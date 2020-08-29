«Спартак» станет первым? «Зенит» снова проиграет в Москве? Вагон интриг в 6-м туре РПЛ.

1598698880

вчера, 14:01

Шестой тур РПЛ накануне перерыва на матчи сборных — это праздник какой-то! «Соккер.ру» констатирует полный отказ от проходных матчей.

«Спартак» — «Арсенал»

1. «Спартак» и «Арсенал» открывают шестой тур, и в случае победы над туляками «красно-белые» заберутся на первую строчку в таблице, как минимум, до завтра. В случае благоприятного стечения обстоятельств можно даже остаться лидером на время международной паузы.

2. «Спартак» уступил «Арсеналу» в двух предыдущих домашних встречах. До летнего матча этих команд в Туле, где москвичи выиграли 3:2, у «оружейников» была серия из трех подряд побед над «Спартаком». Если домашняя серия поражений от «Арсенала» продолжится, а конкуренты выиграют, команда Доменико Тедеско может оказаться на шестом месте вместо желанного первого.

3. Из-за травм не смогут принять участие в игре форварды Эсекель Понсе и Евгений Луценко. В июньском матче каждый из них забил по голу. Зато в строю Даниил Лесовой и Александр Соболев, тоже отличившиеся в том матче. В новом сезоне на счету этих футболистов уже по два гола.

«Химки» — «Ротор»

1. В прошлом сезоне эти команды играли в ФНЛ и вместе пошли на повышение в классе. Сейчас они занимают две последние строчки в Премьер-Лиге и являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание.

2. После пяти туров чемпионата «Химки» и «Ротор» — единственные команды в РПЛ , не познавшие вкуса победы. Кому-то удастся сегодня закрыть свой «нолик» в таблице, или будет ничья?

3. Это первая встреча «Химок» и «Ротора» в рамках РПЛ . Раньше встречались исключительно в ФНЛ : 10 матчей = 5 побед «Ротора», 3 победы «Химок» и 2 ничьи.

«Уфа» — «Динамо»

1. «Уфа», у которой в прошлом сезоне была вторая по надежности оборона в лиге после «Зенита» (24 пропущенных мяча за 30 туров), в пяти стартовых матчах нового чемпионата пропустила больше всех — 10 голов.

2. В свою очередь, у «Динамо» пока самая надежная оборона в РПЛ , причем оба свои гола «бело-голубые» пропустили в проигранном матче от тульского «Арсенала». В остальных четырех встречах, в том числе против «Зенита» в предыдущем туре, Антон Шунин сохранял свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, «Динамо» — лидер чемпионата по «сухим» матчам.

3. «Динамо» никогда не проигрывало «Уфе» (7 побед и 3 ничьих), а в гостевых матчах у «бело-голубых» четыре победы при одном ничейном результате.

«Локомотив» — «Зенит»

1. Второй подряд матч, который «Зенит» проведет в Москве. В среду чемпионы России играли на «ВТБ Арене» против «Динамо» и уступили 0:1. Это поражение стало для «сине-бело-голубых» первым в РПЛ за 11 месяцев. Что любопытно, в предыдущий раз «Зенит» проигрывал в чемпионате в сентябре 2019 года «Локомотиву» на « РЖД Арене».

2. «Локомотив» подходит к матчу с «Зенитом» после поражений от «Спартака» и «Ахмата». До этого «железнодорожники» под руководством Марко Николича не проигрывали в РПЛ на протяжении 11 встреч, а первое поражение в России сербский специалист потерпел как раз от «Зенита» в матче за Суперкубок (1:2).

3. Чемпион и вице-чемпион вынуждены будут обойтись без лидеров в очном противостоянии: за «Зенит» не сыграет дисквалифицированный Барриос и травмированный Дриусси, «Локомотив» не рассчитывает на порвавшего «кресты» Баринова и Алексея Миранчука, который в обозримом будущем не сыграет за «железнодорожников».

