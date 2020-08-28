ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Гильерме здесь нет места. Топ-10 лучших вратарей России прямо сейчас

вчера, 15:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Беленов Александр
Беленов Александр
Вратарь
00:00 / 00:00

Выбор Черчесова во вратарскую линию сборной России вызвал бурю обсуждений, и «Соккер.ру» подливает масла в огонь, называя лучших голкиперов старта сезона в РПЛ.

Пять туров — это ни много ни мало одна шестая часть чемпионата, а после надвигающихся выходных загрузка РПЛ-2020/21 будет завершена на 20%. Подходящая дистанция для первых выводов, ведь уже видно, кто в порядке, а у кого сложности на старте нового сезона. К числу последних относится и основной страж ворот сборной России Маринато Гильерме, который уже успел отметиться результативными ошибками и по традиции пропустил между ног. В итоге вратарь «Локомотива» из-за неудачных матчей против «Спартака» и «Ахмата» не попал даже в десятку лучших вратарей старта сезона в РПЛ.

10 место. Сергей Рыжиков («Тамбов») — 8 пропущенных мячей и 20 сэйвов

У «Тамбова» четыре поражения в пяти матчах, но обратите внимание на календарь: «волки» уже сыграли против «Ростова», ЦСКА, «Зенита» и забравшегося в первую тройку «Сочи». Зато «Тамбов» набрал три очка во встрече с прямым конкурентом — «Химками», и Рыжиков в той встрече был убедителен, хотя опытный вратарь много спасал и в Санкт-Петербурге, где пропустил половину своих мячей, но не позволил «сине-бело-голубым» сделать счет совсем уж неприличным (предпосылки были).

9 место. Сослан Джанаев («Сочи») — 6 пропущенных мячей и 13 сэйвов

Джанаев вызван в сборную России, и этот выбор можно объяснить хотя бы тем, что Сослан после работы с Виталием Кафановым не опускается ниже определенного уровня. А еще он осетин, как и Черчесов, но это, конечно же, не имеет никакого отношения к делу. В нынешних успехах «Сочи» Джанаев не играет ключевую роль, имеет место удачное стечение обстоятельств и феноменальная форма Нобоа на старте сезона. Крепкий вратарь, но скорее из «второй пятерки».

8 место. Юрий Дюпин («Рубин») — 7 пропущенных мячей и 19 сэйвов

После матча с «Сочи», в котором Дюпин терял концентрацию, вратарь «Рубина» даже оказался в нашей антисборной, зато как отчаянно выручал в игре с ЦСКА! Юрий — куражный вратарь, выйти на новый уровень ему позволит только обретение стабильности и навык держать глаза и уши постоянно открытыми, потому что в отдельных матчах он играет божественно, но иногда по-прежнему случаются «ямы».

7 место. Илья Помазун («Урал») — 2 пропущенных мяча и 14 сэйвов

Первые два тура провел в запасе, но потом сменил опытного Ярослава Годзюра в створе ворот и пока сполна распоряжается своим шансом. Помазун внес огромный вклад в положительные результаты во встречах с «Локомотивом» (ничья) и «Краснодаром» (победа), не помог набрать очки в Ростове-на-Дону, но с ударом Хашимото ничего поделать и не мог. У Ильи один из самых высоких среди вратарей РПЛ показателей сэйвов на пропущенный гол — 7. Отличная заявка воспитанника ЦСКА. Продолжаем наблюдение.

6 место. Александр Беленов («Уфа») — 10 пропущенных мячей и 30 сэйвов

Есть все предпосылки, чтобы оказаться выше, однако на старте нового чемпионата Беленова подводят защитники: Александр — самый пропускающий вратарь РПЛ, но при этом и самый спасающий. Получается, в пяти турах в створ его ворот пробили уже 40 раз, и 75% ударов голкипер «Уфы» нейтрализовал. Был и отбитый пенальти, и другие яркие спасения, но всегда трудно рассматривать работу вратаря в отрыве от обороны, это искажает восприятие. Это как юный Денис Попов из «Ростова» в достопамятном матче с «Сочи» — можно вспоминать 15 сэйвов, но нельзя забывать о 10 пропущенных мячах.

