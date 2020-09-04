Аркан и его «витязи». Как бывший бандит сделал из скромного «Обилича» чемпиона Югославии

1599230733

вчера, 17:45

«Соккер.ру» рассказывает, как бывший бандит, футбольный фанат и полевой командир сделал скромный клуб чемпионом.

В 1996 году скромный белградский клуб «Обилич» обрёл нового хозяина. Им стал один из самых известных и влиятельных людей Сербии Желько Ражнатович. Или Аркан. Это прозвище Желько получил ещё в своей бурной юности.

Сын высокопоставленного югославского военного оказался трудным подростком. Убегал из дома, связался с плохой компанией. Свой первый срок Желько получил в 15 лет. Тюрьма молодого человека не исправила, и к двадцати годам Аркан уже располагал собственной группировкой. В семидесятые он уехал из родной страны и часто становился героем криминальных хроник — его имя упоминалось в сводках о бандитских разборках югославских мигрантов. Аркан не только участвовал в «стрелках», он также грабил банки в разных европейских городах. Попадался, совершил несколько громких побегов, разыскивался Интерполом.

При этом бандит, а Аркан подходил под это определение, обожал спорт. Особенно футбол и единоборства. Он был человеком очень крепким, лишённым вредных привычек (табачный дым не переносил), сам выходил на ринг. И по мере возможности старался не пропускать ни одной встречи любимой «Црвены Звезды», водил дружбу со многими фанатами.

Югославия была одной из самых благополучных стран Южной Европы. Но в начале девяностых всё рухнуло. Западу была не нужна большая и сильная страна на Балканах. Было решено расчленить её на несколько вассальных государств. Всё это кончилось кровопролитной войной между бывшими членами федерации. И началась резня, изрядно подогретая теми, кому Югославия была бельмом в глазу. Западные СМИ подливали бензин в этот костёр, выставив виноватым в балканской трагедии один народ – сербов. При этом умалчивались этнические чистки, которые устраивали хорватские неонацисты, и подхватившие вирус исламского фундаментализма бошняки. За жертв «сербских злодеяний» выдавались присыпанные землёй манекены из универмага. Или измученных сербов подавали как жертв сербской же агрессии. Геноцид самих сербов, потеря земель, которые росчерком пера оказались на территории недоношенных осколков единой Югославии, разрушение храмов — всё это оставалось за кадром. Рассчитывать Сербии было не на кого. В том числе и на Россию, которой было не до православных братьев. Да и не забывайте, кто правил нашей страной в девяностые.

И когда народ оказался в беде, Желько Ражнатович вспомнил, что в первую очередь он — серб. Из бывших фанатов он создал боевой отряд «тигры», который наводил ужас и на банды усташей, и на арабских наёмников, и на регулярные хорватские и боснийские формирования. Конечно, он не был ангелом, впрочем, как и его враги. И естественно, Аркана обвинили в самых разных злодеяниях, раздув их количество в разы. Но в Сербии бывший бандит стал народным заступником, который старался защитить соотечественников, оказавшихся в Хорватии или Боснии.

Депутат скупщины, кавалер высшей награды Республики Сербской – Звезды Карагеоргия, человек с криминальным прошлым и отважный командир, многодетный отец. Весьма амбициозный и честолюбивый человек, склонный к внешним эффектам. Даже на свадьбу надел полевую форму. Выкупил двух белых тигрят из зоопарка и взял над ними шефство. Часто появлялся с маленькими хищниками на руках. И при этом Желько не забывал про футбол. И вскоре прославился как спортивный менеджер.

Но футбол оставался жив и в эти страшные годы. Аркан решил приобрести свой любимый клуб – «Црвену Звезду». Но встретил отказ. Пришлось идти в обход. И тогда Ражнатович приобрёл клуб второго дивизиона «Обилич». Во многом из-за названия. Милош Обилич — легендарный сербский воин, который во время битвы на Косовом поле, убил турецкого султана. Сербы тогда потерпели поражение и оказались под длительным игом захватчиков. Но бесстрашный Обилич остался народным героем. В его честь был назван созданный в 1924 году футбольный клуб.

