Дуэль норвежских товарищей и другие четвертьфинальные фишки Лиги Европы

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сегодня, 16:52

Сегодня узнаем первых полуфиналистов Лиги Европы! Удивительные совпадения и любопытные факты четырех противостояний — на «Соккер.ру».

- четвертьфиналы Лиги Европы будут сыграны на нейтральных полях в Германии и будут состоять из одного матча.

- 5 из 8 претендующих на Кубок УЕФА команд уже завоевывали этот трофей: «Севилья», «Байер», «Интер», МЮ и «Шахтер».

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания)

Когда? 10 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Кельне, на «Штадион Кельн».

- «Манчестер Юнайтед» руководит Оле-Гуннар Сульшер, а «Копенгагеном» его соотечественник Столе Сольбаккен. Это первая в истории встреча норвежских тренеров на таком уровне — в четвертьфинале Лиги Европы.

- Во второй половине 90-х Сульшер и Сольбаккен вместе выступали за сборную Норвегии. В частности, они играли бок о бок на ЧМ -1998 и Евро-2000.

- МЮ и «Копенгаген» встречались на групповой стадии Лиги чемпионов-2006/07 и обменялись тогда домашними сухими победами. «Красные дьяволы» выиграли на «Олд Траффорд» 3:0, а «львы» побили гранда на своем поле скромнее — 1:0.

- В тех встречах принимали участие нынешние тренеры МЮ и «Копенгагена»: Столе Сольбаккен проводил первый сезон на мостике «львов», а Оле-Гуннар Сульшер был еще действующим футболистом манкунианцев.

- В плей-офф Лиги Европы «Копенгаген» уже прошел «Селтик» и «Истанбул Башакшехир», а МЮ без проблем оставил за бортом «Брюгге» и ЛАСК .

- Ориентировочная трансферная стоимость состава «Манчестер Юнайтед» в 20 раз выше, чем у «Копенгагена».

- Сульшер дважды встречался с «Копенгагеном» как тренер и дважды проиграл 1:2. Это произошло на групповой стадии Лиги Европы-2012/13, Оле-Гуннар тогда руководил «Мольде».

«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия)

Когда? 10 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Дюссельдорфе, на «Дюссельдорф Арена».

- Обе команды начинали нынешний сезон в Лиге чемпионов, откуда «спустились» в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах осенью. «Байер» пропустил вперед «Ювентус» и «Атлетико», а «Интер» финишировал ниже «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

- На пути к четвертьфиналу Лиги Европы «Байер» расправился с «Порту» и «Глазго Рейнджерс», а «Интер» переиграл «Лудогорец» и «Хетафе».

- «Байер» значительно выше «Интера» в рейтинге УЕФА : 23-е место у немцев против 51-го у «нерадзурри».

- Обе команды выигрывали Кубок УЕФА : «Интер» делал это трижды в 90-е годы прошлого века (1990/91, 1993/94, 1997/98), а «Байер» побеждал в сезоне-1987/88.

- Команды встречались на второй групповой стадии Лиги чемпионов-2002/2003. Оба матча выиграл «Интер» — 3:2 дома и 2:0 в гостях.

- Самые дорогие футболисты команд — Ромелу Лукаку (68 млн евро) в «Интере» и Кай Хаверц в «Байере» (81 млн евро).

- Матч пройдет в Дюссельдорфе на стадионе, где обычно принимает гостей «Фортуна». В XXI веке «Байер» трижды играл на «Дюссельдорф Арене» и неизменно выигрывал: 4:1, 2:1 и 3:1. Но сегодня у «фармацевтов» куда более грозный соперник, чем «Фортуна».

«Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария)

Когда? 11 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Гельзенкирхене, на «Арене АуфШальке».

- «Шахтер» и «Базель» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09. «Горняки» выиграли оба матча: 5:0 дома и 2:1 в гостях.

- Состав «Шахтера» втрое дороже по версии «Трансфермаркта» и на три года старше по среднему возрасту команды.

- «Шахтер» и «Базель» не пустили в «Финал восьми» в Германии два немецких клуба: «горняки» переиграли «Вольфсбург», а швейцарцы одолели франкфуртский «Айнтрахт».

- Обыграв «Вольфсбург» со счетом 3:0 в прошлую среду, «Шахтер» прервал серию из 26 матчей с пропущенными голами в еврокубках.

- «Шахтер» выиграл последний розыгрыш Кубка УЕФА в сезоне-2008/09. Со следующего сезона турнир стал называться Лигой Европы.

- Победа над украинским клубом позволит «Базелю» повторить свой лучший результат в Лиге Европы: в сезоне-2012/13 «ротблау» забрались в полуфинал, где уступили будущему победителю — «Челси».

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания)

Когда? 11 августа. Во сколько? В 22:00. Где? В Дуйсбурге, на «MSV-Арене».

- Первая встреча в истории этих команд.

- Если в противостоянии «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» нас ждет противостояние норвежских тренеров, то в этой паре командами руководят бывшие вратари. Лопетеги был запасным в «Реале» и «Барселоне», а Нуну Эшпириту Санту занимался тем же самым в «Депортиво» и «Порту», а еще ненадолго приезжал в московское «Динамо».

- Нуну Эшпириту Санту в 2016 году стал преемником Хулена Лопетеги на тренерском мостике «Порту».

- У «Вулверхэмптона» самый низкий клубный рейтинг УЕФА из четвертьфиналистов Лиги Европы — 85-е место, в то время как «Севилья» 11-я и уступает только МЮ (9).

- Нуну Эшпириту Санту трижды соперничал с «Севильей» в качестве тренера «Валенсии» и собрал полный набор результатов: ничья 1:1, победа 3:1, поражение 0:1.

- «Вулверхэмптон» в плей-офф Лиги Европы уже обездолил один испанский клуб, переиграв «Эспаньол» с общим счетом 6:3 в 1/16 финала.

- «Севилья» является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков УЕФА : андалузцы выиграли 5 трофеев и хотят шестой титул; «Вулверхэмптон» почти полвека назад играл в финале Кубка УЕФА , где по итогам двухматчевого противостояния уступил «Тоттенхэму».

- Особое внимание к этой паре! Дело в том, что 9 из 10 последних розыгрышей Лиги Европы выиграли английские (3) или испанские клубы (6).