5 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 6 пропущенных мячей и 24 сэйва

Игорь Акинфеев для армейских болельщиков всегда будет №1, даже если придется сравнивать его с Куртуа и Де Хеа. Капитан ЦСКА надеется, что с приходом Бруно Фукса работы у него станет поменьше, а пока покой Игорю только снится: не пропустил только в стартовом матче против «Химок», где было интересное спасение, с тех пор в каждой игре вынимает мяч из сетки, но и выручает ЦСКА по мере необходимости, действуя в фирменном стиле — неброско, но эффективно.

4 место. Михаил Кержаков («Зенит») — 3 пропущенных мяча и 16 спасений

И кто скажет, что в воротах «Зенита» играет номинально второй вратарь? Впрочем, это все условности, а Михаил Кержаков с такой игрой может остаться первым даже при здоровом Андрее Луневе. Конечно, вратарь «Зенита» уверенно себя чувствует за спинами Ловрена и Ракицкого, но и защитники не дергаются, зная, что Михаил не подведет. Хороший симбиоз получается. В этом сезоне Кержакова можно пробить только ударами из-за штрафной (Панченко и Влашич) и после стандарта (Шунич).

3 место. Александр Максименко («Спартак») — 4 пропущенных мяча и 13 спасений

Чем ближе к вершине рейтинга — тем выше конкуренция и меньше расстояние между претендентами. Максименко мог оказаться и на первой строчке, ведь вратарь «Спартака» исключительно надежен на старте сезона, Александр еще ни разу не пропустил с игры: дважды капитулировал после ударов футболистов «Сочи» с пенальти, один из которых был сомнительным, а второй официально признан неправомерным, еще два раза пропускал после подач со стандартов — в матчах с «Уфой» и «Локомотивом». В остальном защитники «Спартака» стараются не давать своего вратаря в обиду, но когда приходится вступать в игру, Максименко делает это исключительно грамотно и уместно.

2 место. Антон Шунин («Динамо») — 2 пропущенных мяча и 11 спасений

Самое высокое место в рейтинге среди вратарей из состава сборной России: Гильерме не попал в топ-10, Джанаев на 9-й строчке, а вот Шунин — второй. У Антона 4 «сухих» матча из 5, оба мяча он пропустил в Туле, причем один с пенальти, а другой после грубейшей ошибки центрального защитника. Сухие победы на старте сезона над крепким «Уралом», «Ростовом» и «Зенитом» — в том числе заслуга Шунина, которому нужно зачесть не только индивидуальные действия, но и качественное управление защитой.

1 место. Матвей Сафонов («Краснодар») — 3 пропущенных мяча и 26 спасений

Сафонов наверняка был бы в тройке при любом раскладе, но признаем, что первое место Матвею подарили беспечные защитники и хавбеки «Краснодара», из-за которых у молодого вратаря море работы. По числу спасений Сафонов уступает только Беленову, при этом у краснодарского вратаря только три пропущенных мяча. «Краснодар» пробуксовывает на старте сезона, но без столь яркой игры Матвея мог случиться настоящий крах.

