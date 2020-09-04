Выбили Германию, Францию и чемпионов мира. Огненная Югославия на Евро-1968

1599190226

вчера, 06:30

«Соккер.ру» рассказывает, как югославская сборная вновь стала вице-чемпионом Европы.

Недавно вы могли прочитать о блестящей югославской сборной 1960 года. Но во второй половине шестидесятых появилась новая версия «плави», которая была очень близка к победе на чемпионате Европы. Подопечные Райко Митича выбили из розыгрыша две лучшие команды чемпионата мира-1966, но в «длинном» финале уступили хозяевам чемпионата – итальянцам.

В середине шестидесятых югославская сборная довольно тяжело пережила смену поколений. «Плави» не смогли пробиться в финальную пульку второго Кубка Европы, а потом и на чемпионат мира-1966. Эти неудачи повлекли за собой организационные выводы. Осенью 1966-го, после разгромного поражения от болгар со счетом 1:6, было решено отказаться от услуг традиционного для СФРЮ тренерского триумвирата. Милан Антолкович, Милан Милянич и Александар Тирнанич ушли в отставку, а власть в национальной команде была передана Райко Митичу. В прошлом капитану и лидеру «Црвены Звезды». Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и капитан первой сборной на чемпионате мира 1954 года стал прекрасным тренером. И его выбор выглядел вполне логичным.

После двух розыгрышей Кубок Европы был преобразован в чемпионат Европы. Изменилась и формула соревнований. Сначала проводился отборочный турнир в восьми группах, потом их победители проводили четвертьфиналы, а затем четвёрке сильнейших предстояло в Италии выявить чемпиона континента.

Югославам досталась сложная группа. Соседи албанцы и вице-чемпионы мира западные немцы, которые считались фаворитами. Что и подтвердила встреча Манншафт с албанцами – четыре гола Герда Мюллера и парочка от Ханнеса Лёра. Но из Белграда немцы вернулись несолоно хлебавши. Единственный гол в середине второго тайма провёл Йосип Скоблар. Дубль Славена Замбаты принёс югославской сборной победу в Тиране и первое место в группе. Замбата сравнял счёт в Гамбурге, но затем немецкая команда забила ещё два раза. А у гостей контраргументов не нашлось. Сборная ФРГ видела себя победительницей четвёртой группы. Даже разгром албанцев в Белграде со счётом 4:0 мало что мог изменить. Так как победа вице-чемпионов мира в албанской столице виделась делом решённым. А албанцы взяли да и не позволили себя обыграть. Ничья 0:0, сборная Германии в первый и единственный раз не смогла выйти из отборочной группы. «Плави» же шагнули дальше.

Четвертьфиналы были запланированы на 1968 год. В соперники команде Митича достались французы. В Париже ничья 1:1 – Флёри Ди Нальо спас хозяев, ответив на гол Вахидина Мушемича. Но в Белграде от сборной Франции полетели клочки по закоулочкам – 5:1, причём только один мяч был забит после перерыва. По дублю на счету Илии Петковича и Вахидина Мушемича. Не ушёл с поля без гола и лидер «Црвены Звезды» Драган Джаич.

Итак, югославы попали в финальную фазу чемпионата Европы наравне со сборными СССР , Англии и Италии. В полуфинале балканской команде достались чемпионы мира – англичане. Во второй паре нашей команде предстояло сразиться с хозяевами соревнований итальянцами.

В Италию отправились 22 футболиста. Вратари Илия Пантелич («Войводина»), Радомир Вукчевич («Хайдук»), Ратомир Дуйкович («Црвена Звезда»). Защитники: Мирсад Фазлагич («Сараево»), Милан Дамьянович, Благое Паунович, Любомир Михайлович (все — «Партизан»), Драган Хольцер («Хайдук»), Райко Алексич («Войводина»), Милан Рамляк («Динамо» Загреб). Полузащитники: Боривое Джорджевич («Партизан»), Илия Петкович (ОФК), Ивица Осим («Железничар»), Рудоль Бедин («Динамо» Загреб), Мирослав Павлович, Йован Ачимович (оба — «Црвена Звезда»), Ивица Бржич, Добривое Тривич (оба — «Войводина»). Нападающие: Вахидин Мушемич, Бошко Антич (оба — «Сараево»), Драган Джаич («Црвена Звезда»), Идриз Хожич («Партизан»). Сербы, хорваты, бошняки – все вместе, все — единая команда Югославии.

На первый матч с англичанами Райко Митич выставил такой состав. В воротах Пантелич. Справа в обороне капитан команды Фазлагич, слева – Дамьянович, в центре обороны Паунович и Хольцер. Опорник Петкович. Крайние полузащитники – Осим (справа) и Тривич (слева). В атаке Павлович и выдвинутые вперёд Джаич и Мушемич. Встреча во Флоренции выдалась вязкой и тяжёлой. Вплоть до 86-й минуты на табло висели два нуля. Но Драган Джаич сумел пробить Гордона Бэнкса. Сумбурные попытки чемпионов мира отыграться не принесли ничего кроме удаления защитника англичан Аллана Маллери. Югославы шагнули в финал, а команде Альфа Рамзея пришлось отложить мечты о европейской короне.

Судьбу второго полуфинала решила монетка. Сборные СССР и Италии не смогли распечатать ворота, а в жеребьёвке капитан хозяев Джачинто Факкетти угадал, где орёл, а где решка. Вообще-то первым должен был выбирать наш капитан Альберт Шестернёв, но итальянец влез вне очереди. В матче за третье место советская сборная уступила англичанам 0:2 и осталась без медалей.

В финале Митич произвёл одну перестановку. Ивицу Осима на правом фланге полузащиты заменил Йован Ачимович. За шесть минут до перерыва Драган Джаич погрузил римскую публику в минорное настроение. Итальянцы отыгрались с превеликим трудом за 10 минут до конца основного времени. Дополнительная 30-минутка чемпиона не выявила. Поэтому был назначен повторный финал. Который должен был пройти через день.

И тут тренер сборной Италии Фульвио Валькареджи переиграл своего оппонента Райко Митича. В стартовом составе «голубой эскадры» вышли пять свежих футболистов. Югославский тренер выпустил десять игроков, отпахавших 120 минут двумя днями раньше. Усталость дала о себе знать. Ещё до перерыва Луиджи Рива, не игравший в первом финале, поразил ворота Пантелича. А через 20 минут Пьетро Анастази развил успех. Отыграть два гола югославы не смогли. Команда Италии в первый и пока единственный раз выиграла чемпионат Европы. Югославы снова стали вторыми. Серебро очень высокой пробы, но серебро. Не удалось команде Митича пополнить свою коллекцию скальпом сборной Италии.

На чемпионат мира-1970 «плави» снова не попали. Райко Митич покинул свой пост и оставил профессию тренера. Он стал довольно видным в Югославии, а затем в Сербии спортивным журналистом.