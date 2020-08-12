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ОбVARoванный «Рубин». Слуцкий обрушил потолок на российских судей

вчера, 11:01
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Второй грандиозный скандал в первом туре РПЛ грянул в Казани, где арбитр Иванов блистательно поиздевался над «Рубином» и Слуцким. «Соккер.ру» снова негодует.

«Эпоха справедливости» в футболе, которую должно было ознаменовать введение видеоповторов, в России обернулась новыми «темными веками». После двух пенальти в ворота «Спартака» от Василия «Проверим!» Казарцева и при молчаливом согласии смотревшего видеоповторы Алексея «Это не отменить» Еськова знатно полыхнуло. Леонид Федун заявил о том, что «Спартак» снимается с чемпионата, и хотя официального заявления клуба не последовало, москвичи не продают билеты на ближайший матч РПЛ с «Ахматом», то есть вариант с отказом выходить на поле по-прежнему существует.

В «Спартаке» точно не удовлетворились выступлением человека, ответственного за VAR в российском футболе. Леонид Калошин пришел в эфир «Матч ТВ», чтобы по-чиновничьи защищаться и водить всех за нос туманными формулировками и постоянными ссылками на протокол VAR. Не успел закончиться первый тур нового сезона РПЛ, как грянули новые судейские скандалы. Даже сырой и часто нелепый протокол VAR обязывает просматривать все голы, но в Волгограде не был замечен офсайд у Дзюбы в развитии результативной атаки, за 7 секунд до гола.

Дзюба не коснулся мяча, но вел активную борьбу с защитником, то есть участие в эпизоде принимал. И если Артем был в положении «вне игры», это повод отменить взятие ворот, не так ли?

ОбVARoванный «Рубин». Слуцкий обрушил потолок на российских судей

Но то были еще цветочки, которые завяли после матча «Рубина» и «Локомотива» в Казани…

Что случилось в Казани?

«Локомотив» быстро открыл счет в матче с «Рубином», но в середине тайма при счете 1:0 в пользу «железнодорожников» произошел эпизод, который мог изменить ход матча. Хвича разогнал атаку казанцев, выдал своевременный пас на Ивана Игнатьева, для которого началось время приключений, стоило ему войти в штрафную «Локомотива». Сначала молодого форварда явно и очевидно толкнул Мацей Рыбус, поэтому Игнатьев стал терять равновесие, после чего Ивана уложил на газон уже Гильерме, не попавший по мячу.

Я полностью согласен с Леонидом Слуцким, который уверен, что это 100% пенальти, и разделяю его негодование. Сложность эпизода для арбитров заключается лишь в том, чтобы выбрать нарушителя, ведь фолили в штрафной площади два (!) игрока «Локомотива»: это пенальти и красная карточка Рыбусу, либо пенальти и желтая карточка Гильерме. Учитывая, что поляк спровоцировал весь эпизод толчком Игнатьева, логично наказать его за лишение соперника явной возможности забить гол.

На самом деле, неким образом может ввести в заблуждение как раз положение Гильерме, в которого полетел Иван. Представьте, что вратарь остался на линии ворот: Рыбус толкает Игнатьева в спину, тот теряет равновесие и падает. Все просто. Но не для Сергея Иванова, который даже после просмотра повтора в раздевалке в разговоре с Леонидом Слуцким отказался признать свою ошибку и применил последний козырь дилетанта — удалил главного тренера «Рубина» со скамейки.

Через пару минут после не назначенного пенальти «Рубин» пропустил второй гол, матч был сделан. Но вернемся к нашему арбитру. Сергей Иванов уже не первый раз этим летом не видит пенальти. Это он судил полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак», где Жиркову было разрешено валить форварда на газон приемом, выходящим за рамки обоюдной борьбы, а Барриосу дали добро на удар того же Соболева по лицу. Главное, чтобы не до крови! Апологет справедливости в российском футболе Виктор Кашшаи поставил такое условие.

Результат полуфинального матча Кубка России мог быть иным при адекватном арбитраже, а после объективного разбора действий Сергея Иванова в той игре рефери из Ростова-на-Дону стоило бы отправить «на доработку» в низшие лиги. Но порочный круг не был разомкнут, и этот судья получает назначение на статусный матч первого тура нового сезона, где убивает «Рубин» вместе с коллегой Волошиным, который был ответственен за VAR. Господин Калошин, это такая же не совсем явная ошибка, на которую позволено реагировать арбитрам у мониторов?