Как вы уже могли прочитать в начале рассказа, «витязи» играли во втором дивизионе. Но деньги и энергия Желько Ражнатовиича помогли «Обиличу» подняться в элиту тогда ещё югославского футбола (Мило Джуканович ещё не успел оторвать Черногорию). Аркан тогда шокировал своим заявлением, что «витязи» пришли в первую лигу биться с «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Куда им, при всём уважении к народному герою. Тем более что в составе «Обилича» не было сколь известных игроков. Да и у тренера Драгослава Окуки не было солидного опыта – несколько лет работы с клубами «Бечей» и «Чукарички».

Кто же играл в белградском клубе? Основной вратарь — Ненад Лукич. Защитники — Кузман Бабеу, Дарко Нович, Милан Лесняк, Милорад Савич. Игроки средней линии — Ненад Гроздич, Мариян Живкович, Драган Сарач, Звонимир Юксич. Нападающие — Зоран Ранкович и Саша Ковачевич. Реже выходили вратарь Радован Гайич, защитники Предраг Филипович и Драган Вардец, полузащитники Небойша Еленкович, Иван Литера, Иван Вукоманович, Горан Серафимович, Драгослав Симонович, Владан Милосавлевич и нападающие Веселин Попович, Шахмир Гарчевич и Ацо Василевич. Много знакомых имён обнаружили? Однако эта не самая именитая команда произвела сенсацию.

«Обилич» стартовал с победы над «Чукарички» — бывшей команды своего тренера с результатом 1:0. Для сравнения — чемпион страны «Партизан» разгромил «Будучность» 6:0, а «Црвена Звезда» скромно победила «Земун» 1:0. Затем «Обилич» выиграл у третьего призёра «Войводины» — 1:0, потом был сильнее «Пролетера» — 2:1. «Партизан» шёл без потерь, а «Звезда» не досчиталась двух очков в столице Черногории Подгорице.

В шестом туре «Обилич» принимал «Црвену Звезду». Душа Аркана разрывалась надвое. Но в этот вечер ему пришлось убить в себе болельщика. Всё было брошено для победы, и «витязи» выиграли 4:3. «Обилич» сравнялся с «Партизаном», но «гробари» были выше за счёт разницы мячей. Однако вскоре «Црвена Звезда» выиграла белградское дерби 2:0, а разыгравшийся «Обилич» разбил в Лучанах местную «Младость» — 5:1. Так новичок стал единоличным лидером.

Шли туры, а команда Желько Ражнатовича не падала. Напротив — взирала на всех свысока. Только в самом конце первого круга (в 11-м туре) «Обилич» проиграл дома «Партизану» 1:2 и сразу отошёл на третью позицию.

Но постепенно «Партизан» стал спотыкаться. Например, проиграл дома «Войводине» — 5:6. «Звезда» же оторвалась от «Обилича» на четыре очка, а от «гробарей» — на семь. Однако стоило «красно-белым» сыграть вничью в Родиче с местным «Хайдуком», как просвет между лидерами сократился до двух очков. И это накануне их второго свидания. «Звезда» была готова рассчитаться за поражение в первом круге, но снова покинула поле в минорном настроении. Гол Хорана Ранковича привёл к смене лидера. Так «витязи» закончили осеннюю часть чемпионата на первом месте. Но впереди была весенняя — еще 15 туров.

Но весной «Обилич» смотрелся ещё мощнее. Соперники падали, как сражённые острым мечом самого Милоша Обилича. В том числе и «Партизан», уже не веривший в возможность защитить чемпионский титул. Его тоже обыграли. Но «Црвена Звезда» шла по пятам. После второго круга у «Обилича» было 57 очков, а у «Црвены Звезды» — 56. Оставался ещё третий круг.

