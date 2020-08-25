Да у него же папа — кикбоксер, да у него же дядя в MMA. «Спартаку» нужен боец Тете

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» говорит о полуфиналисте Лиги чемпионов Кенни Тете — новом фаворите на роль правого защитника «Спартака».

А «Спартаку» точно нужен правый защитник?

Блестящие выступления Романа Зобнина на позиции правого латераля на старте сезона заронили в умах некоторых болельщиков такую мыслишку: может быть, и не нужен никакой варяг-защитник, раз все так удачно складывается? Зачем нарушать зарождающуюся командную «химию»? Неправильный ход мыслей. Зобнину огромный респект за отменную игру на неродной позиции, но крутость Романа не является решением существующей проблемы.

Зобнин — золото для Тедеско, и Роман с его универсализмом и профессионализмом мог бы быть хорош и справа в защите, и в центре обороны, и в нападении. Такой уж футболист. Одной породы с Алабой, Киммихом, Милнером и Аспиликуэтой, про которого Моуриньо говорил: «Дайте мне 11 Сесаров, и я выиграю Лигу чемпионов!» Тем не менее, всегда есть наиболее эффективный способ использования такого игрока. Для Зобнина — это позиция в центре поля.

Самые внимательные заметили, что Тедеско после матча с «Сочи» перевернул треугольник полузащитников одной вершиной вверх (Бакаев, Ларссон, Глушенков), теперь у «Спартака» два «шестых номера» — Умяров и Крал. Когда Наиль устает, Доменико вынужден выпускать вместо него Ещенко, который идет на правый фланг, а Зобнин переходит в центр поля. Это уже перетягивание одеяла, а если Роман будет играть на родной позиции, то опция освежения опорной зоны будет на скамейке запасных.

Да и сам Зобнин в интересах своей карьеры должен играть в полузащите. Естественно, он не отказал Тедеско и закрыл проблемную позицию на старте сезона, но Роману наверняка пообещали, что это не навсегда, и поиски правого защитника ведутся. Приход сильного игрока не исключает Зобнина из состава, более того, он возвращается к амплуа, в котором максимально эффективен, то есть «Спартак» в теории должен стать только сильнее с трансфером Тете или другого флангового игрока.

Гуга, Лала, Тете... тенденция однако!

Когда читаешь фамилии кандидатов на позицию правого защитника «Спартака», возникает впечатление, будто Леонид Федун выделил ограниченное количество букв на новичка: Гуга из Бразилии, Лала из Франции, теперь Тете — голландец из Лиги 1. У двух последних еще и имя одинаковое — Кенни. Заметим, что в вопросе поисков правого бека пару недель назад наступила перезагрузка: новый глава селекционного отдела Нариман Акавов «зарезал» трансфер бразильца Гуги, который был уже на мази, а вернувшийся в «Спартак» скаут Аверьянов выкатил свои списки, то есть потенциальные кандидаты двухнедельной давности и сегодня абсолютно разные.

По просочившейся в свободные источники информации, Тете на сегодняшний день ближе всех к «Спартаку», при этом голландец не обязательно первый номер в трансферном списке: есть более желанные варианты из Бундеслиги, но заманить этих футболистов в Москву будет крайне проблематично. По идее, «Спартак» должен решить вопрос по правому защитнику во время паузы на игры сборных (первая половина сентября), тянуть дольше — себе дороже. Одна травма или дисквалификация в тройке Зобнин-Умяров-Крал больно ударит по команде, а ведь все трое поедут в сборные, что добавляет головной боли Тедеско.

Кенни Тете мог перейти в «Спартак» три года назад

Летом 2017-го «Спартак» активно искал правого защитника, Массимо Каррера хотел, чтобы его порадовали суперигроком — упоминал Марио Фернандеса и даже бельгийца Тома Менье, но в итоге согласился на Марко Петковича. Серба где-то откопал Марко Трабукки, а селекционный отдел «Спартака», если верить шеф-скауту Аверьянову, предлагал Каррере более интересные варианты, но итальянцу никто не приглянулся.

Среди забракованных оказался и голландец Кенни Тете, который был готов сменить «Аякс» на «Спартак», чтобы играть в одной команде с Квинси Промесом. Голландец тем летом действительно сменил клубную прописку, только отправился не в Россию, а во Францию — присоединился к «Лиону», который заплатил за контракт Кенни всего лишь 4 млн евро. Хорошая сделка, покупателем в которой мог выступить «Спартак».

А он вообще хорош?

Ни в одном из своих трех сезонов в «Лионе» Тете не был основным правым защитником: сначала выше котировался Рафаэль да Силва, потом Лео Дюбуа, пришедший из «Нанта» в 2018-м. Но это не значит, что голландец был бесполезен и сидел в глухом запасе, игровая практика у него была: 79 матчей, 1 гол и 9 ассистов за три сезона.

В «Лионе» у Кенни было свое место в иерархии, но Руди Гарсия всегда мог положиться на голландца: во всех трех летних матчах «ткачей» в Лиге чемпионов (против «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Баварии») голландец менял устававшего Лео Дюбуа во вторых таймах. Запасной футболист полуфиналиста ЛЧ может стать звездой по меркам РПЛ , уровень мастерства у Тете очень даже солидный.

Что касается игровых характеристик, то Тете — это не о походах в атаку в стиле Айртона, голландец больше внимания уделяет обороне и хорош в комбинационной игре, редко сваливается в центр, зато нацелен на передачи в штрафную с фланга. Подойдет для нынешней схемы «Спартака», но и в расстановку с четырьмя защитниками в линию впишется органично.

Кенни Тете из семьи бойцов

И это не образ, а констатация факта. Кенни родился в Амстердаме, его мама из Индонезии, а папа — из Мозамбика, откуда переехал в Голландию в возрасте пяти лет вместе со своей семьей, сбежавшей от ужасов гражданской войны. Мигель Тете — бывший чемпион Европы по кикбоксингу в тяжелом весе, сейчас у него собственное охранное агентство, но сам Мигель любит быть на людях, поэтому работает в знаменитом кофешопе Bulldog. По словам Кенни, весь Амстердам знает в лицо его папашу.

Дядя потенциального новичка «Спартака» — тоже известный спортсмен. Андре Тете — боец смешанных единоборств на пенсии (сейчас ему 48 лет). У бойца по прозвищу «Пантера» 56 поединков в карьере и есть титулы. Кенни тоже может постоять за себя, хоть и стал футболистом. В 2015 году Тете был арестован после драки в кафе Амстердама и был обвинен в оказании сопротивления полицейским при аресте. «Аякс» тогда оштрафовал Тете на кругленькую сумму, а гражданский суд ограничился 60 часами общественных работ. Вот и тема для разговора с Кокориным и Гулиевым нашлась.