Впрочем, о чем мы говорим, если Леонид Слуцкий общался с Сергеем Ивановым после того, как судья лично посмотрел повторы эпизода и остался при своем мнении. Виктор Кашшаи, с которым удалось связаться, по словам Леонида Викторовича дал исчерпывающий ответ на прямой вопрос: «Не знаю, пенальти это или нет». Если уж главный человек в российском судействе не знает, то как мы можем что-то предъявлять арбитрам и спрашивать с них по всей строгости? Да кто они такие, чтобы знать такое?!

Реакция

Вообще-то, даже сложно что-то добавить в пламенной речи Леонида Слуцкого после игры (ищите продолжение выступления в повторах в этой записи):

А вот еще кое-что важное, о чем Леонид Викторович рассказал позже:

После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом – одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз – это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора. Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Куйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует – Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно – дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права.

Подтверждение от топ-арбитра. Еще раз: пенальти однозначный, спор может быть только в том, кто нарушал — Рыбус или Гильерме. Если защитник — то он получает красную карточку, если вратарь — желтую. Куйперс считает, что определяющее противоправное действие совершил Гильерме.

Но так могло быть только при здравом подходе к судейству, а в наших реалиях решающее противоправное действие в матче «Рубин» — «Локомотив» совершили арбитры Иванов и Волошин. Первого казанские креативщики небезосновательно признали «Игроком матча»:

Еще бы! Не каждый арбитр может довести Леонида Слуцкого до читки рэпа:

А вот у «Локомотива», похоже, индульгенция от плохого судейства. Говорили много раз и повторюсь снова: чтобы изменить ситуацию к лучшему, столь вопиющие эпизоды нельзя проглатывать только потому, что сегодня судейская десница погладила тебя по голове, а не дала подзатыльника. Марко Николичу на посту главного тренера «Локо» пока везет с решениями в пользу его команды (пенальти в матче со «Спартаком», не пенальти в Казани), поэтому забавно слушать, что он вещает со своего облачка:

Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе – это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом. Я посмотрел повтор – это не пенальти, а желтая карточка футболисту за удар ногой вратаря. Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую. Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает ВАР, за что дают карточки и так далее.

Никому не желаю оказаться в шкуре Тедеско или Слуцкого, хотя очень любопытно, остался бы Николич столь же благосклонен к арбитрам на месте своих коллег. Подозреваю, что нет.

