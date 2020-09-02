Югославская команда мечты. Обидное поражение в финале Кубка Европы от СССР и победа на Олимпиаде

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вчера, 23:31

В преддверии встречи сборных России и Сербии «Соккер.ру» вспоминает серебряных призёров самого первого Кубка Европы.

О блестящей победе сборной СССР на самом первом Кубке Европы сказано и написано немало. Но нельзя забывать о наших соперниках, которые тоже достойно выступили во Франции. В полуфинале югославы одержали яркую победу над хозяевами, а в решающем матче дали бой советским футболистам. В Сербии, Хорватии и других осколках балканской страны считают эту версию сборной сильнейшей в истории. Тем более что помимо серебряных наград самого первого чемпионата континента подопечные Александара Тирнанича выиграли золото олимпийского турнира в Риме.

На чемпионате мира 1958 года «плави» («синие» по-сербски) дошли до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступили западным немцам. Но футбольным властям страны хватило благоразумия не снимать старшего тренера Александара Тирнанича. Тирнанич, он же Тирке — личность легендарная. Знаменитый крайний нападающий, забивший более шестисот мячей в карьере, в том числе и самый первый гол югославов на чемпионатах мира. В июле 1930 года Тирке поразил ворота бразильцев. Образ Тирнанича был дважды воплощён в художественных фильмах актёром Милошем Биковичем, хорошо известным нашим зрителям по главной роли в фильме «Холоп». Но шестьдесят лет назад Тирке не знал, что про него и его товарищей снимут кино. Все мысли тренера были сосредоточены на удачном выступлении сборной Югославии.

Первый Кубок Европы разыгрывался по кубковой системе. А именно два матча в одной восьмой финала, два – в одной четвёртой, а потом полуфиналы и финал. В 1959 году «плави» успешно преодолели самый первый барьер в континентальном первенстве. В Белграде болгары были обыграны 2:0. Милан Галич отличился в самом дебюте, а под занавес Лазар Ташич закрепил успех. В Софии Тодор Диев на 55-й минуте обнадёжил болгар, но в ответной атаке Мохаммед Мухич восстановил равновесие. Ничья 1:1 вывела югославскую сборную в четвертьфинал.

В олимпийском отборочном турнире «плави» за счёт дубля Боривойе Костича добились гостевой ничьей с израильтянами 2:2, а в Белграде раскатали соседей из Греции 4:0. Но главные матчи были запланированы на 1960 год.

С олимпийской лицензией едва не возникли проблемы. Сборная Израиля преподнесла сенсацию в виде победы в Белграде. Но злым югославам попали под руку греки. Наколотив в Афинах пять безответных мячей, «плави» догнали израильтян по набранным очкам и обошли по соотношению голов – 12:4 против 7:6. Решив дела олимпийские, югославы сошлись с португальцами в борьбе за выход в финальную пульку Кубка Европы или, выражаясь современным языком, финал четырёх.

В Лиссабоне Боривойе Костич забил очень ценный мяч за девять минут до финального свистка. Он не только скрасил поражение славян, но заметно подпортил португальцам радость от выигрыша – 2:1. Теперь в Белграде можно было выиграть 2:0, чтобы выйти в полуфинал. Югославы задачу не только выполнили, но и перевыполнили. Первый тайм складывался непросто. На гол Драгана Щекулараца португальцы ответили точным попаданием Кавема. Перед самым перерывом Звездан Чебинац вывел хозяев вперёд — 2:1. Но после перерыва сборная Португалии рассыпалась после двух ударов Костича и гола Галича. В итоге 5:1 — и югославы могли собирать чемоданы во Францию.

Александар Тирнанич и два других участника тренерского триумвирата Драгомир Николич и Любомир Лович взяли на Кубок Европы следующих футболистов: вратари — Вуядин Шошкич («Партизан») и Благое Видинич («Раднички» Белград); защитники — Томислав Чрнович («Динамо» Загреб), Владимир Дуркович («Црвена Звезда»), Фахрудин Юсуфи («Партизан»), Жарко Николич («Войводина»); полузащитники — Йован Миладинович («Партизан»), Бранко Зебец («Црвена Звезда»), Желько Перушич («Динамо» Загреб), Анте Жанетич («Хайдук»); нападающие — Боривойе Костич, Драгослав Шекуларац (оба — «Црвена Звезда»), Милан Галич («Партизан»), Драган Йеркович, Желько Матуш (оба — «Динамо» Загреб), Мохаммед Мухич («Вележ»), Томислав Кнеж («Борац»).

