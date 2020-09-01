Даже глыбы порой уходят. Фигу, Пирло, Роналду и другие шокирующие прощания XXI века

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вчера, 21:32

Готовимся к уходу Месси из «Барселоны».

(Португалия) — в 2000-м из «Барселоны» в «Реал»

Все трансферы имени Флорентино Переса эпохи первых «Галактикос» по-своему шокирующие, а уж болельщики «Барселоны» были в глубоком нокауте, когда их лидер и капитан отправился в стан злейшего врага. Фигу не очень-то хотел уходить из «Барселоны», но поддался на искушение и заключил дьявольское соглашение с Пересом, когда тот только собирался стать президентом «Реала»: взял деньги, которые мог не возвращать, если бы Флорентино проиграл выборы. Но он выиграл и призвал Луиша на «Сантьяго Бернабеу». Вся Каталония чувствовала себя ограбленной средь бела дня.

Зинедин Зидан (Франция) — в 2001-м из «Ювентуса» в «Реал»

Год спустя в Мадрид из Турина за рекордные деньги прибыл Зинедин Зидан, но никакие миллионы не могли компенсировать «Ювентусу» эту потерю. Как показало время, сделав Зизу «человеком „Реала“», Флорентино Перес совершил главный трансфер в современной истории «Королевского клуба». Президент «Реала» переиграл достойного оппонента — Лучано Моджи, заплатив за Зидана рекордные на тот момент 75 млн евро. Подконтрольные Моджи газеты будут несколько недель кряду будут уверять тифози «Ювентуса», что это сверхудачная сделка, и что «Зидан в Турине был скорее ярким, чем полезным», а Флорентино Перес много лет спустя признается:

Я купил Зидана за рекордные 75 млн евро. И это была самая дешевая сделка в моей карьере.

Дэвид Бекхэм (Англия) — в 2003-м из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

На момент перехода из МЮ в «Реал» у Дэвида за спиной были 12 лет в системе «красных дьяволов», 8 сезонов в качестве основного игрока и статус одной из главных футбольных звезд планеты. Сэр Алекс Фергюсон категорически не хотел отпускать Бекхэма в «Реал», незадолго до трансфера подпортил красавчику Дэвиду «фейс», запустив в него бутсой, но англичанин все равно уехал на «Сантьяго Бернабеу», заставив МЮ почувствовать себя «маленьким клубом» по сравнению с гигантским «Мадридом».

Андрей Шевченко (Украина) — в 2006-м ушел из «Милана» в «Челси»

После семи блестящих лет в «Милане», где тифози возвели украинского форварда в статус полубожества, Шевченко принял предложение «Челси» и Романа Абрамовича, который обрабатывал Андрея больше трех лет, пока не нашел правильную точку давления — американская жена нападающего Кристен Пазик не смогла отказаться от перспектив жить в Лондоне. Как грустно шутил Адриано Галлиани, английский язык победил итальянский. Ну, и зарплату украинцу дали царскую. Тифози «Милана» рыдали, а для Шевченко переход в «Челси» стал началом конца славной карьеры.

Тьерри Анри (Франция) — в 2007-м ушел из «Арсенала» в «Барселону»

Суперзвезда «Арсенала» и АПЛ после восьми великолепных сезонов покинул «канониров», чтобы осуществить свою мечту — выиграть Лигу чемпионов. Анри своего добился, хотя поездки на «Камп Ноу» вообще могло бы не быть, если бы «Арсенал» выиграл у «Барсы» финал Лиги чемпионов 2006 года. Пожалуй, для каждого фаната уход Тьерри означал потерю кусочка сердца, и как же ликовали «канониры», когда Анри пять лет спустя вернулся, чтобы сыграть несколько матчей за свой любимый клуб.

Рауль (Испания) — в 2010-м ушел из «Реала» в «Шальке»

Целое поколение болельщиков «Реала» выросло на Рауле, к которому за 16 сезонов белоснежная форма буквально приклеилась. Конечно, последние сезоны были уже не такие яркие, но Рауль по-прежнему мог приносить пользу «сливочным», если бы не решение пришедшего на тренерский мостик Моуриньо избавиться от Легенды. Трудно было поверить в «Реал» без Рауля, но возрастной форвард не опустил рук и выдал два отменных сезона в «Шальке» с 20+ забитыми мячами.

Андреа Пирло (Италия) — в 2011-м ушел из «Милана» в «Ювентус»

За 10 лет Пирло много дал «Милану» и много выиграл с «россонери», а потом к 32-летнему на тот момент полузащитнику отнеслись с пренебрежением, предложив однолетний контракт. Андреа отказался и подписал трехлетнее соглашение с «Ювентусом», чтобы установить власть «Старой Синьоры» в Серии A. Пирло сыграл одну из ключевых ролей в становлении «Юве» в качестве гегемона, пока в «Милане» каждый пытался укусить себя за локоть. Теперь Андреа попробует разыграть карту Зидана и принести «бьянконери» титулы уже в качестве тренера.

Фрэнк Лэмпард (Англия) — в 2014-м ушел из «Челси» в «Манчестер Сити»

Когда фанаты «Челси» прощались с лучшим бомбардиром в истории клуба после сезона-2013/14, они думали, что отправляют Лэмпарда доигрывать в МЛС , ведь он подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Сити». Но американские «горожане» отдали Фрэнки в аренду братьям из Манчестера, так что последний сезон в АПЛ Лэмпс провел за «Манчестер Сити». И что самое досадное для «синих», забил в очной встрече. Приятного мало, когда твой кумир играет за конкурентов, да еще и лишает тебя победы.

Неймар (Бразилия) — в 2017-м ушел из «Барселоны» в ПСЖ

Этот трансфер точно шокировал весь футбольный мир, а уж в Барселоне никто не верил в то, что представители Неймара принесут 222 миллиона евро и поставят руководство «блаугранас» перед фактом. С этой потери и начался современный закат «Барсы», который привел в низшую точку этим летом — поражение 2:8 от «Баварии» и желание Месси покинуть клуб.

Криштиану Роналду (Португалия) — в 2018-м ушел из «Реала» в «Ювентус»

За 9 лет в «Реале» Роналду переписал на себя все мыслимые рекорды результативности, забив фантастические 475 голов в 486 встречах, но его уход в «Ювентус» получился во многом будничным. Только по ходу следующего ужасного сезона все в Мадриде поняли, кого потеряли. Флорентино Перес признал свою самую большую ошибку и вернул на тренерский мостик Зидана, но Криштиану стал безвозвратной потерей. Вот уже два сезона в «Реале» и близко нет звезды сопоставимого калибра.