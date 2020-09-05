Узнайте, кто изобрёл карточки в футболе. История о трибунале и светофоре

1599300024

вчера, 13:00

«Соккер.ру» сможет удивить читателей – множество великих фишек в игру привнес один человек.

Ветеран Второй мировой на светофоре

Огорченный Кен Астон ехал на своем автомобиле из офиса на «Уэмбли». Остановился на перекрестке Кенсингтон Хай Стрит, увидев красный свет. Мысленно перемещался то в события накануне, то в 1962-й год, когда сам оказался в эпицентре международного скандала.

Итальянская пресса перед матчем Скуадры на ЧМ -62 против сборной Чили назвала страну-хозяйку турнира «отсталой». Не факт, что журналисты врали — условия были ужасными, но хозяева обиделись. Вместо футбола было 2 удаления у итальянцев, серия драк и провокаций, позже названных «Битвой при Сантьяго».

Известный британский комментатор Дэвид Коулман так описал тот поединок:

Это самая тупая, ужасная, мерзкая и позорная демонстрация футбола. Возможно, за всю историю игры.

Для Кена сравнение того матча с битвой имело смысл, ведь он прекрасно знал, что такое настоящая война. Высокого парня не взяли в ВВС из-за травмированного колена, но учитель по профессии попал в Королевский полк артиллерии, а позже был переведен в Британскую Индийскую армию.

За время войны Кен видел смерть. И в 1946-м молодой офицер стал участником трибунала по делу о «резне Двойной десятки» — случае 10 числа 10 месяца 1943-го. Речь о дикой акции японских оккупантов в Сингапуре, когда схватили 57 случайных мирных мужчин и женщин.

Полицаи пытали случайных сингапурцев, 15 из которых в результате умерли. Бедняги даже не понимали, о чем их спрашивают. Это был истеричный ответ оккупационных войск на операцию «Джейуик» — успешную акцию австралийских коммандос с потоплением 7 военных кораблей японцев.

Кен был на трибунале, где вынесли 8 смертных приговоров японцам. Но прошло 20 лет, Астон не хотел, чтобы его любимый футбол напоминал войну. Вот только в день, о котором говорим, в четвертьфинале ЧМ -66 между Аргентиной и Англией немецкий судья не смог объяснить игроку причину удаления.

В те времена не было карточек, вспыхнул большой скандал. Капитан «альбиселесте» Раттин отказался покидать поле, заявлял, что не понимает судью. Та команда Аргентины в целом была хулиганистой – тренер Альф Рэмзи даже запретил своим игрокам после победы меняться футболками с соперниками.

Удаленный Раттин сначала уселся на красную ковровую дорожку для королевы. Позже вытер руки об угловой флажок в цветах флага Великобритании, провоцируя трибуны. Кен Астон задумался о непотребном поведении футболистов на поле, которые постоянно оспаривали удаления и действия рефери, ссылаясь то на языковой барьер, то на тугоухость.

Также Астон, будучи главой судейского комитета ЧМ -1966, получил звонок от Джека Чарльтона. Защитник сборной спросил Кена, есть ли в протоколе матча запись, что рефери предупредил его? Джек прочитал о своем наказании в газете и не помнил его в игре. Астона начало злить несовершенство правил футбола.

Почему это футболист узнает о предупреждении из газеты после матча? Как же выйти из положения? И тут Кен бросил взгляд на светофор. Эврика!

Великолепный учитель с фантазией

Астон родился 1 сентября 1915 года в Колчестере, в Лондоне. С 1935 года был преподавателем в школе, а параллельно тренировал детскую команду по футболу. Многие ученики отзывались о нем хорошо еще до того, как Кен стал известным на весь мир футбольным рефери. Лишь после войны он стал судить на высоком уровне.

В 1960-м отработал один из матчей финала Межконтинентального кубка между «Реалом» и «Пеньяролем», а через два года был судьей той самой битвы Чили и Италии. Удаления были, но уровень грубости зашкаливал. Астон сам признал – не смог остановить агрессию в Сантьяго.

В 2020-м сложно себе представить, чтобы футболист правой пожал сопернику руку, а левой параллельно зарядил кулаком в челюсть – это лишь один из эпизодов матча Чили и Италии, в котором здоровяк Кен буквально выводил удаленных с поля силой. Еще футболисты падали, когда к ним подходил рефери – симулировали, будто Кен их ударил.

Впрочем, были у Астона более легкие матчи. Работал рефери до 50 лет, заслужил хорошую репутацию. И хотя тогда не было массового телевиденья, как сейчас, ушастого рефери фанаты со стажем в Англии знали. Как Коллину отличали по лысине, так Астона выделяли огромные уши. А ценили Кена за умение предлагать решения проблем.

Трижды в 1966-м, 1970-м и 1974-м Астон был в ответе за работу всех рефери чемпионатов мира. На тех мундиалях хватало судейских скандалов, но там был реальный человеческий фактор. Очевидно, что англичане не подкупали Тофика Бахрамова, но у бокового судьи финала просто не было системы определения гола.