«Обилич» ещё раз выиграл у «Партизана». Злые языки стали говорить, что «гробари» специально поддались, чтобы чемпионский титул достался новичку лиги, а не заклятому сопернику. Это только одна из небылиц, которые распространялись о новом лидере. Говорили, что Аркан покупал судей, угрожал своим футболистам в раздевалке, а соперникам – в иной обстановке. Но впоследствии, уже через много лет после гибели самого Желько, всё это было опровергнуто. Равно, как и история про похищение футболиста «Войводины» в багажнике машины владельца «Обилича». В жизни Аркана было много криминала, но никаких футбольных грехов доказать не удалось. И это при том, что на погибшего можно было повесить всех собак.

Но вернёмся в весну 1998 года. «Обилич» и «Црвена Звезда» обыгрывали всех подряд, и за тур финиша «витязи» опережали «красно-белых» на одно очко. Личная встреча завершилась вничью 2:2. У «красно-белых» накопилась дополнительная обида на команду своего бывшего фаната. В полуфинале Кубка «витязи» снова взяли верх. На этот раз в серии пенальти. В последний игровой день «Обилич» играл в гостях с «Пролетером», а «Звезда» встречалась с «Железником». Парни Аркана довольствовались ничьей, которая стала золотой. Ибо «красно-белые» проиграли другому, куда более скромному белградскому коллективу.

В итоге «Обилич» выиграл в 27-й раз в 33 турах при пяти ничьих и единственном поражении. Но на Кубок «витязей» уже не хватило. Проиграли в двухматчевом споре «Партизану» — 0:0 и 0:2. Но золотой дубль был бы, наверное, слишком большим успехом для новичка Первой лиги.

Для УЕФА победа «Обилича» стала головной болью. Мало того, что Желько Ражнатовтч по-прежнему находился в розыске за старые грехи. Его хотели ещё привлечь за военные дела. Над чемпионом Югославии нависла угроза дисквалификации. Но Аркан нашёл выход из положения. Он переписал клуб на свою вторую жену – популярную певицу Цецу (Светлану Величкович). Формальности были соблюдены, и «витязи» получили допуск в еврокубки. Европейская кампания оказалась недолгой. С исландским ИБВ вопросов не возникло – 2:0 и 2:1. Но следующим соперником оказалась «Бавария». В Мюнхене у «Обилича» шансов не было. В Белграде – почётная ничья 1:1.

Эта неудача огорчила Ражнатовича, но Аркан решил сделать свою команду более мощной. На должность главного тренера был назначен легендарный Шики – Драган Шекуларац. В команде появились новые футболисты. Например, Никола Лазетич, которого якобы привезли в багажнике. Но планы были сорваны агрессией НАТО против Югославии. Под бомбами в футбол особо не поиграешь. Однако в чемпионате-1998/1999 «Обилич» занял второе место.

А 15 января 2000 года в холле белградского отеля «Континенталь» полицейский Доброслав Гаврич достал пистолет и трижды выстрелил в голову ничего не подозревавшего Желько Ражнатовича. От полученных ранений Аркан умер по дороге в больницу. На похороны одного из самых известных людей страны пришло более десяти тысяч человек. 47-летний Желько Ражнатович был похоронен с воинскими почестями.

Существовало несколько версий убийства Аркана. По одной из них, за покушением стояла фигура прозападного политика и лидера оппозиции Зорана Джинджича, который бил лидером цветной «бульдозерной» революции осени 2000 года. Джинджич всерьёз опасался популярного и сильного Аркана, поэтому решил убрать его с пути. Впоследствии Зоран Джинджич стал премьер-министром страны и был им, пока в марте 2003 его не пристрелили. Одной из версий покушения на главу правительства была месть за убийство Желько Ражнатовича. Но эта история вряд ли имеет отношение к футболу.

А «Обилич» без своего хозяина снова пришёл в негодность. Сейчас «витязи» играют в одной из низших лиг Сербии. Шансы на возвращение равны нулю. Немногочисленным болельщикам остаётся вспоминать времена, когда клубом владел очень неоднозначный и противоречивый, но любивший футбол человек.

Вдова Ражнатовича Цеца долго носила траур, но прошло время, и она устроила свою личную жизнь. Сейчас она — гражданская жена новичка «Локомотива» Слободана Райковича.