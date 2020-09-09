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101 гол, 24 дубля, 11 с пенальти. Роналду близок к мировому рекорду

вчера, 10:00
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Осталось восемь ударов до повторения показателя Даеи! «Соккер.ру» расскажет о великих подвигах Криштиану.

Тот, что всегда возвращается – так в четырех словах можно описать подход Роналду к профессии. Ответ на плохую форму – труд и выход на пик. Поражения? Дальше идут победы. И неважно, какие были отношения с отдельными тренерами, напарниками или соперниками. Например, Сарри может быть прав, что футболисты «Ювентуса» настолько цельные и сформированные, что команда в таком составе необучаемая.

Впрочем, как и сам Маурицио – не гибкий тренер встретил такую же команду. Роналду тоже часто подкалывают за повторяемость подходов, но ведь работает то самое миллион раз повторенное правило Брюса Ли про опасность удара, который отработали 10 000 раз. Мышечная память – великий подарок эволюции, поэтому не совсем удивительно, что свой 100-й мяч за сборную Португалии капитан символично забил ударом со штрафного.

Если в клубах сбился прицел и штрафные в основном не получаются – ужасная статистика, часто портит неплохие возможности, то в сборной выборка ожидаемо меньше, зато парочку красивых ударов за последние годы можно вспомнить. И штрафной при счете 0:0 против сборной Швеции старичок Роналду исполнил мастерски. Забив сотый мяч, Криштиану пошел за добавкой, ведь еще одно его правило успеха – никогда не останавливаться.

Вчера Роналду сыграл первый матч за сборную в 2020-м, но сразу сделал дубль и добрался до выдающегося юбилея. А теперь – по порядку:

- Роналду сделал вот уже 24-й двойной удар по сопернику в футболке национальной команды. Швеция пропускает голы от парня, что умеет забить в сборной больше одного гола за матч. Также у CR7 8 хет-триков и 1 покер в ворота Андорры;

- Криштиану стал первым европейцем, кто отличился в футболке национальной команды сто раз. Второе место у Пушкаша, у другого великого форварда «Реала» было 84 гола в 85 матчах за сборную Венгрии;

- обратим внимание, что раньше матчи сборных играли реже, хотя параллельно и соперники великим старикам попадались слабые – Пушкаш (84 гола), Пеле (77) тоже издевались над теми, кого не назвать профессионалами хотя бы уровня шведов;

- Роналду чаще всего огорчал Литву и Швецию – по 7 раз, а вот Андорра вместе с рядом других сборных (Армения, Латвия и Люксембург) на втором почетном месте среди жертв – отгрузил по 5 голов каждой. Наконец, есть Эстония, Фарерские острова, Венгрия и Нидерланды, которые пострадали по 4 раза;

- теперь у Криштиану 17 календарных лет подряд с голами за сборную. Причем рекордным стал 2019-й год – 14 мячей, очень крутыми были 2016-й (13) и 2017-й (11). На пороге и после тридцатилетия Роналду стал играть за сборную лишь результативнее;

- из 101 гола 48 мячей соперники скушали от капитана сборной Португалии, когда ему уже было тридцать. Результативность выросла до средних показателей Пушкаша за карьеру в составе Венгрии, что была на голову выше почти всех оппонентов, в отличие от Португалии – 7-й сборной в рейтинге ФИФА;

- Роналду осталось обогнать всего одного человека – иранца Али Даеи, что в 149 матчах за сборную забил 109 мячей. Криштиану не угрожает никто из действующих игроков – у Четри из Индии 72 гола, у Месси – 70, у Неймара – 61, так что надо ударно провести подготовку к Евро-2020 и сам турнир. Мировой рекорд от автора 101 гола за сборную Португалии не убежит;

- покажем, как сейчас выглядит тот самый Али Даеи. Фанаты футбола помнят его по игре в парочке немецких клубов. Но некогда усатый худой нападающий полюбил вкусную пищу после завершения карьеры. Сейчас это где-то 110-килограммовый мужик, больше похожий на младшего брата Хосе Луиса Чилаверта, чем на себя в молодости. Встретите на улице Али Даеи – вряд ли узнаете:

