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Лучшее из соцсетей: Роналду нежится на солнце, Серхио Рамос строит хижину

вчера, 17:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:01
Про сына Неймара и возвращение Коутиньо в Барсу очень смешно)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:53
Роналду нежится головой в песке: Я не могу слышать везде Месси, Месси, Месси - заройте меня полностью!
zzz-
zzz- ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:42
Кафельников там рядом грибы не собирал ??? он писал что Радимов сама истина)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:34
Рамос какой защитник, такая и хижына... дырявая))
еще улыбнула фотка Наваса с двумя петухами,
ну и дибала в который раз тянет больше... чем может унести)))
makkie
makkie
вчера в 21:11
Радимов с грибами.
Теперь понятно, откуда у него шквал бредоидей 😂
BARRRS
BARRRS
вчера в 18:26
Гормональными сосисками, так же как поросят на немецких фермах, чтобы мышца толще была.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:21
Имеют право отдыхать
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