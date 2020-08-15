Подарок для Акинфеева. ЦСКА заплатит 7 млн евро за защитника сборной Бразилии

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15 августа 2020, 18:18

Пока только Олимпийской сборной, но там тоже неплохая компания. О поисках нового Бекао – на «Соккер.ру».

Откуда у ЦСКА такие деньги?

За Гаича хорошо заплатили, теперь за Фуксом пошли. Гинер умеет уговаривать. Если корпорация, которой клуб достался за долги, хочет получать живые деньги от выступлений в мире, где нельзя заполнить стадион (а с этим были проблемы и до пандемии), то нужно ставить на премиальные УЕФА в Лиге Европы.

ЦСКА благодаря победе «Зенита» в Кубке России напрямую попал в групповой раунд турнира. И хотя там уже дикая компания потенциальных соперников – «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Арсенал», «Лестер», «Наполи», «Рома» и «Байер», не нужно обыгрывать всех и каждого, чтобы добиться успеха и собрать достаточно денег для компенсации трат на усиление состава. Логично было купить тяжелого форварда Гаича, учитывая специфику игры Чалова и риск потерять Влашича.

Кстати, потенциальная продажа Николы в «Наполи» тоже легко объяснит, почему молодые перспективные аргентинцы и бразильцы оказываются в составе ЦСКА . Но кто такой этот Бруно Фукс?

Чем Бруно заинтересовал скаутов?

В Бразилии есть немецкая диаспора, Алиссон Беккер – ее представитель. Судя по внешности, Фукс тоже немецких кровей. Не худшие для футбола гены, ведь в полуфинале ЛЧ два клуба Бундеслиги. Бруно дебютировал на взрослом уровне 28 июля 2019 года, имеем дело с попыткой скаутов ЦСКА разглядеть взрослого футболиста в юном 21-летнем центральном защитнике, который почти что не играл на серьезном уровне.

С другой стороны, Бруно – видный. Высокий, 190 сантиметров, крепкий, а самое главное – играет ногами в стиле Игнашевича. Дивеев и Магнуссон тоже неплохо работают с мячом, но вот Карпов или Набабкин – хуже. А поскольку Фукс отдает пасы и правой, и левой ногой, и под давлением, то не нужно удивляться, что скауты ЦСКА заинтересовались. Где его могли оценить? Точно не на турнире в Тулоне в прошлом году.

Да, бразильцы прошлись катком по соперникам – прибили Гватемалу (4:0), Францию (4:0) и Катар (5:0), в полуфинале обыграли Ирландию (2:0), а в финале Японию – 1:1 и победили 5:4 в серии пенальти, но Фукс почти не играл. Значит, за ним следили в «Интернасьонале».

Такой защитник нужен «армейцам»?

Информация про возможное возвращение Бекао из «Удинезе» связана как раз с тем, что оборона Акинфеева хороша, если идет игра в атаке, а вот когда есть давление – начинаются реальные проблемы. Глупые ошибки отдельных защитников точно утомили голкипера. Так что усиление не помешает, хотя Дивеев и Карпов – перспективные молодые футболисты. Но и Фукс в порядке.

Какие у него плюсы в игре? Кроме паса – собирает по 5-7 длинных передач за матч, не Ракицкий, но неплохо, также есть умение читать игру и перехватывать мячи. В Бразилии Бруно позволяют играть довольно авантюрно, в тактической школе РПЛ ему прикажут работать аккуратнее. Впрочем, братья Березуцкие и Игнашевич тоже выскакивали из линии, а Сергей мог протащить мяч ровно так, как любит делать Фукс. Также у Бруно классные подкаты и успешно выносит мяч из штрафной площади.

С учетом, что играет чаще всего правее центра, то это еще и подарок для Фернандеса, не только для Акинфеева – будет страховать Марио по флангу. Добавьте рост, что позволяет прибавить в игре головой – пока не спешит применять этот навык часто, в итоге получите интересную ставку.

У Фукса есть шанс поиграть в сборной?

Ему немного не хватает элегантности, но Василию Березуцкому ее тоже не хватало, а новичок в тренерском штабе Ганчаренко провел 101 игру в сборной. Бруно Фукс техничнее, чем легендарные братья из ЦСКА , может развивать атакующие навыки. Кроме парашютов вперед, есть крутой разрезающий пас. Может работать по правому краю в тройке центральных защитников так, как Джикия в «Спартаке» работает по левому – играть низом.

