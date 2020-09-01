ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Даже глыбы порой уходят. Фигу, Пирло, Роналду и другие шокирующие прощания XXI века

вчера, 21:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Бекхэм Дэвид
Бекхэм Дэвид
Полузащитник
00:00 / 00:00

Готовимся к уходу Месси из «Барселоны».

Луиш Фигу (Португалия) — в 2000-м из «Барселоны» в «Реал»

Все трансферы имени Флорентино Переса эпохи первых «Галактикос» по-своему шокирующие, а уж болельщики «Барселоны» были в глубоком нокауте, когда их лидер и капитан отправился в стан злейшего врага. Фигу не очень-то хотел уходить из «Барселоны», но поддался на искушение и заключил дьявольское соглашение с Пересом, когда тот только собирался стать президентом «Реала»: взял деньги, которые мог не возвращать, если бы Флорентино проиграл выборы. Но он выиграл и призвал Луиша на «Сантьяго Бернабеу». Вся Каталония чувствовала себя ограбленной средь бела дня.

Зинедин Зидан (Франция) — в 2001-м из «Ювентуса» в «Реал»

Год спустя в Мадрид из Турина за рекордные деньги прибыл Зинедин Зидан, но никакие миллионы не могли компенсировать «Ювентусу» эту потерю. Как показало время, сделав Зизу «человеком „Реала“», Флорентино Перес совершил главный трансфер в современной истории «Королевского клуба». Президент «Реала» переиграл достойного оппонента — Лучано Моджи, заплатив за Зидана рекордные на тот момент 75 млн евро. Подконтрольные Моджи газеты будут несколько недель кряду будут уверять тифози «Ювентуса», что это сверхудачная сделка, и что «Зидан в Турине был скорее ярким, чем полезным», а Флорентино Перес много лет спустя признается:

Я купил Зидана за рекордные 75 млн евро. И это была самая дешевая сделка в моей карьере.

Дэвид Бекхэм (Англия) — в 2003-м из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

На момент перехода из МЮ в «Реал» у Дэвида за спиной были 12 лет в системе «красных дьяволов», 8 сезонов в качестве основного игрока и статус одной из главных футбольных звезд планеты. Сэр Алекс Фергюсон категорически не хотел отпускать Бекхэма в «Реал», незадолго до трансфера подпортил красавчику Дэвиду «фейс», запустив в него бутсой, но англичанин все равно уехал на «Сантьяго Бернабеу», заставив МЮ почувствовать себя «маленьким клубом» по сравнению с гигантским «Мадридом».

Андрей Шевченко (Украина) — в 2006-м ушел из «Милана» в «Челси»

После семи блестящих лет в «Милане», где тифози возвели украинского форварда в статус полубожества, Шевченко принял предложение «Челси» и Романа Абрамовича, который обрабатывал Андрея больше трех лет, пока не нашел правильную точку давления — американская жена нападающего Кристен Пазик не смогла отказаться от перспектив жить в Лондоне. Как грустно шутил Адриано Галлиани, английский язык победил итальянский. Ну, и зарплату украинцу дали царскую. Тифози «Милана» рыдали, а для Шевченко переход в «Челси» стал началом конца славной карьеры.

Тьерри Анри (Франция) — в 2007-м ушел из «Арсенала» в «Барселону»

Суперзвезда «Арсенала» и АПЛ после восьми великолепных сезонов покинул «канониров», чтобы осуществить свою мечту — выиграть Лигу чемпионов. Анри своего добился, хотя поездки на «Камп Ноу» вообще могло бы не быть, если бы «Арсенал» выиграл у «Барсы» финал Лиги чемпионов 2006 года. Пожалуй, для каждого фаната уход Тьерри означал потерю кусочка сердца, и как же ликовали «канониры», когда Анри пять лет спустя вернулся, чтобы сыграть несколько матчей за свой любимый клуб.

Рауль (Испания) — в 2010-м ушел из «Реала» в «Шальке»

Целое поколение болельщиков «Реала» выросло на Рауле, к которому за 16 сезонов белоснежная форма буквально приклеилась. Конечно, последние сезоны были уже не такие яркие, но Рауль по-прежнему мог приносить пользу «сливочным», если бы не решение пришедшего на тренерский мостик Моуриньо избавиться от Легенды. Трудно было поверить в «Реал» без Рауля, но возрастной форвард не опустил рук и выдал два отменных сезона в «Шальке» с 20+ забитыми мячами.

Андреа Пирло (Италия) — в 2011-м ушел из «Милана» в «Ювентус»

За 10 лет Пирло много дал «Милану» и много выиграл с «россонери», а потом к 32-летнему на тот момент полузащитнику отнеслись с пренебрежением, предложив однолетний контракт. Андреа отказался и подписал трехлетнее соглашение с «Ювентусом», чтобы установить власть «Старой Синьоры» в Серии A. Пирло сыграл одну из ключевых ролей в становлении «Юве» в качестве гегемона, пока в «Милане» каждый пытался укусить себя за локоть. Теперь Андреа попробует разыграть карту Зидана и принести «бьянконери» титулы уже в качестве тренера.

Фрэнк Лэмпард (Англия) — в 2014-м ушел из «Челси» в «Манчестер Сити»

Когда фанаты «Челси» прощались с лучшим бомбардиром в истории клуба после сезона-2013/14, они думали, что отправляют Лэмпарда доигрывать в МЛС, ведь он подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Сити». Но американские «горожане» отдали Фрэнки в аренду братьям из Манчестера, так что последний сезон в АПЛ Лэмпс провел за «Манчестер Сити». И что самое досадное для «синих», забил в очной встрече. Приятного мало, когда твой кумир играет за конкурентов, да еще и лишает тебя победы.