До сих пор не знаем, забил ли Херст решающий мяч или мяч так и не пересек линию ворот? Астон не любил, когда действия рефери портили матчи, активно развивал судейство в мировом масштабе. Десятилетиями арбитры удаляли и предупреждали игроков устно, но демарш Раттина показал – система неэффективная, остановок много, дисциплины нет.

Футболу не хватало какой-то важной детали, но никто не мог догадаться, какой именно? Причем бардак с устными предупреждениями и удалениями длился годами, но футбол – консервативный, никто не решался трогать базовый кривой закон.

Карточки в футболе придумала женщина

Первый футбольный матч между сборными сыгран в 1872 году. Впервые удалять игроков с поля решили в 1881-м. Получается, игра существовала и собирала 100-тысячные арены более сотни лет, но никто не догадался придумать сигнал, который помог бы рефери быстрее тушить страсти и останавливать грубость на поле.

Но Астон хорошо соображал. Желтый – предупреждение, красный – стоп. Уже на ЧМ -70 в Мексике карточки активно применялись, а позже стали футбольной нормой. Но не подумайте, что Кен заслужил уважение лишь одним изобретением. Он еще и модником был – черную форму рефери популяризировал.

А если серьезно, то лондонец был прирожденным педагогом и джентльменом. Ему хватало работы после завершения судейской карьеры – приглашали на консультации по всему миру. У Астона был авторитет в профессии. В 1997-м, за четыре года до смерти в 86-летнем возрасте, Кен был выведен королевой в члены Ордена Британской империи.

Но он всегда оставался работягой. Здорово помог главным судьям – придумал четвертого арбитра, который использовал специальные карточки с номерами, чтобы стало понятно, кого меняют во время матча. Также Кен Астон внедрил в правила пункт о давлении накачанного мяча, ведь до этого важную деталь не учли и случались споры.

Кен успел побыть учителем, тренером детских команд, солдатом, офицером, был на трибунале с казнями военных преступников и пожизненными заключениями, а потом много лет судил футбольные матчи и учил детей. С женой Хильдой переехал в Лос-Анджелес, где 21 год работал в Американской Юношеской Организации Соккера главным инструктором.

Теплый климат, который проверил на войне, подходил дедушке лучше, чем лондонский. Также важно отметить Хильду Астон. Хотя саму идею с цветами светофора придумал Кен, он не сразу сообразил, что надо взять именно карточки. Просто описал жене проблему и провел аналогию.

Именно Хильда, выслушав мужа, ушла на время в другую комнату, взяла там цветную бумагу и вырезала прямоугольники. Причем подогнала их размер под нагрудный карман на форме рефери — это тоже ее изобретение. Получается, формально карточки для футбола и других видов спорта придумала Хильда Астон.

Кен Астон был обаятельным джентльменом

Благодаря чете Астонов футбол получил фишку, до которой не смогли додуматься примерно 80 лет. А карточки позже стали применять не только в футболе. Кен удачно остановился на светофоре. Не удивительно, что такого человека обожали в Калифорнии. Там учредили турнир имени Астона, а старик с женой, даже когда ходил с тросточкой, приезжал на кубок на гольфкаре.

Активно общался со всеми, шутил и заводил новых друзей. Компанейский улыбчивый седой дедушка в черных очках придумал четвертого арбитра, ускорил замены – без табличек с номерами тянуть время было проще, а самое главное – регламентировал предупреждения и удаления. Бросил работу большим начальником в ФИФА и возглавил академию в США .

Также у Кена Астона был талант рассказчика и отличное британское чувство юмора. Завершить воспоминания о важном для игры изобретателе хочется его ответом на вопрос американскому журналисту о правиле офсайда. Кен Астон нашел очень удачные аналогии, хотя шутливые, ведь работал с детьми и привык к притчам:

Нам надо вернуться в историю, чтобы понять, что значит «офсайд». Футбол придумывали в школах не только для физического развития учеников, но и для того, чтобы научить правилам жизни. Одно из правил жизни: человек зарабатывает свой хлеб в поте лица. И в футболе ты забиваешь голы с каплями пота на лице. Но всегда в школьных играх есть маменькин сынок, деликатный мальчик, который избегает черновой работы и падений на поле. Такой бездельник предпочитает во время матча крутиться у бровки, где стоит твоя девушка. И закон футбола говорит, что игрок в такой позиции мысленно исключается из состава команды – «off his side» («вне своей стороны»). Судья не может позволить ему влиять на игру. Это как разведчик в тылу врага. Если он не отсвечивает, не привлекает внимания, то в безопасности. Но как только начинает суетиться, лишенный права на поддержку, то его ловят, приставляют к кирпичной стенке и расстреливают, ха-ха.

А какую аналогию вы ждали от ветерана войны? Причем все это сказано с хитрым прищуром крутого педагога и доброй улыбкой на лице. Кен Астон был великим дедушкой. Приятно, что именно фантастически обаятельный человек улучшил игру, придумав вместе с женой Хильдой желтые и красные карточки, без которых вот уже полвека немыслим футбол.