Семак: «Причины ухода Кокорина не имеют никакого отношения к футболу»

Главный тренер «Зенита» в эфире программы «Футбол России» высказался о ситуации с нападающим , который после окончания контракта с петербургским клубом перешёл в «Спартак».

Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но не получилось [оставить его в «Зените"]. По независящим от нас причинам.

По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу.