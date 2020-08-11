Семак: «Причины ухода Кокорина не имеют никакого отношения к футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «Футбол России» высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который после окончания контракта с петербургским клубом перешёл в «Спартак».
Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но не получилось [оставить его в «Зените"]. По независящим от нас причинам.
По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу.
Тодеско : "Причины прихода к нам Кокорина не имеют никакого отношения к футболу"
Тодеско : "Причины прихода к нам Кокорина не имеют никакого отношения к футболу"