Кто изобрёл серию пенальти и первая популярная тактическая схема. День знаний о футболе

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вчера, 14:00

«Соккер.ру» подготовил специальный урок к 1 сентября.

Где появился на свет футбол?

Все знают, что родина современного футбола — Англия, в русскоязычной традиции за англичанами закрепилось прозвище «родоначальники», однако они придумали фундаментальные правила, а пинать мяч ногами человечество начало еще до нашей эры. ФИФА утверждает, что футбол уходит корнями в Древний Китай. Развлечение называлось цуцзюй, оно неоднократно упоминается в исторических документах времен династии Хань (III-II век до нашей эры), а согласно изысканиям британских антропологов «китайскому футболу» никак не меньше 5000 лет. Конечно, были и другие древние аналоги футбола, но цуцзюй считается первым и наиболее похожим на современный вид спорта.

Когда и где были написаны первые правила футбола?

26 октября 1863 года в таверне «Вольные каменщики», которая располагалась на улице Грейт Куин в центр Лондона собрались делегаты 11 столичных клубов, чтобы провести черту между футболом и регби. Члены собрания, судя по всему, не отказывали себе в охмеленном эле, потому что в тот вечер забыли, к примеру, регламентировать количество участников футбольного матча, тем не менее некоторые из 14 составленных ими правил дожили до сегодняшнего дня. Скажем, расстояние «стенки» во время исполнения свободного или штрафного удара не поменялось до сих пор: 10 ярдов или 9.15 метров.

Как игра руками превратилась в табу?

На самом деле, так было не всегда. Правило игры рукой неоднократно менялось, некоторое время на заре футбола защитникам разрешалось даже прерывать продвижение мяча к своим воротам рукой, но нельзя было пасовать вперед. Чуть позже голкипером — сторожем ворот, становился ближайший к ним защитник, но ему можно было использовать для сэйвов только голову, грудь и ноги. Игру руками всячески вытравливали из футбола, как инородный элемент.

Это был период болезненного отделения регби, главным отличием которого на тот момент (да и по сей день) являлось свободное использование рук. Из-за нежелания иметь что-либо общее с регби на протяжении еще восьми лет после появления первых правил футбола роль вратаря была весьма условной, и только в 1871 году ФА добавила в свод судьбоносный пункт, разрешивший голкиперам использовать руки для защиты ворот.

Кто изобрел серию пенальти?

Штрафной удар с 11 метров (в оригинале — с 12 ярдов) за нарушение правил защищающейся командой вблизи своих ворот придумали в конце XIX века, однако серии пенальти появились меньше 50 лет назад. До этого команды выясняли отношения в бесконечных переигровках, а то и с помощью банального жребия, как сборные СССР и Италии в полуфинале Евро-1968. Именно после того матча немецкий арбитр Карл Вальд внес в Баварскую федерацию футбола предложение об использовании серии послематчевых пенальти в качестве последнего средства выявление победителя в кубковых встречах.

Идея понравилась и прижилась, вскоре ее взяли на вооружение УЕФА и ФИФА , а первым турниром, на котором ввели революционное правило, стал Евро-1976. Иронично, что в финале от нововведения немца пострадали сами немцы: Чехословакия в финале переиграла ФРГ в серии пенальти, а Антонин Паненка присвоил решающему удару свое имя. Впрочем, проиграв самую первую серию пенальти на крупном турнире, все последующие футболисты Германии выиграли: на ЧМ -1982 против Франции, на ЧМ -1986 против Мексики, на ЧМ -1990 и Евро-1996 против Англии, на ЧМ -2006 против Аргентины, на Евро-2016 против Италии.

Какой была первая популярная тактическая схема в футболе?

Сейчас привычными для нас являются схемы 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 и их вариации, но к таким расстановкам привела эволюцию, которая длилась больше полутора сотен лет. В одном из первых международных матчей — Англия против Шотландии, конечно же, команды использовали схемы 1-2-7 (англичане) и 2-2-6 (шотландцы). Со счетом 4:2 победу одержала «Тартановая армия» с их более сбалансированной тактикой.

Впрочем, то были еще очень темные времена с точки зрения футбольной тактики, первый большой прорыв случится только десять лет спустя — 1883 году, когда команда Кембриджского университета впервые сыграет по схеме 2-3-5 («пирамида»). Это первая из культовых футбольных расстановок, ее будут использовать на протяжении почти 60 лет, преемниками «пирамиды» станут изобретенная Гербертом Чепменом «дубль-вэ» и бразильская 4-2-4.

Когда футбол впервые показали по телевизору?

Очень важный эпизод, благодаря которому футболу впоследствии удалось проникнуть в каждый дом и захватить планету. 16 сентября 1937 года по BBC показали специально подготовленную для телевидения игру, в которой лондонский «Арсенал» встретился со своими дублерами (команды специально одели в контрастные формы). Трансляция не произвела фурора: качество показа хромало, афиша не притягивала взгляды, да и «канониры» сыграли скучный своячок с одним забитым голом. Но главное, что начало было положено.