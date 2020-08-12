ОбVARoванный «Рубин». Слуцкий обрушил потолок на российских судей

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вчера, 11:01

Второй грандиозный скандал в первом туре РПЛ грянул в Казани, где арбитр Иванов блистательно поиздевался над «Рубином» и Слуцким. «Соккер.ру» снова негодует.

«Эпоха справедливости» в футболе, которую должно было ознаменовать введение видеоповторов, в России обернулась новыми «темными веками». После двух пенальти в ворота «Спартака» от Василия «Проверим!» Казарцева и при молчаливом согласии смотревшего видеоповторы Алексея «Это не отменить» Еськова знатно полыхнуло. Леонид Федун заявил о том, что «Спартак» снимается с чемпионата, и хотя официального заявления клуба не последовало, москвичи не продают билеты на ближайший матч РПЛ с «Ахматом», то есть вариант с отказом выходить на поле по-прежнему существует.

В «Спартаке» точно не удовлетворились выступлением человека, ответственного за VAR в российском футболе. Леонид Калошин пришел в эфир «Матч ТВ», чтобы по-чиновничьи защищаться и водить всех за нос туманными формулировками и постоянными ссылками на протокол VAR . Не успел закончиться первый тур нового сезона РПЛ , как грянули новые судейские скандалы. Даже сырой и часто нелепый протокол VAR обязывает просматривать все голы, но в Волгограде не был замечен офсайд у Дзюбы в развитии результативной атаки, за 7 секунд до гола.

Дзюба не коснулся мяча, но вел активную борьбу с защитником, то есть участие в эпизоде принимал. И если Артем был в положении «вне игры», это повод отменить взятие ворот, не так ли?

Но то были еще цветочки, которые завяли после матча «Рубина» и «Локомотива» в Казани…

Что случилось в Казани?

«Локомотив» быстро открыл счет в матче с «Рубином», но в середине тайма при счете 1:0 в пользу «железнодорожников» произошел эпизод, который мог изменить ход матча. Хвича разогнал атаку казанцев, выдал своевременный пас на Ивана Игнатьева, для которого началось время приключений, стоило ему войти в штрафную «Локомотива». Сначала молодого форварда явно и очевидно толкнул Мацей Рыбус, поэтому Игнатьев стал терять равновесие, после чего Ивана уложил на газон уже Гильерме, не попавший по мячу.

Я полностью согласен с Леонидом Слуцким, который уверен, что это 100% пенальти, и разделяю его негодование. Сложность эпизода для арбитров заключается лишь в том, чтобы выбрать нарушителя, ведь фолили в штрафной площади два (!) игрока «Локомотива»: это пенальти и красная карточка Рыбусу, либо пенальти и желтая карточка Гильерме. Учитывая, что поляк спровоцировал весь эпизод толчком Игнатьева, логично наказать его за лишение соперника явной возможности забить гол.

На самом деле, неким образом может ввести в заблуждение как раз положение Гильерме, в которого полетел Иван. Представьте, что вратарь остался на линии ворот: Рыбус толкает Игнатьева в спину, тот теряет равновесие и падает. Все просто. Но не для Сергея Иванова, который даже после просмотра повтора в раздевалке в разговоре с Леонидом Слуцким отказался признать свою ошибку и применил последний козырь дилетанта — удалил главного тренера «Рубина» со скамейки.

Через пару минут после не назначенного пенальти «Рубин» пропустил второй гол, матч был сделан. Но вернемся к нашему арбитру. Сергей Иванов уже не первый раз этим летом не видит пенальти. Это он судил полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак», где Жиркову было разрешено валить форварда на газон приемом, выходящим за рамки обоюдной борьбы, а Барриосу дали добро на удар того же Соболева по лицу. Главное, чтобы не до крови! Апологет справедливости в российском футболе Виктор Кашшаи поставил такое условие.

Результат полуфинального матча Кубка России мог быть иным при адекватном арбитраже, а после объективного разбора действий Сергея Иванова в той игре рефери из Ростова-на-Дону стоило бы отправить «на доработку» в низшие лиги. Но порочный круг не был разомкнут, и этот судья получает назначение на статусный матч первого тура нового сезона, где убивает «Рубин» вместе с коллегой Волошиным, который был ответственен за VAR . Господин Калошин, это такая же не совсем явная ошибка, на которую позволено реагировать арбитрам у мониторов?

Впрочем, о чем мы говорим, если Леонид Слуцкий общался с Сергеем Ивановым после того, как судья лично посмотрел повторы эпизода и остался при своем мнении. Виктор Кашшаи, с которым удалось связаться, по словам Леонида Викторовича дал исчерпывающий ответ на прямой вопрос: «Не знаю, пенальти это или нет». Если уж главный человек в российском судействе не знает, то как мы можем что-то предъявлять арбитрам и спрашивать с них по всей строгости? Да кто они такие, чтобы знать такое?!

Реакция

Вообще-то, даже сложно что-то добавить в пламенной речи Леонида Слуцкого после игры (ищите продолжение выступления в повторах в этой записи):

А вот еще кое-что важное, о чем Леонид Викторович рассказал позже:

После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом – одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз – это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора. Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Куйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует – Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно – дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права.

Подтверждение от топ-арбитра. Еще раз: пенальти однозначный, спор может быть только в том, кто нарушал — Рыбус или Гильерме. Если защитник — то он получает красную карточку, если вратарь — желтую. Куйперс считает, что определяющее противоправное действие совершил Гильерме.

Но так могло быть только при здравом подходе к судейству, а в наших реалиях решающее противоправное действие в матче «Рубин» — «Локомотив» совершили арбитры Иванов и Волошин. Первого казанские креативщики небезосновательно признали «Игроком матча»:

Еще бы! Не каждый арбитр может довести Леонида Слуцкого до читки рэпа:

🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

А вот у «Локомотива», похоже, индульгенция от плохого судейства. Говорили много раз и повторюсь снова: чтобы изменить ситуацию к лучшему, столь вопиющие эпизоды нельзя проглатывать только потому, что сегодня судейская десница погладила тебя по голове, а не дала подзатыльника. Марко Николичу на посту главного тренера «Локо» пока везет с решениями в пользу его команды (пенальти в матче со «Спартаком», не пенальти в Казани), поэтому забавно слушать, что он вещает со своего облачка:

Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе – это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом. Я посмотрел повтор – это не пенальти, а желтая карточка футболисту за удар ногой вратаря. Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую. Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает ВАР, за что дают карточки и так далее.

Никому не желаю оказаться в шкуре Тедеско или Слуцкого, хотя очень любопытно, остался бы Николич столь же благосклонен к арбитрам на месте своих коллег. Подозреваю, что нет.