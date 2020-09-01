Германия – Испания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:36

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок Лиги Наций УЕФА , в котором сыграют Германия и Испания. Матч пройдет в Штутгарте 3-го сентября 2020 года.

Германия

Йоахим Лев принялся кардинально менять команду, привлекая молодых игроков, которые заменяют более опытных исполнителей. Смена поколений не помешала немцам ударно провести отбор к ЕВРО-2020, где они опередили Нидерланды в борьбе за первое место.

В пяти последних домашних матчах «Бундести» уступил только голландцам, попутно разгромив команды Северной Ирландии (6:1), Беларуси (4:0) и Эстонии (8:0).

Испания

После завершения отбора к ЕВРО-2020 сборную Испании вновь возглавил Луис Энрике. В отсутствие тренера и под руководством Луиса Альберто «Красная Фурия» набрала 26 очков в группе F, где она одержала восемь побед и дважды сыграла вничью.

В последнем официальном матче испанцы уничтожили дома сборную Румынии (5:0), а перед этим на классе разгромили команду Мальты (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 2.560

Ничья – 3.400

Победит Испания – 2.870

Статистика

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1.

В четырех предыдущих очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Испания не проигрывала в трех предыдущих гостевых поединках в Германии.

Прогноз

Спустя девять месяцев команды встретились на коротких сборах, где у них было мало времени, чтобы обрести должные игровые и физические кондиции.

Если посмотреть предыдущие дуэли соперников, то в них больше двух голов не забивалось. Учитывая существенную ротацию в составах, ставка на ТМ(3) несет в себе определенную ценность. За этот исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.515.