В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций
Сегодня, 14:14 Комментарии6
«Спартак» станет первым? «Зенит» снова проиграет в Москве? Вагон интриг в 6-м туре РПЛ
Сегодня, 14:01Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии10
«Месси против». Все жертвы Лионеля в «Барселоне»
Вчера, 10:00Сергей Иванов в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии25
Австралийская лига показала, как бы выглядел Месси в форме местных клубов
Вчера, 06:53 ФотоКомментарии15
«Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в РПЛ. «Динамо» — гроза фаворитов
26 августаСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии14
Гильерме привёз, Николич снова проиграл. «Локомотив» не сможет спасаться вечно
26 августаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лунный Волк
Лунный Волк ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 13:23
Так я и писал, что каждый может выдать великолепие, а стабилен, разве что тот, кто ловил, ловит и будет ловить, но без великолепия
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:59
согласен,полнейший шлак
112910415
112910415
сегодня в 12:24
Упрямство тренера до добра не доведет,факт
sv_1969
sv_1969 ответ Лунный Волк (раскрыть)
сегодня в 12:13
Дюпина я бы убрал а вот Миша достоин!
Ляпсень
Ляпсень ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:56
Абрек - тренер сборной! Это вообще анекдот!
Kosmos58
Kosmos58 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 11:50
Одиннадцать друзей Оучесова!.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Лунный Волк (раскрыть)
сегодня в 11:48
Дюпин не стабилен. Как его можно в Топ? За один матч?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Евгений Сербин (раскрыть)
сегодня в 11:42
А КУЗЯЕВ, НЕМЕЦ... без клубные зачем??? Джанаев..., Кудряшов... Ионов......
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:32
Половина сборной друзья усатого, там не один вратарь, а еще штук 5 пенсионеров
Valeron112
Valeron112
сегодня в 10:55
Беленов и Шунин в порядке , Гельерме +/- у него бывает замыкание.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 07:16
Сборная не место для наигрываний,этим в клубах занимаются.В сборной играют только лучшие. И если условно допустим нет правого защитника лучше 37-летнего Жиркова,то будет играть Жирков.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 02:51
Да,Сафонов вообще красавчик. При чем уже давно обратил на себя внимание,только Стасик его в упор не видит.
амурец
амурец
сегодня в 02:08
пусть поставит усатый в ворота на лигу наций кого нибудь другого, и посмотрим на него, как то лучшего вратаря Джанаева поставили на матч с Коста-Рикой, и что?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:55
В прошлом году я высказал своё мнение, почему главный тренер сборной отдаёт предпочтение в воротах иностранцу, несмотря на тот факт, что несколько российских голкиперов ни в чём ему не уступают и даже превосходят. Повторюсь: всё дело в непонятном, я бы даже сказал - ослином упрямстве г-на Черчесова, который якобы желает иметь своё мнение по этому вопросу. И хотя это мнение ошибочное, С.С. специально идёт ему наперекор, желая показать "общественности", что главный в сборной - это он, и никто ему на указ. На волне мнимого успеха на ЧМ - 18 г-на Черчесова "занесло" к большому нашему сожалению не в ту сторону.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:33
Шунин удивил в последнее время.
Беленов как всегда.
Молодых Максименко и Сафонова лучше не травмировать пока.
mortid
mortid
вчера в 23:17
Судя по заголовку у нас почти все вратари топчики, по факту два: Максименко и Сафонов, именно в таком порядке.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 20:44
Усатого физкультурника в отставку. Беленова в ворота.
Valeron112
Valeron112
вчера в 19:50
Шунина в раму! Если не он,.
Гильерме о
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:23
Травля Гильерме.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 19:13
как ставить воротчика который постоянно привозит .странный джигит
что это за тренер когда в сборной рулит зюба этого берем этого неберем
как гном в барселоне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:02
5 игр 6 пропущеных,ката такое было!? Фукс спасай!
Лунный Волк
Лунный Волк
вчера в 18:22
Я зенитовец, поэтому, возможно, есть предвзятость. По-моему первые 3-Сафонов, Дюпин, Кержаков. Кержаков не совершает убойных спасений, но своё берёт. В отличие от всех остальных. Но надо наигрывать молодых. Сафонов, наверное. Дюпин зорош. Но все, повторю, могут вытащить мёртвый и пропустить бабочку. Керж своё ловил, ловит и будеть ловить, но без суппер спасений
nubom
nubom
вчера в 17:31
...или по отношению спасений к пропущенным голам:
1 Матвей Сафонов 8,7
2 Илья Помазун 7
3 Антон Шунин 5,5
4 Михаил Кержаков 5,35
5 Игорь Акинфеев 4
6 Александр Максименко 3,25
7 Александр Беленов 3
8 Юрий Дюпин 2,7
9 Сергей Рыжиков 2,5
10 Сослан Джанаев 2,2
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:13
Да пора уже убрать весь этот стардом из Сборной и наигрывть другую, новую команду. Игроки есть, только надо голову приложить, а не другое место.
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
вчера в 17:11
Все правильно Таракан делает, выезд за счёт бюджета, шашлыки и хорошая компания, зачем ему чужие сопляки?))
serh62
serh62
вчера в 16:58
самовлюбленный главный тренер сборной, тащит в сборную в основном своих приятелей...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:22
По 5 турам нельзя делать выводы
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:56
Сборная друзей усатого.
Брулин
Брулин
вчера в 15:55
«Матч с Сан-Марино неоправданно мало». Много матчей и вызовов в сборную для такого вратаря. У нас других нет?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 15:18
Раз уж вызвали этих троих, то хотелось бы видеть в воротах Шунина. Он сейчас очень хорош, заслужил основу. Ну и ответственность не должна давить - Лига наций пока не считается престижным турниром.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100