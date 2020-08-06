«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» в Англии сыграет против «Реала». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Реал» в Мадриде (2:1) и существенно увеличили собственные шансы пройти в четвертьфинал турнира.
В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов «Горожане» еще не проигрывали. На групповой стадии они одержали четыре победы и два раза сыграли вничью, с общим счетом 16:4. Соперниками команды в квартете были «Аталанта», «Шахтер» и «Динамо» Загреб.
«Реал»
Перед «Реалом» стоит сложная задача взять реванш у «Горожан» при пустых трибунах стадиона «Этихад».
В пользу «Сливочных» говорит эмоциональный подъем, после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге. В шести матчах групповой стадии Лиги Чемпионов «Реал» набрал 11 очков и пропустил на первое место ПСЖ. Команда Зидана трижды победила, два раза сыграла вничью и проиграла в Париже. Показатель забитых и пропущенных голов – 14:8.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» — 1.780
- Ничья – 4.65
- Победит «Реал» — 4.50
Статистика
- В 37 из 41 матчах «Реала» в Лиге Чемпионов забивалось минимум три гола.
- «Манчестер Сити» забивал не меньше двух голов в 13 из 16 поединках турнира.
- «Сити» не знает поражений в 8 последних матчах Лиги Чемпионов.
Прогноз
«Манчестер Сити» добился комфортного преимущества над «Реалом» в Испании. Но играть на удержание счета команда Хосепа Гвардиолы вряд ли себе позволит.
Гостям, чтобы отыграться, необходимо идти в атаку, которая на финише сезона в Ла Лиге играла достаточно результативно. Учитывая эти факты и общую статистику, ставка на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.50 выглядит весьма привлекательно.