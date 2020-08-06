«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:58

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» в Англии сыграет против «Реала». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Реал» в Мадриде (2:1) и существенно увеличили собственные шансы пройти в четвертьфинал турнира.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов «Горожане» еще не проигрывали. На групповой стадии они одержали четыре победы и два раза сыграли вничью, с общим счетом 16:4. Соперниками команды в квартете были «Аталанта», «Шахтер» и «Динамо» Загреб.

«Реал»

Перед «Реалом» стоит сложная задача взять реванш у «Горожан» при пустых трибунах стадиона «Этихад».

В пользу «Сливочных» говорит эмоциональный подъем, после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге. В шести матчах групповой стадии Лиги Чемпионов «Реал» набрал 11 очков и пропустил на первое место ПСЖ . Команда Зидана трижды победила, два раза сыграла вничью и проиграла в Париже. Показатель забитых и пропущенных голов – 14:8.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.780

Ничья – 4.65

Победит «Реал» — 4.50

Статистика

В 37 из 41 матчах «Реала» в Лиге Чемпионов забивалось минимум три гола.

«Манчестер Сити» забивал не меньше двух голов в 13 из 16 поединках турнира.

«Сити» не знает поражений в 8 последних матчах Лиги Чемпионов.

Прогноз

«Манчестер Сити» добился комфортного преимущества над «Реалом» в Испании. Но играть на удержание счета команда Хосепа Гвардиолы вряд ли себе позволит.