Лучшее из соцсетей: Роналду нежится на солнце, Серхио Рамос строит хижину

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Защитник «Реала» Серхио Рамос испытывает финансовые проблемы из-за коронавируса. Испанец самостоятельно строит новое жилище для своей семьи.
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка претендует на титул самого стильного футболиста команды.
Впрочем, до защитника мюнхенцев Джерома Боатенга ему еще очень далеко.
Чем кормят футболистов мюнхенского клуба?
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог порадовать болельщиков туринской команды победой в Лиге чемпионов, но зато утешает подписчиков фотографиями с отпуска.
Футболисты ПСЖ Кейлор Навас, Мауро Икарди и Неймар уже забыли о поражении в финале ЛЧ.
Можно уверенно спрогнозировать, что сын Неймара сможет стать чемпионом по футболу только по версии KFC.
Защитник парижан Лайвен Курзава тоже веселится во время отпуска.
Примерно вот так выглядит возвращение полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» из аренды в «Баварии».
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в восторге от своих питомцев.
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес повредил руку, но уже скоро сможет вновь выйти на поле.
Новобранец «Интера» Ашраф Хакими любит смотреть фильмы в одиночестве, а вы?
Предлагаем вам очередной способ разыграть своих друзей.
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера решил залечь на дно в Мексике.
Этот пёс очень быстрый, но не очень умный.
Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике не очень хорошо разбирается в строительстве. Нигериец начал постройку дома с двери.
Милота дня:
Первые шаги сына Марка Бартры из «Бетиса».
Игроки «Баварии» Альфонсо Дэвис и Давид Алаба решили провести отпуск вместе. Даже в это время спортсмены выбирают здоровую пищу!
Любопытная тренировка голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры.
Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов сходил за грибами. Это гораздо лучше, чем смотреть за игрой своей команды, которая занимает 13-е место в своей группе ПФЛ.
Будьте на позитиве! Берите пример с форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Наслаждайтесь летом как это делает Пауло Дибала со своей девушкой!
еще улыбнула фотка Наваса с двумя петухами,
ну и дибала в который раз тянет больше... чем может унести)))
еще улыбнула фотка Наваса с двумя петухами,
ну и дибала в который раз тянет больше... чем может унести)))
Теперь понятно, откуда у него шквал бредоидей 😂
Теперь понятно, откуда у него шквал бредоидей 😂