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В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций

29 августа 2020, 14:14
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что проведение матча 2-го тура группового этапа Лиги наций с Россией (6 сентября) запланировано согласно расписанию, однако не исключено, что возможен и другой вариант развития событий. Ранее стало известно, что правительство Венгрии с 1 сентября планирует закрыть границы в связи с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент мы готовимся к проведению матча со сборной России в Будапеште 6 сентября. Вопрос о пересечении границ очень сложный. Знаем, что у России тоже закрыты границы с большинством государств. Надеемся, что в итоге все будет согласовано и игра состоится.

Отмена матча с Россией? Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, нельзя ничего исключать. Ситуация сложная.

Матч за Суперкубок УЕФА по этой же причине находится под угрозой срыва.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
29 августа 2020 в 14:51
Уладят не большая проблема.
STVA 1
STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
29 августа 2020 в 14:33
Сухой матч в стату)))
112910415
112910415
29 августа 2020 в 14:29
Хм ...тогда Гильерме точно не пропустит !
sir_Alex
sir_Alex
29 августа 2020 в 14:28
Пандемия, мать её!
sihafazatron
sihafazatron
29 августа 2020 в 14:18
Лигу наций отмените вообще))
Lao-Dzi
Lao-Dzi
29 августа 2020 в 14:16
Это очень печально.
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