101 гол, 24 дубля, 11 с пенальти. Роналду близок к мировому рекорду

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вчера, 10:00

Осталось восемь ударов до повторения показателя Даеи! «Соккер.ру» расскажет о великих подвигах Криштиану.

Тот, что всегда возвращается – так в четырех словах можно описать подход Роналду к профессии. Ответ на плохую форму – труд и выход на пик. Поражения? Дальше идут победы. И неважно, какие были отношения с отдельными тренерами, напарниками или соперниками. Например, Сарри может быть прав, что футболисты «Ювентуса» настолько цельные и сформированные, что команда в таком составе необучаемая.

Впрочем, как и сам Маурицио – не гибкий тренер встретил такую же команду. Роналду тоже часто подкалывают за повторяемость подходов, но ведь работает то самое миллион раз повторенное правило Брюса Ли про опасность удара, который отработали 10 000 раз. Мышечная память – великий подарок эволюции, поэтому не совсем удивительно, что свой 100-й мяч за сборную Португалии капитан символично забил ударом со штрафного.

Если в клубах сбился прицел и штрафные в основном не получаются – ужасная статистика, часто портит неплохие возможности, то в сборной выборка ожидаемо меньше, зато парочку красивых ударов за последние годы можно вспомнить. И штрафной при счете 0:0 против сборной Швеции старичок Роналду исполнил мастерски. Забив сотый мяч, Криштиану пошел за добавкой, ведь еще одно его правило успеха – никогда не останавливаться.

Вчера Роналду сыграл первый матч за сборную в 2020-м, но сразу сделал дубль и добрался до выдающегося юбилея. А теперь – по порядку:

- Роналду сделал вот уже 24-й двойной удар по сопернику в футболке национальной команды. Швеция пропускает голы от парня, что умеет забить в сборной больше одного гола за матч. Также у CR7 8 хет-триков и 1 покер в ворота Андорры;

- Криштиану стал первым европейцем, кто отличился в футболке национальной команды сто раз. Второе место у Пушкаша, у другого великого форварда «Реала» было 84 гола в 85 матчах за сборную Венгрии;

- обратим внимание, что раньше матчи сборных играли реже, хотя параллельно и соперники великим старикам попадались слабые – Пушкаш (84 гола), Пеле (77) тоже издевались над теми, кого не назвать профессионалами хотя бы уровня шведов;

- Роналду чаще всего огорчал Литву и Швецию – по 7 раз, а вот Андорра вместе с рядом других сборных (Армения, Латвия и Люксембург) на втором почетном месте среди жертв – отгрузил по 5 голов каждой. Наконец, есть Эстония, Фарерские острова, Венгрия и Нидерланды, которые пострадали по 4 раза;

- теперь у Криштиану 17 календарных лет подряд с голами за сборную. Причем рекордным стал 2019-й год – 14 мячей, очень крутыми были 2016-й (13) и 2017-й (11). На пороге и после тридцатилетия Роналду стал играть за сборную лишь результативнее;

- из 101 гола 48 мячей соперники скушали от капитана сборной Португалии, когда ему уже было тридцать. Результативность выросла до средних показателей Пушкаша за карьеру в составе Венгрии, что была на голову выше почти всех оппонентов, в отличие от Португалии – 7-й сборной в рейтинге ФИФА ;

- Роналду осталось обогнать всего одного человека – иранца Али Даеи, что в 149 матчах за сборную забил 109 мячей. Криштиану не угрожает никто из действующих игроков – у Четри из Индии 72 гола, у Месси – 70, у Неймара – 61, так что надо ударно провести подготовку к Евро-2020 и сам турнир. Мировой рекорд от автора 101 гола за сборную Португалии не убежит;

- покажем, как сейчас выглядит тот самый Али Даеи. Фанаты футбола помнят его по игре в парочке немецких клубов. Но некогда усатый худой нападающий полюбил вкусную пищу после завершения карьеры. Сейчас это где-то 110-килограммовый мужик, больше похожий на младшего брата Хосе Луиса Чилаверта, чем на себя в молодости. Встретите на улице Али Даеи – вряд ли узнаете:

- возвращаемся к Роналду. Он один за сборную забил больше, чем суммарно легендарные Шукер и Шевченко за Хорватию и Украину. Анри с ван Перси вдвоем тоже забили ровно 101 гол, как один Криштиану. Как видите, даже если говорить о новейшей истории футбола, когда у всех больше ста попыток, то 50 голов – великое достижение. Дело не в количестве матчей или силе соперников – все названые играли против слабых оппонентов;

- из 101 гола лишь 11 забиты с пенальти. С игры Роналду тоже отлично справляется. Речь о правше – 55 мячей, с сильной левой ногой – 22 метких удара этой конечностью, который прекрасно умеет зависать в воздухе – 24 гола головой. Универсальный солдат, а ведь даже не центральный нападающий;

- очень важная статистика. Многие любят подкалывать Роналду голами Андорре и Люксембургу, но 14 мячей забил сборным из топ-10 рейтинга ФИФА на момент встречи. Непростые соперники, вроде Греции, Польши, Дании, Чехии или Швеции были за пределами десятки в день игр, но им Криштиану тоже забивал. И Россию вниманием не обошел – три мяча;

- Роналду, в отличие от того же Неймара, что забил 8 голов Японии, а 5 – США , предпочитает помогать Португалии в официальных матчах. Например, если взять топ-50 сборных ФИФА , то у Криштиану наберется 48 голов в их ворота в целом, и сразу 38 будут во встречах, где победа была важна. У Месси меньше голов во всех официальных играх за Аргентину (36), чем у Роналду просто в нерядовых матчах против сильнейших сборных мира (38).

Трудно найти человека, который бы столько лет стабильно приносил аналогичную пользу национальной сборной в атаке. Наградой за 17 лет голевых стараний для Роналду стали две международные победы – на Евро-2016, где даже из группы выйти без него не сумели бы, и в Лиге Наций, где Криштиану не был лучшим игроком турнира, но одновременно привычно вел за собой. Характер сборной Португалии, что кому только не проигрывала в 21 веке, заметно меняется, когда футболисты видят на своей стороне Роналду.

Сборная Португалии была в неплохой форме и до появления в ней тогда еще крайнего форварда, но путь от Греции до Франции прошли плечом к плечу с нынешним капитаном. Роналду точно заслужил право стать первым футболистом экстракласса в истории, который забил 100 голов за свою национальную сборную. Криштиану искренне любит Португалию, и эта любовь взаимная, причем с годами лишь крепнет, как отношения с его невестой Джоржиной Родригес, которая перешла из разряда «очередной» в разряд «той самой», судя по сообщениям о предложении женитьбы.

А со сборной у Роналду давно успешный брак — играет за родину с душой и настроением, поэтому у рекорда легендарного Али Даеи нет шансов устоять. Дело времени, Роналду осталось нанести девять ударов, чтобы 110-й гол вывел его на чистое первое место в истории среди бомбардиров сборных.