Неймар (Бразилия) — в 2017-м ушел из «Барселоны» в ПСЖ

Этот трансфер точно шокировал весь футбольный мир, а уж в Барселоне никто не верил в то, что представители Неймара принесут 222 миллиона евро и поставят руководство «блаугранас» перед фактом. С этой потери и начался современный закат «Барсы», который привел в низшую точку этим летом — поражение 2:8 от «Баварии» и желание Месси покинуть клуб.

Криштиану Роналду (Португалия) — в 2018-м ушел из «Реала» в «Ювентус»

За 9 лет в «Реале» Роналду переписал на себя все мыслимые рекорды результативности, забив фантастические 475 голов в 486 встречах, но его уход в «Ювентус» получился во многом будничным. Только по ходу следующего ужасного сезона все в Мадриде поняли, кого потеряли. Флорентино Перес признал свою самую большую ошибку и вернул на тренерский мостик Зидана, но Криштиану стал безвозвратной потерей. Вот уже два сезона в «Реале» и близко нет звезды сопоставимого калибра.

В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций
29 августа Комментарии6
«Спартак» станет первым? «Зенит» снова проиграет в Москве? Вагон интриг в 6-м туре РПЛ
29 августаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
Гильерме здесь нет места. Топ-10 лучших вратарей России прямо сейчас
28 августаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии36
«Месси против». Все жертвы Лионеля в «Барселоне»
28 августаСергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии26
Австралийская лига показала, как бы выглядел Месси в форме местных клубов
28 августа ФотоКомментарии15
«Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в РПЛ. «Динамо» — гроза фаворитов
26 августаСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cayman
Cayman ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 14:25
Раул лучше чем Роналду
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ League1 (раскрыть)
сегодня в 10:30, ред.
зато поднялся в этом. Команда строится ищет себя и это хорошо. Юве дофига выиграл с Роном? )) Давайте тогда до 45 лет Роналду оставлять в основе! Надо вовремя продавать игроков. Время Рона в Реале прошло, и результаты Юве это доказывают.
Не нужно вздыхать глядя в прошлое, нужно увереннее смотреть в Будущее. Рон ушел из Реала на своем пике, отдал лучшие годы Реалу. Спасибо. Он ушел и его запомнили победителем, это лучше чем запоминать его стареющей звездой которой будут свистеть во время неудач, думаю сам Рон тоже это осознал и ушел вовремя. Посмотри сейчас как уходит Месси, на какой волне...
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 10:28
продал за нормальные деньги. Команда перестраивается, становится сильнее. Юве прямо 2 подряд ЛЧ взял с ним )))))))))) не забывай про возраст игрока.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 10:10, ред.
Закат Барселоны начался после того как их покинул Иниеста, а не Неймар.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:44
Неймар в списке вышеперечисленных "глыб" не слишком "глыбоваст". Лишний.) Я так думаю☝️
112910415
112910415
сегодня в 05:21
впишем новую строку
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ gc5c7z5rtqmk (раскрыть)
сегодня в 03:43
Да уж наша раша
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 02:15
продал за смешные деньги, продажи атрибутики и спонсоры у юве выросли, а у реала упали
тем более 3 года побежали в лч подряд
а Юве с сарри не совсем команда для роналду
gc5c7z5rtqmk
gc5c7z5rtqmk
вчера в 23:48, ред.
Сильней потери нет для клуба,
Чем сбагрить всякий неликвид
Голеадор Артемий Дзюба
Из Спартака ушел в Зенит.

Подумаешь, лицо команды,
Поймут фанаты этот шаг
И вот уже в рядах Ахмата
Улыбкой воссиял Глушак.

Коко, Мамай и Заболотный
Меняют клуб коль мочи нет
Зарплаты жажда, график плотный
Заставит клуб сменить легенд.

В круговороте РПЛа
Примеров много в этот счет,
Но нет до них в Европе дела,
По ходу уровень не тот...
NGYRZ
NGYRZ ответ League1 (раскрыть)
вчера в 23:41
Перес сделал самую большую ошибку на своей должности разбив тандем Роналду-Реал!
League1
League1 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Вовремя? И какие сейчас успехи имеет Реал? Провалил прошлый сезон. Обогнал мёртвую барсу во главе с глупым осасунщиком в Чемпионате Испании в этом году. Это большие достижения?
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 23:00
Как показало время, Реал правильно поступил расставшись с Раулем, постоянные провалы в 1/8 ЛЧ изрядно поднадоели и нужна была новая кровь на поле вместо него!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:22
Лэмпард конечно мимо
juvenale
juvenale
вчера в 22:17, ред.
Это оказывается Юве не смог компенсировать уход Зидана)))ну на деньги с его продажи были куплены Недвед,Буффон и Тюрам....первые два точно стали не менее значимыми для Юве
FROBI
FROBI
вчера в 21:59, ред.
В верху списка самая большая глыба )
Это называется не просто уходить... Наверное, самый жесткий переход в истории, прощанием не назовёшь точно.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:54
Реал вовремя попрощался с Роналду. Нужно перестраивать свою игру и возраст Роналду не дает ему играть ключевую роль ближайшие годы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Всегда приходит время уходить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100