Про питерских у власти забыл упомянуть ;) Как только заберут их в Ад, Зенит первым же рейсом полетит в пердив.
протон1
протон1
04 августа в 21:13
пециальная комиссия Российского Футбольного Союза намерена провести расследование по поводу договоренностей о сотрудничестве между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками». В случае, если будет выявлено, что отношения между клубами нарушают спортивный принцип и регламент РПЛ, то к командам могут быть применены жесткие санкции, вплоть до снятия с чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Мутко-Против».

Поводом для проверки послужило заявление бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана, который сказал, что был уволен из клуба по решению руководства «Спартака». Если данный факт подтвердится — то это будет расценено, как вмешательства руководства «красно-белых» в дела другого клубы, выступающего в том же турнире, что категорически противоречит регламенту.
Владислав 122
Владислав 122 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 августа в 19:42
    Владислав 122
    Владислав 122 ответ SHMEL (раскрыть)
    04 августа в 19:42
      SHMEL
      SHMEL
      04 августа в 19:09
      Если окунуться в историю, то нужно вспомнить кем был прообраз, прородитель
      спартака (клуба) до восстания? Правильно, простым рабом, поэтому этой четверке не стоит быть особо строптивыми и покорно подчиниться, перейдя в фарм-клуб, спокойно отдать 6 очков в чемпионате, глядишь и каких-нибудь ништяков подбросят.
      Gloomy59
      Gloomy59
      04 августа в 18:25
      Моду взяли, без согласования с игроком в аренду отдавать, мы, что рабы?!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
      04 августа в 17:42
      От того что команды обрастают качественными игроками выигрывает вся Лига....
      Я за сильный Спартак (в том числе)
      Приход Кокорина,покупка того страсбургского литераля,плюс привоз Лалы и ещё одного защитника (не помню фамилии) и уже свершившийся переход Урунова - заставят по-осени увидеть совсем другой Спартак...спору нет...
      Юмор юмором...троллинг тороллингом...но нельзя не признать что Спартак сейчас наиболее перезагружающаяся команда....

      ЦСКА везёт "страшного" забиваку Гаича...(вчера видел обзор его голов - трактор)
      Динамо - наконец то в еврокубках...и в чемпе обрастает амбициями и составом....
      Локо - с Крыховяком и Миранчуками и вернувшимся Смоловым и при Николиче - в поряде....
      Краснодар - просто радует глаз...хоть бы сраслось с ЛЧ...
      Карпин и Ростов - отдельная история...удачи им и в еврокубках и в чемпе.....

      Короче....
      Нас ждёт великолепный Сезон !!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Конечно хотелось бы по-меньше дрязг,недопониманий,судейских ошибок и пр...но это РПЛ - без этого никуда...)))

      Ждём Суперкубок !!!!!!!!!
      И старта нового Чемпионата !!!!!!!

      Всем удачи и здоровья !!!!!!!!!!!

      P.S.Зенит-Чемпион !!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
      04 августа в 17:24
      Вячеслав Малафеев :"Кокорина не оставят на лавке, с его финансовой отчетностью. Игра в 4 нападающих от "Спартака"? Посмотрим на Тедеско. Но будет обидно, если Глушенков уедет. По мне, так перспективы у Глушенкова куда больше, чем у Кокорина."
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      04 августа в 17:19
      Не ходят переходить, и не надо!
      В европейских середняках вполне заиграть смогут!
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith ответ Сп62 (раскрыть)
      04 августа в 17:15
      И Гибралтар и вновь вступившая в УЕФА Гренландия!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
      04 августа в 17:07, ред.
      Если Спартак станет Чемпионом - я поздравлю его с этим успехом...в числе первых...
      Как и в прошлый раз...
      И всё....

      А Зенит уж давно перешагнул эту придуманную вами Нарнию по оправданию провального сезона (с предвзятым судейством,бесчисленными фармами и пр) - и готовит новые сюрпризы...)))

      Известно же...Помешать гегемонии Зенита - может только сам Зенит...(ибо и бюджет и подбор игроков и опыт и атмосфера и амбиции)..
      Был же Зенит недавно только 5-м в чемпе....
      И ничего.....басни про судейство не сочиняли...фармы соперникам не придумывали....
      Собрались...и взяли 3 титула подряд (через пару дней и четвёртый возможен).....

