Приключения Люка и Лукаку. «Севилья» снова выиграла Лигу Европы

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сегодня, 01:30

«Севилья» снова выиграла Лигу Европы, которую еще до этой победы в шутку называли «Лигой „Севильи“». «Соккер.ру» — о финале, ставшем драмой.

Красивый триллер устроили «Севилья» и «Интер» в финале. Любой нейтральный зритель наверняка остался бы доволен увиденным зрелищем, которое на самом деле соответствовало статусу решающего матча. Было видно, что встретились достойные. На протяжении большей части встречи разворачивалась равная борьба, что находило отражение в счете. Причем не в грустных нулях, а в бодром обмене голами.

Более бойко начавший «Интер» вышел вперед благодаря очередному голу Лукаку, пусть и с пенальти, а затем «Севилья» не просто нагнала по своей сложившейся традиции, но и обогнала с помощью дубля Люка де Йонга, долго молчавшего, а потом включившего голову во всех смыслах. Но и это лидерство быстро было съедено – теперь «Интер» сравнял, причем в похожем стиле, только отличился Годин.

Второй тайм получился менее богатым на голы, но более напряженным, как и подобает развязке. Всё та же равная борьба, всё те же редкие моменты при этом, несмотря на счет и динамичность игры. Как водится, всё решила сущая мелочь – подставленная на рефлексе нога Лукаку после эффектного удара Карлоса в падении через себя. По иронии судьбы главный герой Лиги Европы для «Интера» стал автором движения, которое угробило «нерадзурри» в решающий момент.

А главный «привозчик» «Севильи» вместе с нерезультативным нападающим команды принесли испанцам победу. К слову, у «Интера» еще было достаточно времени, чтобы спасти ситуацию, но «Севилья» так воспылала, что позволила случиться одному полумоменту у Кандревы, а всё остальное время скорее сама прижимала миланцев, чем позволяла себе отступать. На кураже и не такое сделаешь.

Статистическое переплетение

Конечно, главный итог – это сумасшедший показатель «Севильи» в Лиге Европы и Кубке УЕФА . Просто мистические цифры. Уже шесть раз «Севилья» играла в финалах, и все шесть финалов она выиграла. Причем по историческим меркам все эти победы идут довольно плотно. Начало было положено в 2006 году. И вот с тех пор уже шесть таких трофеев. По три аналогичных кубка как раз у «Интера», «Ювентуса», «Атлетико» и «Ливерпуля».

К тому же «Севилья» забила уже 70 голов в плей-офф Лиги Европы, что тоже является рекордом турнира. Причем сходство есть еще в том, что в 2015 и 2016 годах «Севилья» выигрывала финалы, пропуская первой. Как и в этот раз.

Если говорить о персоналиях, то выделяется фигура живого символа «Севильи» Хесуса Наваса, который стоял у истоков феноменальной трофейной серии андалусийцев. С ними он взял трофей в 2006 и 2007 годах. Потом «Севилья» выигрывала без него, когда Навас выступал за «Манчестер Сити». И вот спустя 13 лет он повторил достижение с «Севильей».

Достижением можно назвать голевой прорыв Люка де Йонга, который таил все свои голы до решающих моментов. Он забил в двух ключевых матчах подряд, а до этого не забивал в 11 играх кряду. Напомним, что на его счету победный мяч в полуфинале с «Манчестер Юнайтед», а в финале голландец забил дважды.

Но, конечно, больше других впечатлил защитник Диего Карлос, который рыдал в конце матча. Это после его удара в падении через себя Лукаку срезал мяч в свои ворота – удар стал победным для «Севильи». А до этого именно Карлос привез пенальти, который реализовал тот же Лукаку. Но ирония в том, что этот защитник привозит пенальти в третьем матче подряд: в полуфинале с МЮ и четвертьфинале с «Вулверхэмптоном» он также привозил пенальти в свои ворота. Ужасающая стабильность, которая не помешала «Севилье» взять трофей.

У «Интера» тоже были персональные герои. Например, Диего Годин, который отметился голом. Он стал всего лишь шестым человеком, который забивал в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы или Кубка УЕФА . До него это делали Дмитрий Аленичев, Эрнан Креспо, Стивен Джеррард, Аллан Симонсен и Педро.

Ну а главным героем и одновременно антигероем стал Ромелу Лукаку. Бельгиец в Лиге Европы творил что-то невероятное. Он довел голевую серию в этом турнире до рекордных 11 матчей (начал серию еще с «Эвертоном»). В этих самых 11 матчах он забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи. Он сравнялся с рекордом по числу голов в первом сезоне за «Интер». 34 мяча. Столько же забил в сезоне-1997/98 легендарный Роналдо, который, кстати, свой 34-й мяч тоже провел в финале Кубка УЕФА с «Лацио» (3:0). Но запомнят Лукаку скорее не по этому, а за его срезку после удара Карлоса, что и привело к поражению «Интера».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (6) – 9 (5)

Игроки «Севильи» чаще били по воротам, однако по числу точных попыток примерное равенство. Тут сказывается стилистика ударов. «Интер» чаще наносил их, доводя мяч чаще «до верного», тогда как футболисты «Севильи» предпринимали чаще попытки из не самых очевидных положений. Поэтому и количество ударов у них больше, но и неточных много. Чаще других бил Лукас Окампос – пять раз. Любопытно, что на втором месте по числу попыток Диего Карлос – центральный защитник, на чей счет записан победный мяч – у него три удара.

Владение мячом (точность передач): 48% (84%) – 52% (83%)

На протяжении большей части матча чаще мячом владела «Севилья», которая в принципе исповедует футбол, больше построенный на контроле, чем тот, в который играет «Интер». Эти изменения в счете и развитие игрового сюжета привели к тому, что в итоге миланцы чуток больше владели мячом. В целом же по этим цифрам соотношение сил равное – перевес той или иной команды диктовала складывающаяся в конкретный момент обстановка.

Обводки (фолы): 8 (16) – 2 (19)

А вот обводок было очень мало в этой игре. Ожидаемо в этом компоненте «Севилья» оказалась лучше. Хотя бы из-за наличия в ее составе Окампоса, который это дело любит и умеет. Наряду с ним лидером по обводкам стал Эвер Банега, который так красиво ушел из «Севильи» — с трофеем напоследок. По фолам же наблюдается примерное равенство. При том, что нарушения правил и стандарты в целом играли весомую роль – обе команды подошли к их исполнению очень ответственно, о чем говорят некоторые голы.