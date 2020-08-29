В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций

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29 августа 2020, 14:14

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что проведение матча 2-го тура группового этапа Лиги наций с Россией (6 сентября) запланировано согласно расписанию, однако не исключено, что возможен и другой вариант развития событий. Ранее стало известно, что правительство Венгрии с 1 сентября планирует закрыть границы в связи с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент мы готовимся к проведению матча со сборной России в Будапеште 6 сентября. Вопрос о пересечении границ очень сложный. Знаем, что у России тоже закрыты границы с большинством государств. Надеемся, что в итоге все будет согласовано и игра состоится. Отмена матча с Россией? Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, нельзя ничего исключать. Ситуация сложная.