«Шахтер» на азарте и «Севилья» на опыте. Полуфиналисты Лиги Европы

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сегодня, 00:45

Фавориты оправдывают свой статус. Полуфинальные пары Лиги Европы сформировались без сюрпризов. «Соккер.ру» — о выходе в этот раунд «Шахтера» и «Севильи».

«Шахтер» (Украина) – «Базель» (Швейцария) – 4:1 (2:0). Германия, Гельзенкирхен

Голы: Джуниор, 2 (1:0). Тайсон, 22 (2:0). Патрик, 75 (пен) (3:0). Додо, 88 (4:0). Ван Волфсвинкел, 90+1 (4:1).

«Шахтер» пока производит наиболее мощное впечатление из всех участников финального мини-турнира Лиги Европы. Сначала «горняки» без вопросов и сомнений разнесли «Вольфсбург» (3:0), а теперь разгромом прошлись по «Базелю», который хоть и стал всего лишь третьей командой Швейцарии, но все же в Европе известен и может больно кусаться, что на себе ощутили многие, например, «Краснодар», который в начале сезона «влетел» в Швейцарии со счетом 0:5. Но «горняков» все эти страшилки не испугали. Они задали темп матчу уже на второй минуте, когда Джуниор с передачи Марлоса открыл счет.

Ровно в середине тайма Тайсон удвоил преимущество «Шахтера» с паса все того же Марлоса. Превратить такое крепкое преимущество по итогам четверти матча до победы для нынешнего «Шахтера» — дело техники. Главное – контроль и скорость. «Базелю» не помогли его тотальные перестановки по ходу второго тайма. Они только усугубили дело. Швейцарцы пропустили еще дважды на финальном отрезке и смогли ответить ничего не значащим голом в компенсированное время. Это слишком уверенный выход «Шахтера» в полуфинал. В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» оказывается второй раз в истории. А там его ждет «Интер». Матч состоится 17 августа.

Цифры

Что нужно знать о превосходстве «Шахтера» в этой игре? «Базель» не нанес ни одного удара в створ ворот Пятова. Ни одного. При 11 попытках. «Горняки» били 15 раз, из них восемь пришлись в створ, еще разок каркас ворот выручал швейцарцев. Самыми бьющими оказались Джуниор и Кабрал – по пять попыток. Контроль мяча тоже был на стороне «Шахтера» — 55 процентов времени он владел мячом. А точность передач была сопоставимо высокой – 89 и 85 процентов у «Шахтера» и «Базеля» соответственно.

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 0:1 (0:0). Германия, Дуйсбург

Гол: Окампос, 88.

«Вулверхэмптон», пожалуй, наиболее экзотично смотрелся среди всех участников четвертьфинала Лиги Европы. Все-таки в Англии мало клубов не из числа традиционных лидеров могут пробиваться в еврокубки и доходить до таких поздних стадий. В Лигу чемпионов таких не пускают, а к Лиге Европы англичане как-то надменно относятся и редко добиваются в ней значимых прорывов. Но «волки», которые не первый сезон демонстрируют хорошую игру и выстроили даже свою систему, не выглядят типично английской командой. И даже в своем походе в еврокубках. Они на предыдущей стадии с трудом, но по делу, выдавили из Лиги Европы «Олимпиакос». Однако опыта, чтобы справиться с одним из самых искушенных бойцов во втором по значимости еврокубке, им не хватило.

«Севилья» — специалист по этому турниру. Дойти в Лиге Европы до полуфинала или финала для нее – как за хлебом сходить. Причем независимо от фигуры тренера и состояния в чемпионате, тонуса. Как-то исторически так сложилось. К тому же «Севилья» закончила сезон в Ла Лиге на подъеме и продолжила беспроигрышный путь, выбив на предыдущей стадии «Рому» (2:0). Надо отдать должное «Вулверхэмптону», он сопротивлялся до последнего. А на каком-то отрезке игры действовал на равных с испанцами и даже мог вести в счете, но Хименес не сумел реализовать пенальти в начале встречи. После этого большую часть матча обе команды излишне осторожничали, играли в первую очередь внимательно в обороне, стараясь избегать ошибок. Кое-какие моменты возникали, но их было мало. И в основном, конечно, обостряла «Севилья», которая и подловила противника на последних минутах, когда тот готовился к дополнительному времени. Вот и опыт борьбы в матчах на вылет. В полуфинале «Севилью» ждет «Манчестер Юнайтед». Матч 16 августа.

Цифры

По всем статистическим показателям «Севилья» солидно превзошла своего соперника. Испанцы нанесли 18 ударов по чужим воротам против всего шести у «волков». Причем пять попыток у «Севильи» были точными, а у «Вулверхэмптона» — две. Самыми бьющими оказались андалусийцы Эн-Несири и Окампос, которые чаще других кошмарили оборону англичан. А владение мячом вовсе позорное для «Вулверхэмптона» — 25 процентов всего лишь. Точность передач тоже крайне скромная – 68 против 90 у «Севильи». «Волки» оказались не готовы к противостоянию на равных на длинной дистанции матча, а контратакующий футбол реализовать толком не получилось – «Севилья» слишком прижимала для этого. Поэтому закономерно «Вулверхэмптон» потерпел поражение, хотя мог выжать максимум из своей скромной игры и зацепиться за дополнительное время, а в серии пенальти надеяться на удачу. Тогда бы в полуфинале нас ждала английская разборка. Но все же противостояние МЮ с «Севильей» куда больше интригует.

«Шахтер» и «Севилья» вряд ли относятся к топ-командам или грандам, но оба клуба очень хорошо известны в Европе. Во многом благодаря тому, как они смотрятся в еврокубках. Это гарантированно неприятные и очень цепкие соперники для любой команды, поэтому всегда их стоит иметь в виду. И тут как раз вырисовываются интересные пары. Эти цепкие против команд с именем, к которым в последние годы есть большие вопросы. Очень похожие пары и очень интригующие.