Поскольку это очень юный парень, то гарантий никаких нет. Например, в 21 год тот же Тиаго Силва не смог закрепиться в основе «Порту», играл за второй состав «драконов», а затем оказался в Москве, где болел туберкулезом. Фуксу, надеемся, повезет в ЦСКА сильнее, ведь планы точно грандиозные. Речь о человеке, что играл за Олимпийскую сборную Бразилии в 2020-м в февральском отборе, закрепился в основе. В случае прогресса центрального защитника позовут и в первую сборной Бразилии.

Тиаго Силве и Миранде по 35 лет, а у них за спиной Маркиньос без железного напарника. Эдер Милитао не стал основным в «Реале». Есть Рикарду Граса и Лянко Войнович, которого сватали в «Зенит», но если Фукс будет планомерно расти в РПЛ , то никто не запретит Тите позвать его на ЧМ -2022 зимой через два года.

Стоит ли платить за Бруно 7 млн евро?

Скорее да, чем нет. Во-первых, «Интернасьонал» был настроен на продажу футболиста изначально, уже подписали в центр обороны бразильца Лукаса Рибейро из «Хоффенхайма» — аренда до декабря 2021-го года, с прицелом на длительные трудовые отношения. Во-вторых, у Бабаева есть знакомая по покупкам из Южной Америки опция. Если ЦСКА не хочет платить 10 млн евро за новичка, то всегда может оставить бразильцам часть прав при будущей продаже.

Получится увеличить стоимость трансфера молодого парня через пару лет – «армейцы» не проиграют, если получат игрока основы, а затем перепродадут контракт футболиста. Это не история Бекао, когда за копейки нашли в аренду талантливого парня, но потом ничего не выиграли от его ухода, поскольку права принадлежали другому клубу. Тут ЦСКА все контролирует, явно не первый день ведет переговоры. Если верить инсайдерам, то контракт до 2025-го года уже подписан. Похоже, одним бразильцем у «армейцев» станет больше.

Чем понравился Фукс в тех немногих матчах, что сыграл на высоком уровне? Не паникует. Дивеев, Васин, Набабкин, Карпов и Магнуссон (последний – в меньшей мере) могут потерять контроль над игрой. Защита Акинфеева «сыпалась» в прошлом сезоне не раз. Фукс, как и Бекао, сначала делает, а потом сомневается. Это ценное качество для центрального защитника. Бруно уверенно работает с мячом, может стать правильный правым центральным в тройке. Не исключено, что и Фернандес, и Акинфеев будут довольны появлением на поле хладнокровного новичка.

Всегда учитываем поправку – в Бразилии и России играют по-разному, но если атакующие Айртон и Марио Фернандес не чужие в РПЛ , то заточенный на игру в пас, но вместе с тем и на жесткий отбор Бруно Фукс тоже не затеряется. Дальше будет затянутая из-за пандемии процедура оформления всех разрешений, документов и сдача тестов, но ждем Фукса в Москве. Талантливые защитники из Олимпийской сборной Бразилии не будут лишними в РПЛ , где у них появится интересная работа и опыт игры в схеме с тремя в центре (в Серии А Фукс играл в дуэте).

А поскольку в первом туре у ЦСКА была основа только из граждан России, дополнительно никто не опровергал интерес «Наполи» к Влашичу, Ганчаренко может спокойно просить о точечном усилении иностранцами. Если Фукс придет, то останется место для нового центрального хавбека. А если Бруно, Адольфо и следующий новичок ЦСКА в центр заиграют в основе – «армейцы» будут довольны нынешним сезоном намного сильнее, чем предыдущим. Выделены деньги на трансферы, и поэтому можно сделать несколько перспективных ставок.

И Гаич в Аргентине, и Фукс в Бразилии оставили хорошее впечатление, хотя их объединяют не только богатырские габариты, но сырость таланта. Обоих надо довести до кондиции. Впрочем, были бы это зрелые мастера, то уходили бы на 50 млн евро в богатейшие европейские клубы.