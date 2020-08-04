Гендиректор «Зенита»: «Малком никуда не хочет уходить»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании нападающего Малкома покинуть Россию и об интересе к нему со стороны «Севильи».
В Испании пишут про интерес «Севильи» к Малкому? Он никуда не хочет уходить, готовится к матчу за Суперкубок России и к старту чемпионата. То, что он хочет уйти, – безосновательные слухи, не имеющие под собой никаких поводов.
И давайте будем объективны,только в Китае или МЛС он может зарабатывать больше чем в Зените
И давайте будем объективны,только в Китае или МЛС он может зарабатывать больше чем в Зените
Тут ведь моментом
Дал слабину – тебя херак
И с постамента ....
:)
Тут ведь моментом
Дал слабину – тебя херак
И с постамента ....
:)
Предложат больше...как в Барсе получал...
Предложат больше...как в Барсе получал...
А как "Зенит" поставил его на ноги - так повылазили со своими "интересами"....
Как говорил Остап Бендер : "От дохлого осла уши, вы получите,а не Малкома"......
А как "Зенит" поставил его на ноги - так повылазили со своими "интересами"....
Как говорил Остап Бендер : "От дохлого осла уши, вы получите,а не Малкома"......
Пожалуйста.
Пожалуйста.
чуть зазевался - очнёшься в Сочи, так у них принято
чуть зазевался - очнёшься в Сочи, так у них принято