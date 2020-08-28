«Месси против». Все жертвы Лионеля в «Барселоне»

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вчера, 10:00

Наблюдательные любители футбола знают, что Лионель Месси не впервые подает признаки недовольства чем-то в «Барселоне». «Соккер.ру» — о самых известных конфликтах аргентинца.

Месси объявил о желании уйти из «Барселоны». Накипело. Клуб перестал соответствовать амбициям великого аргентинца, который хочет попробовать себя в другом месте. Но некоторые скептически относятся ко всей этой истории, помня, что периодически слухи о желании Лионеля уйти из клуба возникали и раньше. Но ни к чему не приводили – уходил как правило тот, кто Месси раздражал. Давайте посмотрим на наиболее известные истории.

Месси и Ибрагимович

Переход Златана Ибрагимовича в «Барселону» грозил стать настоящей бомбой, обещал создать нечто уникальное в культуре атакующего футбола. А в итоге история завершилась бесславно и даже скандально. Шведу пришлось уйти из «Барселоны», в которой он в свое время мечтал оказаться. Основному удару подвергся Хосеп Гвардиола, но испанские СМИ и сам Златан не скрывали, что дело во многом и в Месси, который якобы ревновал к тому, что Ибрагимович очень популярен и пользуется успехом у большого числа болельщиков. Лионель якобы закапризничал и требовал, чтобы ему отдали позицию шведа на поле. Харизматичный Ибрагимович, который привык быть лидером, не мог долго терпеть подобное и ушел.

Месси и Вилья

История в чем-то похожая, но имевшая вполне конкретный выброс эмоций. Это случилось 22 сентября 2012 года. Во время матча с «Гранадой» Месси буквально наехал на Вилью, грубо отчитав того за то, что Давид не отдал ему пас. Это видела публика на «Камп Ноу», это видели миллионы телезрителей. Перепалка долго обсуждалась. Хотя к тому времени около года судачили о том, что Месси и Вилья вообще не разговаривают друг с другом.

Месси и Тельо с Санчесом

Еще одна схожая история, но немного конспирологическая, потому что исходит только от испанских журналистов, которые занялись расшифровкой того, что говорил Месси своим партнерам… по движению губ. Судите сами, насколько этот способ можно считать достоверным. Но если они все сделали верно, то Лионель весьма и весьма грубо общался с Тельо и Санчесом, считая их игроками второго разряда, обязанными отдавать ему мяч при первой же возможности. Может, приукрашивают, но нет дыма без огня. И мы знаем, как потом сложилась судьба Тельо и Санчеса.

Месси и Фаус

Но не только партнерам по команде доставалось от Месси. Признаки того, что Лионель оказывает влияние и на руководство «Барселоны», появились очень давно. Ярким примером служит инцидент в конце 2013 года, когда вице-президент «Барселоны» Хавьер Фаус, комментируя возможное продление контракта с Месси, заявил: «Я не вижу смысла улучшать контракт с футболистом, которому мы уже улучшили контракт полгода назад». Аргентинец был не так дипломатичен в своем ответе: «Фаус – человек, который ничего не понимает в футболе и хочет управлять „Барселоной“ как предприятием. Но это не так. „Барселона“ — одна из лучших команд мира, которая заслуживает лучших в мире менеджеров». Конец истории немного предсказуем: с Месси подписали улучшенный контракт весной 2014 года.

Месси и Луис Энрике

В 2015 году Месси вышел из-под контроля главного тренера Луиса Энрике (если вообще когда-нибудь находился под контролем тренера). Лионель пропустил тренировку в знак протеста после инцидента, произошедшего во время предыдущего занятия. О нем рассказал Жереми Матье, который был тому свидетелем. По его словам, Энрике во время двухсторонки совершил ошибку, не заметив фол на Месси. Лионель вспылил, они с тренером наговорили друг другу много неприятного, после чего аргентинец ушел в раздевалку. Энрике отправился за ним улаживать конфликт. Вроде как стал более лояльно относиться к Месси. Хотя куда уж больше. Но аргентинец характер показал и тренера «на место поставил».

Месси и Абидаль

Совсем свежая история случилась в феврале 2020 года. Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль, рассуждая в интервью Sport.es об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера, заявил, что своего наставника подставили сами футболисты, недостаточно ответственно относясь к работе и халтуря. Месси ответил достаточно жестко: «Каждый должен отвечать за свою работу и за свои решения. Игроки – за то, что происходит на поле. Менеджеры тоже должны нести ответственность за принятые решения. Я считаю, если мы говорим об игроках, то нужно называть имена, иначе мы пачкаем грязью всех и распускаем слухи». Футболисты, разумеется, поддержали Месси в этом конфликте, а Абидаль был «вызван на ковер» к президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу. Ведь его как раз назначали на пост технического секретаря во многом для налаживания связи между боссами и игроками. А вышло неловко.

Месси и тренерский штаб Сетьена

Само по себе назначение Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны» вызывало много вопросов. Будущее показало, что скептики оказались правы. Но странно видеть, что в число этих скептиков входил и футболист команды – Месси. История с его недовольством Сетьеном выплыла в испанских СМИ в июне этого года. Якобы после матча с «Сельтой» (2:2) произошел жаркий спор между Сетьеном и Месси с Суаресом. Поводом стало то, что Лионель показательно игнорировал указания помощника Сетьена Эдера Сарабии – это, кстати, видели и телезрители во время трансляции: Месси демонстративно не замечал Сарабию, когда тот ему что-то пытался объяснить.

А вот теперь недовольство Месси достигло терминальной стадии. Размявшись на тренерах, партнерах и вице-президентах, Лионель стал недоволен самой «Барселоной». Или, как считают болельщики, ее руководством в целом, которое символизирует президент Бартомеу, уже заслуживший массу гневных оценок со стороны фанатов. Бартомеу пока отступать не намерен. Но много ли у него шансов в этой бесперспективной борьбе?