«Ахмат» — ЦСКА

1. Начав сезон победами над «Химками» и «Тамбовом», ЦСКА дважды проиграл «Зениту» и «Рубину», а в прошлом туре сыграл вничью с «Краснодаром». Таким образом, серия ЦСКА без побед составляет уже три матча. Прервут ли ее подопечные Ганчаренко в Грозном?

2. У «Ахмата» обратная ситуация: после нулевой ничьей с «Арсеналом» и сухого поражения от «Спартака» в Москве команда Андрея Талалаева выдала трехматчевую победную серию, обыграв «Ротор», «Химки» и «Локомотив». Удастся ли продолжить победную поступь?

3. Последние четыре матча в Грозном ЦСКА выиграл с сухим счетом, а до этого была нулевая ничья. В последний раз «Ахмат» еще под названием «Терек» забивал в ворота «армейцев» в домашнем матче в марте 2015-го. Сделал это Игорь Лебеденко, но его команда все равно тогда проиграла 1:2. Чтобы найти последнюю победу «Ахмата» над ЦСКА в родных стенах, придется отмотать время на 7 лет назад: в сентябре 2013-го выиграли 2:0.

«Рубин» — «Тамбов»

1. «Рубин» стартовал с двух поражений и ничьей, но в двух последних турах команда Слуцкого выигрывала: казанцы вырвали три очка у ЦСКА на выезде и разгромили дома «Уфу». В матче с «Тамбовом» создадут серию из трех побед?

2. «Тамбов» — одна из трех команд, которой не приходилось делить очки с соперниками в пяти первых турах РПЛ : одна победа и четыре поражения. Две другие бескомпромиссные команды — «Зенит» и «Ростов».

3. Лучший бомбардир «Рубина» и один из трех самых результативных футболистов чемпионата (наравне с Нобоа и Азмуном) Денис Макаров ни разу не сыграл в стартовом составе казанцев в нынешнем сезоне и все свои голы забил после выходов на замены. Выпустит ли Слуцкий с первых минут против «Тамбова» футболиста, который забил половину всех голов «Рубина», или снова прибережет Макарова в качестве джокера?

«Сочи» — «Урал»

1. Только «Сочи» и «Спартак» в стартовых пяти турах чемпионата России обошлись без поражений. Эти команды встречались в первом туре, и «Сочи» тогда удалось отыграться со счета 0:2 благодаря двум пенальти, назначение которых привело к грандиозному скандалу.

2. Беспроигрышная серия «Сочи» на «Фиште», насчитывающая уже 8 матчей, началась 8 марта с победы над «Уралом» 2:0. Если «барсы» снова выиграют, то гарантированно останутся в тройке лучших команд РПЛ , в случае осечек «Спартака» и «Зенита» есть шанс даже на промежуточное первое место по итогам летнего отрезка сезона.

3. Только в одном матче нынешнего чемпионата полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ушел с поля без результативного действия — в гостевой игре против «Ротора». На счету эквадорца 4 забитых мяча и результативный пас на победный гол Миладиновича в матче против «Рубина».

«Краснодар» — «Ростов»

1. «Ростов» выиграл только одно южное дерби у «Краснодара» в рамках РПЛ из 20. На счету «быков» 9 побед, 10 матчей завершились вничью. Победитель не был выявлен в последних четырех встречах этих команд и в 6 из 7 предыдущих матчей.

2. Во всех пяти матчах этого сезона с участием «Ростова» забивает только одна команда: «желто-синие» обыграли со счетом 1:0 «Тамбов», «Уфу» и «Урал», проиграли по 0:2 «Динамо» и «Зениту».

3. Два последних гостевых матча — против «Локомотива» и «Урала», «Краснодар» проиграл с одинаковым счетом 0:1. Ставим на победу «Ростова» с таким счетом и заодно на очередной гол Кенто Хашимото? В двух последних матчах именно японский новичок приносил «желто-синим» виктории.