- возвращаемся к Роналду. Он один за сборную забил больше, чем суммарно легендарные Шукер и Шевченко за Хорватию и Украину. Анри с ван Перси вдвоем тоже забили ровно 101 гол, как один Криштиану. Как видите, даже если говорить о новейшей истории футбола, когда у всех больше ста попыток, то 50 голов – великое достижение. Дело не в количестве матчей или силе соперников – все названые играли против слабых оппонентов;

- из 101 гола лишь 11 забиты с пенальти. С игры Роналду тоже отлично справляется. Речь о правше – 55 мячей, с сильной левой ногой – 22 метких удара этой конечностью, который прекрасно умеет зависать в воздухе – 24 гола головой. Универсальный солдат, а ведь даже не центральный нападающий;

- очень важная статистика. Многие любят подкалывать Роналду голами Андорре и Люксембургу, но 14 мячей забил сборным из топ-10 рейтинга ФИФА на момент встречи. Непростые соперники, вроде Греции, Польши, Дании, Чехии или Швеции были за пределами десятки в день игр, но им Криштиану тоже забивал. И Россию вниманием не обошел – три мяча;

- Роналду, в отличие от того же Неймара, что забил 8 голов Японии, а 5 – США, предпочитает помогать Португалии в официальных матчах. Например, если взять топ-50 сборных ФИФА, то у Криштиану наберется 48 голов в их ворота в целом, и сразу 38 будут во встречах, где победа была важна. У Месси меньше голов во всех официальных играх за Аргентину (36), чем у Роналду просто в нерядовых матчах против сильнейших сборных мира (38).

Трудно найти человека, который бы столько лет стабильно приносил аналогичную пользу национальной сборной в атаке. Наградой за 17 лет голевых стараний для Роналду стали две международные победы – на Евро-2016, где даже из группы выйти без него не сумели бы, и в Лиге Наций, где Криштиану не был лучшим игроком турнира, но одновременно привычно вел за собой. Характер сборной Португалии, что кому только не проигрывала в 21 веке, заметно меняется, когда футболисты видят на своей стороне Роналду.

Сборная Португалии была в неплохой форме и до появления в ней тогда еще крайнего форварда, но путь от Греции до Франции прошли плечом к плечу с нынешним капитаном. Роналду точно заслужил право стать первым футболистом экстракласса в истории, который забил 100 голов за свою национальную сборную. Криштиану искренне любит Португалию, и эта любовь взаимная, причем с годами лишь крепнет, как отношения с его невестой Джоржиной Родригес, которая перешла из разряда «очередной» в разряд «той самой», судя по сообщениям о предложении женитьбы.

А со сборной у Роналду давно успешный брак — играет за родину с душой и настроением, поэтому у рекорда легендарного Али Даеи нет шансов устоять. Дело времени, Роналду осталось нанести девять ударов, чтобы 110-й гол вывел его на чистое первое место в истории среди бомбардиров сборных.

