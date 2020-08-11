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Семак: «Причины ухода Кокорина не имеют никакого отношения к футболу»

сегодня, 01:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «Футбол России» высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который после окончания контракта с петербургским клубом перешёл в «Спартак».

Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но не получилось [оставить его в «Зените"]. По независящим от нас причинам.

По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу.

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Горожане
Горожане
сегодня в 01:37
ой темнит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:24
Туманно как то???
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 01:19
Только в спартаке разрешено играть уголовникам.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:18
Пак не разрешил. Как и Локомотиву. Только Спартак ему не подчиняется потому что это частный клуб а не кормится с гос кормушки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:18, ред.
Ждём-с подтверждения.....)))
Тодеско : "Причины прихода к нам Кокорина не имеют никакого отношения к футболу"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:14
Ушёл по причинам.
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