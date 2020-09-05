«Челси» обновил трансферный рекорд. Довольный Лэмпард и опасное будущее

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вчера, 19:00

Когда у команды роскошный состав, то «Соккер.ру» не сомневается – ожидания сразу станут завышенными.

Кай Хаверц – великолепный футболист

А впишется ли в игру «Челси»? Кепа в день перехода в «Челси» не заслуживал звания рекордсмена клуба, Торрес – заслуживал. Оба не заиграли так, как умели, ни разный опыт в АПЛ , ни разные позиции не повлияли. У «Челси» из-за политики массовых закупок всегда были проблемы с адаптацией великолепных новичков – Салах и Де Брюйне подтвердят.

Теперь на первое место по стоимости трансфера вышел Кай, ведь побил свежий рекорд, «Байер» получит не просто 80 млн евро, но чуть позже бонусы. Вот только Кепа, Мората, Торрес и Шевченко – четверо из числа самых дорогих новичков «Челси», в списке разочарований. А Хаверц, поскольку ему всего 21 год, не может так уверенно зайти в основу, как смог в итоге Жоржиньо.

Опасения из-за стиля Хаверца – из тех игроков, под которых надо подстраивать целую команду. В «4-3-3» ставить его хавбеком – уродовать задатки и голевые показатели. Впрочем, Вернер и Пулишич говорят по-немецки, адаптация может пройти успешнее, чем у Баллака в свое время. Сам по себе Кай – великолепный новичок, но есть вопрос, заиграет ли? Пока в «Челси» даже его имя не выучили, назвали «Киа» в представлении.

Усилили позиции, где нужны были новички

Лэмпард не набирал хавбеков, чтобы Канте, Ковачич и Жоржиньо нервничали. Он взял левого защитника, поскольку Эмерсон и Алонсо в его концепцию игры не вписались так, как хочет Фрэнк. Взял Вернера – проблема в атаке были, а Жиру и Абрахам – футболисты другого формата. Также подписали Хаверца, хотя сомневались в нем до последнего.

Причину указали выше, но с Кайем можно играть еще круче, у немца есть лидерские качества. По замене крутого Виллиана на крутого Зиеша не может быть вопросов – тут вопрос возраста игрока и его финансовых запросов. А слева может играть Пулишич, который прибавляет и добавляет «Челси» популярности на перспективном рынке США – учитывайте, что клубы АПЛ такие моменты тоже учитывают.

Тьяго Силва может стать ключевым новичком

Проблемой было качество игры в защите, поэтому не удивительно, что взяли сразу двух центральных беков, причем важно отметить – свободных агентов. Парадокс Кепы не забудем, ведь у «Челси» был дикий процент голов после точных ударов соперников – сэйвы встречались реже, чем у других фаворитов в процентном соотношении, но и Рюдигер с Зума допускали чужие выстрелы.

Теперь приехал патриарх обороны Силва, осталось найти для бывшего капитана ПСЖ идеального напарника. Вряд ли «Челси» сможет подписать сейчас защитника уровня Кулибали – за ним выехали из «Манчестер Сити», но говорят о голкипере «Ренна» Эдуаре Менди (верится в сделку), и о хавбеке «Вест Хэма» Райсе. Непонятно, если Канте останется, Лэмпарду человек из его родного клуба, ведь Райс может пережить опыт Баркли в «Челси». Но трансферный аппетит у «аристократов» серьезный.

К Грановской и Чеху совсем нет вопросов

Игроки прекрасные, молодые, перспективные, с высокой рыночной стоимостью. Новички к месту, Лэмпард широко улыбается – получит усиление, о котором сразу мечтать не мог, ведь был трансферный бан. Да и не доверял Абрамович тренеру Фрэнку так, чтобы под него заметно обновить состав. Но после четвертого места и парочки финалов поверил в наставника.

Грановская и Чех в связке со скаутом клуба Маклахленом сработали прекрасно – «Челси» выходит в чемпионы трансферного окна, ни один клуб в мире не потратил на новичков больше денег – 223 млн евро уже поставили на кон, заработали пока 74. Осталось добавить в расклад вратаря, что может составить конкуренцию Кепе или вытеснить его из основы – получите перспективный состав. Фрэнк Лэмпард заманивает молодежь, что помнит его футболистом.

Лэмпарду будет сложно завоевать трофеи сразу

Можно вылететь из Лиги чемпионов на групповом этапе и зайти в плей-офф Лиги Европы, где «Челси» уже побеждал. Но ни этот успех, ни кубковые в Англии не обеспечат Лэмпарду звание тренера, что совершил прорыв. Артета тоже разные кубки собирает, так что даже «Арсенал» будет солидным конкурентом «Челси» в борьбе за четвертое место в АПЛ в новом сезоне.

«Ливерпуль», МЮ и МС слабее не станут, так что Фрэнк столкнется с очень серьезной конкуренцией внутри Англии. Зато у него будет команда, которая сможет многих очаровать. Тиаго Силва и Аспиликуэта являются ветеранами с идеальной репутацией – их успехи встретят, как успехи всех недооцененных героев. Чилуэлл, Жоржиньо, Зиеш – шикарные футболисты.

Молодым талантам Пулишичу, Маунту, Вернеру и Хаверцу будут сопереживать, поскольку речь о будущем мирового футбола. Ну а на закуску есть Канте, если никуда не уедет, ведь француз – один из самых любимых в мире игроков, если говорим строго о личном отношении к улыбчивому и скромному чемпиону мира. Решите вратарский вопрос – получите на удивление приятный для нейтрального болельщика состав, где полно тех, кому хочется пожелать успехов.

Но «Челси» вряд ли готов сразу выиграть чемпионство – сенсационно, оставив за спиной сыгранных и опытных. «Челси» не готов к штурму Лиги чемпионов, разве что в стиле «Аякса», но при более удачном и легком жребии. Лэмпард строит проект на несколько лет, причем заметное обновление вообще может привести к временному падению в таблице. Довольно распространенная и ожидаемая реакция при таком количестве новичков, особенно с учетом, что многие впервые попали в АПЛ .

Зато их трансферная кампания – самая активная и крутая в этом году. Ни «Ювентус» (взяли Артура и вербуют Суареса), ни «Барселона» (Тринкан и Пьянич – недешевые новички), ни любой другой клуб пока и рядом не стоял. Также показательно, что затаились конкуренты «Челси» в АПЛ . У лиги проблемы – лишились крупнейшего зарубежного ТВ-контракта из Китая, клубы недополучат около 550 млн евро, так что пустые трибуны – лишь часть проблемы.

Вот только «Челси» не тратил последнее время, имея бан от УЕФА , поэтому получил стратегическое преимущество. Осталось его реализовать, ведь потенциальный стартовый состав команды выглядит внушительно, симпатично и свежо, ведь в основе Лэмпарда можем увидеть пять новичков, наполовину другая команда:

«Челси» 2020/21: Кепа (новый вратарь) – Аспиликуэта, Тиаго Силва, Зума (Рюдигер), Чилуэлл – Канте, Жоржиньо – Зиеш, Хаверц, Пулишич (Маунт) – Вернер.