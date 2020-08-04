Гендиректор «Зенита»: «Малком никуда не хочет уходить»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о желании нападающего Малкома покинуть Россию и об интересе к нему со стороны «Севильи».

В Испании пишут про интерес «Севильи» к Малкому? Он никуда не хочет уходить, готовится к матчу за Суперкубок России и к старту чемпионата. То, что он хочет уйти, – безосновательные слухи, не имеющие под собой никаких поводов.