Украина – Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1598969246

вчера, 17:07

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА , в котором сыграют Украина и Швейцария. Матч состоится 3-го августа 2020 года во Львове.

Украина

Сборная Украины прошла квалификацию ЕВРО-2020 без поражений в компании с Португалией и Сербией. Благодаря домашней победе над действующими чемпионами Европы, украинцы завоевали первую строчку в своей группе.

Попутно команда Андрея Шевченко разгромила дома сербов (5:0), а также брала максимум очков в противостояниях с Литвой и Люксембургом. В последнем официальном матче украинцы избежали поражения в гостях у сербов (2:2).

Швейцария

Швейцарская сборная тоже провела успешный отбор к чемпионату Европы. В группе Д подопечные Владимира Петковича одержали пять побед, дважды сыграли вничью и только раз проиграли.

Набрав 17 очков, швейцарцы заняли первую позицию, опередив команду Дании на один зачетный пункт. В последнем официальном матче швейцарцы разгромили в гостях команду Гибралтара. Отметим, что в пяти последних поединках «Крестоносцы» проиграли только в гостях датчанам.

Котировки БК Pinnacle

Победа Украина – 2.490

Ничья – 3.190

Победа Швейцария – 3.150

Статистика

Украина два года не проигрывала в домашних матчах – 8 побед и 2 ничьи.

Швейцария не побеждала в 3 из 5 предыдущих гостевых поединках.

Обе очных встречи соперников в основное время закончились вничью.

Прогноз

Швейцария получила посредственных соперников в отборочном цикле ЕВРО-2020, тогда, как сборная Украины на равных сражалась с Португалией и громила дома Сербию.

У команды Андрея Шевченко положительная статистика в домашних поединках, поэтому ставка на Ф1(0) определенно несет в себе ценность. За этот исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.740.