Французы рассчитывали выиграть самый первый Кубок Европы, тем более что розыгрыш проходил у них дома. К тому же, на чемпионате мира 1958 года сборная Франции смотрелась очень мощно, заняв третье место. Особенно мощно выглядела атака «les blues». Но выяснилось, что нападение «плави» ещё сильнее. Милан Галич вывел югославскую сборную вперёд на 11-й минуте. Однако к большой радости парижской публики на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу французской команды. После перерыва продолжилась открытая игра – 2:2, 3:2, 3:3, 4:3. Но последнее слово осталось за югославами. Драган Йеркович в течение трёх минут сначала сравнял счёт, а потом вывел югославов вперёд. Уже окончательно – 5:4. Первая сенсация Кубка Европы. Вторым финалистом стала сборная СССР , обыгравшая команду Чехословакии 3:0.

Несмотря на победу в полуфинале, тренерский триумвират остался недоволен игрой вратаря Шошкича. В финале место в воротах занял Видинич. Пару защитников составили Дуркович и Юсуфи. В средней линии не нашлось места Зебецу — вышли Перушич, Жанетич и Миладинович. И пять нападающих – капитан сборной Костич, Галич, Шекуларац, Матуш и Йеркович.

Первый тайм остался за югославами. У Льва Яшина было много работы, больше, чем у Благое Видинича. Лев Иванович много раз выручил, но за пять минут до перерыва и он оказался бессилен. Анатолий Маслёнкин посчитал, что мяч вышел за боковую линию. Но английский судья Артур Эллис игру не остановил. Йеркович выдал мяч Галичу, и тот поразил ворота с близкого расстояния.

Однако во втором тайме сборная СССР смотрелась куда мощнее. Очень вовремя – через пять минут после возобновления встречи наши провели ответный гол. Виденич не смог удержать мяч после дальнего удара Валентина Бубукина, и самым расторопным оказался Слава Метревели. В основное время никому больше забить не удалось. Моментов было много, но отлично играли Яшин и Виденич. Пришлось командам задержаться на поле «Парк де Пренс» ещё на полчаса. А на 112-й минуте победный гол в историческом финале провёл Виктор Понедельник. Сборная СССР стада первым чемпионом континента. Но и проигравшая сторона заслужила похвалы.

Финал Кубка Европы прошёл 6 июля. А уже 26 августа начинался футбольный турнир Олимпиады-1960. В соревнованиях принимали участие 16 команд, поэтому в заявку вошло больше футболистов. Вратари: Благое Видинич («Раднички») и Милутин Шошкич («Партизан»). Защитники: Владимир Дуркович («Црвена Звезда»), Фахрудин Юсуфи, Велимир Бомболац (оба — «Партизан»), Жарко Николич, Новак Роганович (оба — «Войводина»), Звонко Бего («Хайдук»). Полузащитники: Александар Козлина, Анте Жанетич (оба — «Хайдук»), Желько Перушич («Динамо» Загреб), Душан Маравич («Црвена Звезда»), Сильвестр Такач («Войводина»). Нападающие: Милан Галич, Желько Матуш (оба — «Црвена Звезда»), Боривойе Костич («Партизан»), Андрия Анкович («Хайдук»), Томислав Кнеж («Борац»). Сравните два списка, и вы увидите, как много совпадений.

«Плави» продемонстрировали свою силу в первом же матче со сборной Объединённых Арабских Эмиратов – 6:1. В следующей встрече ещё четыре безответных мяча отправились в ворота турок. В игре с болгарами югославы вели 3:1 после трёх мячей Галича, но в итоге позволили соперникам отыграться — 3:3. В полуфинал выходила только однако команда – победитель группы. Лучшая разница мячей позволила сборной Югославии занять первое место.

В полуфинале югославам противостояли хозяева Олимпиады – итальянцы. После 90 минут игры — ничья 0:0. В дополнительное время соперники обменялись голами. Ничья 1:1. Послематчевые пенальти ещё не придумали, а переигровка не была предусмотрена регламентом. Пришлось прибегнуть к помощи жребия, который улыбнулся балканской команде. Вторым финалистом стала сборная Дании, обыгравшая в другом полуфинале венгров 2:0.

Борьбы в финале не получилось. Уже к 12-й минуте Галич и Матуш забили по мячу в ворота датчан. Во втором тайме Костич в третий раз заставил датских олимпийцев начать с центра поля. Только перед финальным свистком югославы позволили соперникам отыграть один мяч. Таким образом, сборная Югославии впервые в истории выиграла золотые олимпийские медали.

После этой победы тренерский триумвират обновился на две трети. Александар Тирнанич и Драгомир Николич уступили свои места Првославу Михайловичу и Гуго Рушевлянину. «Плави» подтвердили репутацию одной из сильнейших команд планеты на чемпионате мира-1962, где заняли четвёртое место. Но повторить свой успех – второе место на чемпионате Европы — они смогли только в 1968 году.