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сегодня в 05:39
беспредел образцовый !
neukomm
neukomm ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:01
Это сегодня они засудят их, а завтра твою команду. Как тогда запоешь? Мерзкое отношение - "моя хата с краю, меня ж это не касается". Коснется, не волнуйся.
Bullкин
Bullкин ответ Alexander Petroff (раскрыть)
вчера в 20:24
Аха-ха-ха!!!! Ну да, Гомовик же честно у нас судят! Вообще ни одной претензии после каждого матча!
DXTK
DXTK
вчера в 19:13
Рубин и Спартак все равно будут оспаривать 7-10 место в чемпионате, судьи правильно делают, слабаков надо отсеивать с первых туров, им все равно ничего не светит и они недолжны мешаться под ногами сильнейших команд РПЛ...............
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:56
Да ужжж, версий много , без полиграфа никак!!!
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:27
Я сказал про условный Оренбург. Вместо Оренбурга поставьте КС или любую другую команду, не претендующую на места в Еврозоне. И мел ввиду их игры между собой, а не с лидерами ПЛ. Да, Оренбург убивали, как минимум в одном матче "Оренбург - Зенит", так убивали, что видимо Карасёву самому стыдно стало и он после публично извинялся перед Оренбургом. Так же можно вспомнить, как убивали Урал в первом матче на "Газпром Арене". Но вот чтобы так убивали команды второй восьмерки в играх между собой не припомню. А что касается Оренбурга, так вполне возможно, что Газпром дал указание судейскому корпусу выбить его из ПЛ, так как ставку в ПЛ Газпром сделал на Сочи, переведя из Оренбурга в Сочи тренера Федотова.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 15:25
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 15:01
    Первый тур, а сухиновцы уже в деле
    от себя добавлю
    от себя добавлю ответ prinzЫп (раскрыть)
    вчера в 14:47
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
      вчера в 14:46
      Класс!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 14:41
      А вот тут ты ошибаешься. В начале прошлого сезона Оренбург просто судьи валили в открытую.
      Надо весь судейский корпус поголовно заставить пройти проверку на детекторе лжи, может хоть тогда что то прояснится.
      от себя добавлю
      от себя добавлю
      вчера в 14:38
      ДЛЯ ЧЕГО VAR ЕСЛИ ЭТИМ ЯЙЦЕГОЛОВЫМ НЕ ПОНЯТНО, ГДЕ ОНИ ПРОЗЕВАЛИ Нарушения?
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Adolf33 (раскрыть)
      вчера в 14:37
      Могут быть санкции и очень серьезные и от наших толстолобиков , и от УЕФА.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 14:20
      Припомнился прошедший сезон, когда возмущение судейством привело к запрету на посещения 2-х матчей ЕЛГ. Судейское беззаконие продолжается.
      Adolf33
      Adolf33 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 13:57
      Удивляюсь, почему тренеры или капитаны не уводят команды с поля!
      Слуцкий, если бы увел Рубин, то его бы все поняли. Хоть технарь, хоть стараниями свистуна, все равно поражение.
      Adolf33
      Adolf33 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 13:51
      Неужели есть надежда, что бомжи с тобой согласятся?
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 13:40
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Bom Bom (раскрыть)
      вчера в 13:37
      да идиётов у нас в стране больше чем деревьев тайге матушке, но деревья каждый год уничтожают пожары, а идиётов каждый год рожают всё больше и больше
      JackNorz
      JackNorz
      вчера в 13:16
      Был контакт, была ошибка рефери, где ВАР был? На матч ТВ ответственный за ВАР в РФ говорил, что в матче Спартака пенальти нельзя было отменить. Типа нарушение протоколов ВАР, был контакт, момент не очевидный и т.п. В матче Рубина и контакт есть, и ошибка судьи, да и момент очевидный, но ВАР молчит, опять какие то протоколы нарушали?
      Alexander Petroff
      Alexander Petroff
      вчера в 13:09, ред.
      где Жиркову было разрешено валить форварда на газон приемом, Что б***ть?? Думали если матч был давно, так все забыли??? Там явно не было фола, !!! Соболев фолил раньше.
      prinzЫп
      prinzЫп
      вчера в 13:02
      Автор и Слуцкий правы на все 10000000%%%!!! Нет единства между командами против "зла"(дьявола Газпрома), все это будет продолжаться, каждый клуб будет так засужен, лишь бы Зенит шёл во главе планеты всей... И что-то мне подсказывает, что это только начало, что будет ещё хуже....к великому сожалению.....
      Убрать Газпром и Кашай и всё что с ним связано, тогда, лет через 5-7-10, будет в России хороший футбол ..
      Мирон Витальевич
      Мирон Витальевич ответ Bom Bom (раскрыть)
      вчера в 12:59
      Не надо тешить себя иллюзиями. В насквозь прогнившей системе (в масштабах страны) не может в отдельных её сферах быть всё хорошо, бело и пушисто. Так не бывает, это фантастика.
      ATG
      ATG
      вчера в 12:53
      Гнать надо 75 кашай туда от куда он пришёл . И этого оленя ответственного за вар в рф))) но думаю и это не поможет в нашей стране
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 12:37, ред.
      Нахлебников увеличилось, а воз и по ныне там. Такое впечатление их столько много, для того что бы охранять бомжей и сделать из них не прикасаемых.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      вчера в 12:15
      😂😂😃😢😡😠Не любитель смайликов,но пожалуй только ими можно передать ту гамму чувст,которую испытывают многие болельщики после первого тура.
      cska1948
      cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
      вчера в 11:55
      Судьи вышли на первый план только по ОДНОЙ причине, а именно по причине вмешательства в их действия админресурса. Судьи получают указания, каким должен быть результат матча и им, подневольным, приходится выполнять эти указания. Ведь судейские скандалы случаются ТОЛЬКО в матчах лидеров нашего чемпионата. Ведь ни чего подобного не происходит в матчах между условным Уралом и Оренбург, а почему, да потому что в матчи уровня Урал - Оренбург не вмешиваются потусторонние силы.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Bom Bom (раскрыть)
      вчера в 11:53
      Они не купленные, у них просто работа такая, не выполнишь указ потеряешь ее
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 11:50
      Предлагаю акт по спасению футбола:
      1.не бьем пенальти вообще, просто лупим в сторону.
      2.на любой отмененный гол отдаем ворота сопернику для взятия
      3.на любое несправедливое удаление убираем игрока у другой команды
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 11:45
      Я верю в лучшее, поэтому в глубине души надеюсь, что арбитры у нас в стране просто идиоты, а не купленные.
      blitz
      blitz
      вчера в 11:43
      Как пришел Кашшаи которого привел Дюков судьи начали еще больше косячить.
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