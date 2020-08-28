Гильерме здесь нет места. Топ-10 лучших вратарей России прямо сейчас

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вчера, 15:05

Выбор Черчесова во вратарскую линию сборной России вызвал бурю обсуждений, и «Соккер.ру» подливает масла в огонь, называя лучших голкиперов старта сезона в РПЛ .

Пять туров — это ни много ни мало одна шестая часть чемпионата, а после надвигающихся выходных загрузка РПЛ -2020/21 будет завершена на 20%. Подходящая дистанция для первых выводов, ведь уже видно, кто в порядке, а у кого сложности на старте нового сезона. К числу последних относится и основной страж ворот сборной России Маринато Гильерме, который уже успел отметиться результативными ошибками и по традиции пропустил между ног. В итоге вратарь «Локомотива» из-за неудачных матчей против «Спартака» и «Ахмата» не попал даже в десятку лучших вратарей старта сезона в РПЛ .

10 место. Сергей Рыжиков («Тамбов») — 8 пропущенных мячей и 20 сэйвов

У «Тамбова» четыре поражения в пяти матчах, но обратите внимание на календарь: «волки» уже сыграли против «Ростова», ЦСКА , «Зенита» и забравшегося в первую тройку «Сочи». Зато «Тамбов» набрал три очка во встрече с прямым конкурентом — «Химками», и Рыжиков в той встрече был убедителен, хотя опытный вратарь много спасал и в Санкт-Петербурге, где пропустил половину своих мячей, но не позволил «сине-бело-голубым» сделать счет совсем уж неприличным (предпосылки были).

9 место. Сослан Джанаев («Сочи») — 6 пропущенных мячей и 13 сэйвов

Джанаев вызван в сборную России, и этот выбор можно объяснить хотя бы тем, что Сослан после работы с Виталием Кафановым не опускается ниже определенного уровня. А еще он осетин, как и Черчесов, но это, конечно же, не имеет никакого отношения к делу. В нынешних успехах «Сочи» Джанаев не играет ключевую роль, имеет место удачное стечение обстоятельств и феноменальная форма Нобоа на старте сезона. Крепкий вратарь, но скорее из «второй пятерки».

8 место. Юрий Дюпин («Рубин») — 7 пропущенных мячей и 19 сэйвов

После матча с «Сочи», в котором Дюпин терял концентрацию, вратарь «Рубина» даже оказался в нашей антисборной, зато как отчаянно выручал в игре с ЦСКА ! Юрий — куражный вратарь, выйти на новый уровень ему позволит только обретение стабильности и навык держать глаза и уши постоянно открытыми, потому что в отдельных матчах он играет божественно, но иногда по-прежнему случаются «ямы».

7 место. Илья Помазун («Урал») — 2 пропущенных мяча и 14 сэйвов

Первые два тура провел в запасе, но потом сменил опытного Ярослава Годзюра в створе ворот и пока сполна распоряжается своим шансом. Помазун внес огромный вклад в положительные результаты во встречах с «Локомотивом» (ничья) и «Краснодаром» (победа), не помог набрать очки в Ростове-на-Дону, но с ударом Хашимото ничего поделать и не мог. У Ильи один из самых высоких среди вратарей РПЛ показателей сэйвов на пропущенный гол — 7. Отличная заявка воспитанника ЦСКА . Продолжаем наблюдение.

6 место. Александр Беленов («Уфа») — 10 пропущенных мячей и 30 сэйвов

Есть все предпосылки, чтобы оказаться выше, однако на старте нового чемпионата Беленова подводят защитники: Александр — самый пропускающий вратарь РПЛ , но при этом и самый спасающий. Получается, в пяти турах в створ его ворот пробили уже 40 раз, и 75% ударов голкипер «Уфы» нейтрализовал. Был и отбитый пенальти, и другие яркие спасения, но всегда трудно рассматривать работу вратаря в отрыве от обороны, это искажает восприятие. Это как юный Денис Попов из «Ростова» в достопамятном матче с «Сочи» — можно вспоминать 15 сэйвов, но нельзя забывать о 10 пропущенных мячах.

5 место. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) — 6 пропущенных мячей и 24 сэйва

Игорь Акинфеев для армейских болельщиков всегда будет №1, даже если придется сравнивать его с Куртуа и Де Хеа. Капитан ЦСКА надеется, что с приходом Бруно Фукса работы у него станет поменьше, а пока покой Игорю только снится: не пропустил только в стартовом матче против «Химок», где было интересное спасение, с тех пор в каждой игре вынимает мяч из сетки, но и выручает ЦСКА по мере необходимости, действуя в фирменном стиле — неброско, но эффективно.

4 место. Михаил Кержаков («Зенит») — 3 пропущенных мяча и 16 спасений

И кто скажет, что в воротах «Зенита» играет номинально второй вратарь? Впрочем, это все условности, а Михаил Кержаков с такой игрой может остаться первым даже при здоровом Андрее Луневе. Конечно, вратарь «Зенита» уверенно себя чувствует за спинами Ловрена и Ракицкого, но и защитники не дергаются, зная, что Михаил не подведет. Хороший симбиоз получается. В этом сезоне Кержакова можно пробить только ударами из-за штрафной (Панченко и Влашич) и после стандарта (Шунич).

3 место. Александр Максименко («Спартак») — 4 пропущенных мяча и 13 спасений

Чем ближе к вершине рейтинга — тем выше конкуренция и меньше расстояние между претендентами. Максименко мог оказаться и на первой строчке, ведь вратарь «Спартака» исключительно надежен на старте сезона, Александр еще ни разу не пропустил с игры: дважды капитулировал после ударов футболистов «Сочи» с пенальти, один из которых был сомнительным, а второй официально признан неправомерным, еще два раза пропускал после подач со стандартов — в матчах с «Уфой» и «Локомотивом». В остальном защитники «Спартака» стараются не давать своего вратаря в обиду, но когда приходится вступать в игру, Максименко делает это исключительно грамотно и уместно.

2 место. Антон Шунин («Динамо») — 2 пропущенных мяча и 11 спасений

Самое высокое место в рейтинге среди вратарей из состава сборной России: Гильерме не попал в топ-10, Джанаев на 9-й строчке, а вот Шунин — второй. У Антона 4 «сухих» матча из 5, оба мяча он пропустил в Туле, причем один с пенальти, а другой после грубейшей ошибки центрального защитника. Сухие победы на старте сезона над крепким «Уралом», «Ростовом» и «Зенитом» — в том числе заслуга Шунина, которому нужно зачесть не только индивидуальные действия, но и качественное управление защитой.

1 место. Матвей Сафонов («Краснодар») — 3 пропущенных мяча и 26 спасений

Сафонов наверняка был бы в тройке при любом раскладе, но признаем, что первое место Матвею подарили беспечные защитники и хавбеки «Краснодара», из-за которых у молодого вратаря море работы. По числу спасений Сафонов уступает только Беленову, при этом у краснодарского вратаря только три пропущенных мяча. «Краснодар» пробуксовывает на старте сезона, но без столь яркой игры Матвея мог случиться настоящий крах.