      Чего и Вам желаю !!!!!!
      Альфи
      Альфи
      04 августа в 17:02
      Ой ладно ,заткнусь пожалуй, а то еще забанят..
      а почему Jeck Denielse,любимая марка коньяка?????
      Альфи
      Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      04 августа в 16:53
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        04 августа в 16:52
        Фарм-клуб бастует ?
        Всех в Пердив !
        Альфи
        Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        04 августа в 16:51
        Ну вот этим коментом ты и признал ,что ВАШЕ чемпионство состоялось с помощью таких же методов и если Спартак станет Чемпионом, вы же первые всю опу на британский флаг порвете доказывая что чемпионство дутое , и правильно делают другие команды действуя по вашей схеме, с волками жить, по волчьи выть.
        Хиромант
        Хиромант
        04 августа в 16:39
        А если бы Федуну сказали: - Ты на ближайший сезон поедешь в Антарктиду, пингвинов на ноги поднимать (есть такая профессия: "подниматель пингвинов") - он что, поехал бы с радостью, что ли? Игроков приглашали в "Великий Российский Клуб Спартак", заключили долгосрочные контракты, а потом тыкают, куда ни попадя. Кому же это понравится???
        vinyardrip
        vinyardrip ответ Сп62 (раскрыть)
        04 августа в 16:33
        Так и 2 не азия. И люди там хорошие есть. Тоже
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
        04 августа в 16:31, ред.
        А вам про что ??
        Сейчас каждый добропорядочный гражданин и усиляет Спартак....
        Медведев - Кокориным...
        Газизов - Уруновым...
        Кашшаи - новым подходом к судейству...
        РПЛ - Химками...
        "Бывшие судьи Федотовы" - анализами судейства...
        Босс - новыми млрд на трансферы...
        ...всё как положено...
        Думаешь "взрослые дядьки" в широких кабинетах умеют только средства осваивать ???
        Наверняка у них всё давно поделено и распределено...как ни крути - умные и расчётливые...
        Если Спартак не попадёт в тройку или, не к вечеру будет сказано, не "расчемпионится" в юбилейном году - в следущем июле на экваторе снег выпадет и будет лежать сугробами до августа...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
        04 августа в 16:21
        ".....играете вы также как все остальные клубы...."...)))

        Спартак 6 только "домашних" поражений в РПЛ менее чем за год.....
        Зенит - последнее поражение в РПЛ на Газпром Арене - в далёком 2018-м...
        Альфи
        Альфи ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        04 августа в 16:14, ред.
        да вот то то и оно что совсем вам не смешно,что бы вы не говорили о своем превосходстве, в душе то вы понимаете, что играете вы также как все остальные клубы и без помощи дюково медведевых вы ничего из себя не представляете, а если московские команды усилятся, да возьмут на вооружение ваши методы борьбы за Чемпионство...
        Сп62
        Сп62 ответ LOpp (раскрыть)
        04 августа в 16:11
        Ломовицкий хочет в Европу. Так и Белорусия тоже Европа.
        Альфи
        Альфи
        04 августа в 16:05
        Лиапору информация к размышлению...
        Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
        Quot licet iovi, non licet bovi.
        Если кто-то высший по положению имеет какие-то права, то это не значит, что и подчинённый имеет те же права.
        Если еще чего недопонимаешь, обращайся,объясню, я учитель по образованию....
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Альфи (раскрыть)
        04 августа в 15:47, ред.
        Да мне то что...
        Чем дальше - тем смешней...))

        Федуну бы креатива да придумок своих....а то ..
        Увидел как Зенит "Сочи" нашпиговал игроками - и давай из Химок в Спартак-2 лепить...
        Увидел что Газизов 8 игр на 0:0 играет - и давай его к себе...всяко лучше чем 8 домашних поражений...
        Увидел все усиляются - и купил себе Педро....Педро Рошу...)))
        Увидел что в ведущих клубах все тренеры отечественные....ну и пригласил себе....Кононова..))))

        "Немецкий капут"...вообще - край...
        Шюррли-Вольфы-Цорны-Тодески-Тили-Крали - вообще войдёт в аналоги по раскулачиванию московских олигархов....)))

        Единственный "не плагиат" ,сугубо его придумка это - "почетное" 7-е место своей команды после 19 лет у руля - на судей списать...)))...они мол виноватые...плохие...80 голов отменили...240 пенальти не назначили...600 игроков соперника не удалили...)))...не разглядели барселоноподобных игроков Федуна...а проигрыши Тамбову (2 раза) - нелепейшая случайность...

        Все же всё понимают....
        Леонид Федун: "Есть задача к 2022 году стать чемпионом. Будет сто лет "Спартаку"
        Видно же уже куда ветер дует....
        Как активизировались "бывшие арбитры" Федотовы....
        Какое давление на Кашшаи....
        Плюс лишние млрды на команду...
        Плюс "презенты" от соперников...(Медведев с "подарком" Кокориным - в первых рядах поздравлявших)))
        Плюс фарм - от РПЛ....
        В масс-медиа сейчас тоже "транши" нехилые потекут....
        Медведев конечно же объяснил Семаку...чьи в лесу шишки....тот и успокоился......на год...)))

        Удачи и процветания !!!!
        Дима Головашич
        Дима Головашич ответ LOpp (раскрыть)
        04 августа в 15:42
        Тимофеев лучший игрок РПЛ по кол-ву отборов.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        04 августа в 15:42
        Надо, Федя, надо...
        vm777
        vm777 ответ Альфи (раскрыть)
        04 августа в 15:36
        Я как болельщик Спартака очень не хочу, чтобы мы "играли как зенит". Хочется верить, что Химки сами по себе мутные (увольнение Талалаева как бы намекает). Но как говорится: "Меня никто не спрашивает".
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