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астраханец
астраханец ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 18:22
Оооо, ЗМ 2010 до сих пор как ком в горле. Бедный Снейдер, весь 2010 рвал и металл, выиграл почти все турниры, стал самым ценным игроком ЛЧ, лучший бомбардир ЧМ. А ЗМ дали Месси. Я бы на месте Лео оказался бы от незаслуженной награды, но на то я и не на его месте.
Ozabot
Ozabot ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 08:02
Рон может и понторез, но он медийная личность, поэтому надо соответствовать. Все-таки бренд как-никак. При этом, будучи звездой, он не зазвездившийся. Человек просто умеет отделять личное от работы и не капризничает. Плюс он понимает, что конфликты вредят общему делу.
И это отличное качество.
Спокойный, сосредоточенный на цели и трудолюбивый.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
А многие называют его пенальтистом, а у него оказывается только 11 голов с пенальти из 101 голов?!
faneng
faneng
сегодня в 00:34
У Роналду куча недостатков - инфантильность и показуха (позы перед штрафными, празднования голов, показные финты, скупка автомобилей), высокомерие, упрямство (держится за наклбол при штрафных).
К тому же Роналду не так одарен как Месси: у Месси лучше удар (мягче, филиграннее), лучше распасовка (видение поля), лучше дриблинг (за счет уникально низкого центра тяжести).
Но насколько же все-таки Роналду лучше как человек и как спортсмен: я не помню ни одного его конфликта с партнерами-футболистами (по типу, Икарди мне не нравится, не вызывайте его в сборную), не помню его серьезных конфликтов с тренерами (он терпел Бенитеса и Сарри, не доводя от явной конфронтации), он способен найти себя в любом клубе и в любом чемпионате (Англии, Испании, Италии), он практически не ноет при неудачах, не жалуется на руководство (как Месси на Бартомеу) или на футбольных чиновников (подумать только, Месси открыто обвинил южноамериканскую федерацию в коррупции и в этот же год ему - Золотой мяч).
Роналду достиг успехов не за счет уникального таланта (как Месси), а за счет фанатичного труда на тренировках.
И если у Месси два Золотых мяча явно незаслуженных (2010 и 2012), то у Роналду - только один (2013).
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев
вчера в 21:08
Роналду живая легенда и как никто другой заслуживает человеческого уважения. Здоровья ему и успехов
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:02
Месси круче!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:25
Что говорить то?Величайший футболист современности.
BARRRS
BARRRS ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:30
ах да он еще израилю много забил
Fury_Pitt
Fury_Pitt
вчера в 14:49
Что тут сказать, планета Криптон погибла, вот Криш и прилетел на Землю, что бы стать футбольным богом для землян, поделившись с нами технологиями игры в футбол и доказав тем самым, что мы не одни во вселенной👽 🛸🌎👑🐐
Gelious
Gelious ответ BARRRS (раскрыть)
вчера в 14:46
Специально для вам подобным написали:
"- возвращаемся к Роналду. Он один за сборную забил больше, чем суммарно легендарные Шукер и Шевченко за Хорватию и Украину. Анри с ван Перси вдвоем тоже забили ровно 101 гол, как один Криштиану. Как видите, даже если говорить о новейшей истории футбола, когда у всех больше ста попыток, то 50 голов – великое достижение. Дело не в количестве матчей или силе соперников – все названые играли против слабых оппонентов;"
BARRRS
BARRRS
вчера в 14:18
101 гол литве , фаррерам, армении, латвии, люксембургу, фаррерам)))
BARRRS
BARRRS
вчера в 14:12
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 13:29
    Все таки Роналду ведет за собой сборную, ставит рекорды и выигрывает титулы. Месси в более сильной по подбору исполнителей сборной Аргентине не может дать даже близкий результат. Это еще один факт, говорящей о том, что Месси ни в коем случае нельзя называть более сильным футболистом, чем Роналду.
    Gelious
    Gelious ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 13:01
    Кстати, там еще один абзац в статье. Ниже
    возвращаемся к Роналду. Он один за сборную забил больше, чем суммарно легендарные Шукер и Шевченко за Хорватию и Украину. Анри с ван Перси вдвоем тоже забили ровно 101 гол, как один Криштиану. Как видите, даже если говорить о новейшей истории футбола, когда у всех больше ста попыток, то 50 голов – великое достижение. Дело не в количестве матчей или силе соперников – все названые играли против слабых оппонентов;
    FROBI
    FROBI
    вчера в 12:58
    Достойно.
    И по игре за свою страну, и по результату.
    И в контраст другому персонажу: есть такая сборная Аргентины, укомплектованная ну точно не хуже, из которой тот уходит и уходит... )
    NGYRZ
    NGYRZ
    вчера в 12:44
    У Роналду в карьере в сборной были и взлеты и падения, но он никогда не позволял себе обвинять в провалах сборной её федерацию, никогда не ставил условия кто в ней будет выступать и когда выступать.
    Он просто выходил и делал все что мог, отдавал всего самого себя ради сборной, тащил как мог Португалию, когда в ней не хватало по настоящему звездных и классных игроков.

