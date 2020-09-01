Украина – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют Украина и Швейцария. Матч состоится 3-го августа 2020 года во Львове.
Украина
Сборная Украины прошла квалификацию ЕВРО-2020 без поражений в компании с Португалией и Сербией. Благодаря домашней победе над действующими чемпионами Европы, украинцы завоевали первую строчку в своей группе.
Попутно команда Андрея Шевченко разгромила дома сербов (5:0), а также брала максимум очков в противостояниях с Литвой и Люксембургом. В последнем официальном матче украинцы избежали поражения в гостях у сербов (2:2).
Швейцария
Швейцарская сборная тоже провела успешный отбор к чемпионату Европы. В группе Д подопечные Владимира Петковича одержали пять побед, дважды сыграли вничью и только раз проиграли.
Набрав 17 очков, швейцарцы заняли первую позицию, опередив команду Дании на один зачетный пункт. В последнем официальном матче швейцарцы разгромили в гостях команду Гибралтара. Отметим, что в пяти последних поединках «Крестоносцы» проиграли только в гостях датчанам.
Котировки БК Pinnacle
- Победа Украина – 2.490
- Ничья – 3.190
- Победа Швейцария – 3.150
Статистика
- Украина два года не проигрывала в домашних матчах – 8 побед и 2 ничьи.
- Швейцария не побеждала в 3 из 5 предыдущих гостевых поединках.
- Обе очных встречи соперников в основное время закончились вничью.
Прогноз
Швейцария получила посредственных соперников в отборочном цикле ЕВРО-2020, тогда, как сборная Украины на равных сражалась с Португалией и громила дома Сербию.
У команды Андрея Шевченко положительная статистика в домашних поединках, поэтому ставка на Ф1(0) определенно несет в себе ценность. За этот исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.740.