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Гендиректор «Зенита»: «Малком никуда не хочет уходить»

04 августа 2020, 12:36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании нападающего Малкома покинуть Россию и об интересе к нему со стороны «Севильи».

В Испании пишут про интерес «Севильи» к Малкому? Он никуда не хочет уходить, готовится к матчу за Суперкубок России и к старту чемпионата. То, что он хочет уйти, – безосновательные слухи, не имеющие под собой никаких поводов.

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Все комментарии
нефтегаз
нефтегаз
04 августа в 18:55
как только малкому надоела команда,еще добавили лимончик к зарплакте
valt134
valt134
04 августа в 16:57
Бразилы любят бабки, а у Зенита они есть.
Адвокат 76
Адвокат 76
04 августа в 16:46
От такой кормушки сам не уйдёшь, пока тебя самого не заставят это сделать.
ermak6848
ermak6848
04 августа в 16:14
время покажет
ekliziast
ekliziast
04 августа в 16:13
От жирного шашлыка да на чечевичную похлёбку, он что идиот.Не для того он к бомжам шёл.
Сп62
Сп62
04 августа в 16:05
Зачем было платить 40 штук, чтобы через год кому то отдавать. Пусть отрабатывает.
ildar_3871
ildar_3871
04 августа в 15:50
За такие деньги , я бы тоже никуда не ушел !)
cska vperiod
cska vperiod
04 августа в 15:06
Медведев отвечает за Малкома, он вообще товарищ с странностями, любит за всех говорить.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 августа в 14:34
А сколько он в Барсе получал???И я не верю,что в Зените получает меньше.Ради чего он тогда сюда приехал???
И давайте будем объективны,только в Китае или МЛС он может зарабатывать больше чем в Зените
Альфи
Альфи ответ ДАША Д (раскрыть)
04 августа в 14:00
....А это беспокойный знак
Тут ведь моментом
Дал слабину – тебя херак
И с постамента ....
:)
andre_can
andre_can
04 августа в 13:57
Левые вбросы уже надоели!!!
oFANATo
oFANATo
04 августа в 13:24
Так он никому и не нужен....Барселона избавилась от неликвида.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ДАША Д (раскрыть)
04 августа в 13:10
Это понятно....
Предложат больше...как в Барсе получал...
pomor 445
pomor 445
04 августа в 13:07
Недостойно Медведеву откликаться на всякий пук жёлтой прессы, да ещё столь многословно.
ошалевший
ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 августа в 13:04
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 августа в 12:59
    Зарплату как в Зените ему нигде не предложат.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 августа в 12:55
    Оплачивать лечение классного игрока - не было желающих...
    А как "Зенит" поставил его на ноги - так повылазили со своими "интересами"....

    Как говорил Остап Бендер : "От дохлого осла уши, вы получите,а не Малкома"......
    sv_1969
    sv_1969
    04 августа в 12:55
    Время покажет! Испания манит бразилов)
    Pashok00786
    Pashok00786
    04 августа в 12:54
    кто еще слушает этого клоуна...
    нечитайло
    нечитайло
    04 августа в 12:53
    Тут просто рай
    Hypnoz
    Hypnoz
    04 августа в 12:53
    Подлечился за казенные деньги, подешевел как игрок, можно уходить.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    04 августа в 12:48
    Хочет обрасти?
    Пожалуйста.
    112910415
    112910415
    04 августа в 12:47
    понятно, что не хочет уходить !
    чуть зазевался - очнёшься в Сочи, так у них принято
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    04 августа в 12:45
    Медведев за спиной у Малкома, чума
    drug01
    drug01
    04 августа в 12:40
    Значит так будет лучше
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    04 августа в 12:40
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