    Это сейчас, год-два у Португалии появились игроки, которые на слуху и которые выступают в топ-клубах на регулярной основе и являются там одними из лидеров!

    Надеюсь Рон не остановится на этом величайшем рекорде и продолжит забивать за Португалию!
    СергейКрут72
    СергейКрут72
    вчера в 12:42
    Как-то незаметно плаксивый мальчик из "Манчестера", красиво падающий при каждом контакте, превратился в легенду, которая ведёт за собой сборную Португалии также уверенно, как когда-то Эйсебио. БРАВО!
    prinzЫп
    prinzЫп
    вчера в 12:06
    KR7 - действительно фантастический игрок и живая ИГРАЮЩАЯ легенда мирового футбола!!! Удачи и успехов в достижении новых вершин, а самое главное, крепкого здоровья и спортивного долголетия!!!
    Drakulа
    Drakulа
    вчера в 11:17
    А массичка зато умеет проигрывать 2-8))))))))))))))))))))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:04
    Интересно сколько бы пропустил Покатилов?
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 11:01
    Должен побить этот рекорд
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 10:47
    Его пчела укусила, вот и бегал как ужаленный
    Juve14
    Juve14
    вчера в 10:33
    "играет за родину с душой и настроением" а аргнтинец ради того чтоб его прислужники т.е. сокомандники тащили за него и давали забивать только ему, с первой задачей они более менее справляются, затащили команду в финал, но со вторым проблема, Месси не может проглотить то что ему его команда уже разживала потом обижается и бросает сборную. Криш - спортсмен, лидер, капитан, и лучший футболист который ставит мировые рекорды только пологаясь на свое мастерство (при всем уважении к сборной Португалии им далеко до мастеров сборной Аргентины за последние 15 лет) тогда как аргентинец все время недоволен своими партнерами по сборной что они не тащат, проблема лично в Месси, все работают на него "великого" и делают все чтобы он был на виду и чтобы он забивал, в итоге Месси постоянно ложает и ничего не может. Тут в первую очередь надо винить Хави и Иньесту, лишь эти мастера сделали его "великим" коим он не яляется вообще, Арги же погорячились на счет его мастерства тогда как у них в сборной нет таких мастеров как Хави Иньеста в сборной, потому что в отсуствии таковых Месси лишь хороший футболист, но не великий как Роналду и не может тащить физически и морально как Криштиану Роналду
    Gelious
    Gelious ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:23
    Ну так у него и сборная такого уровня, что в основном с такими командами и играет. Плюс возмущает появление Венгрии. Я, например, помню сложность и важность мячей в ворота Венгрии. И в других подобных матчах, когда от них зависел выход в следующую стадию. Португальцу нужно просто смотреть, как его сборная без него ничего не может? Или может быть у других каких-то сборных большинство соперников сильные (правильный ответ: нет)? И команда у Роналду не так часто играет против грандов европейского футбола. На то это и слабая Португалия. Попадает она на Уэльс в полуфинале. Роналду их на себе (и забегах в контратаки Нани) вносит в финал ЧЕ, когда остальная часть команды от центра до переднего края ничего не могла. А выходит, что он "всего лишь" Уэльсу. И крайне глупо пинать Роналду за огромное кол-во мячей в отборочных, когда без этих мячей его сборная привычно ничего не может
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:17
    Роналду чаще всего огорчал Литву и Швецию – по 7 раз, а вот Андорра вместе с рядом других сборных (Армения, Латвия и Люксембург) на втором почетном месте среди жертв – отгрузил по 5 голов каждой. Наконец, есть Эстония, Фарерские острова, Венгрия и Нидерланды, которые пострадали по 4 раза;
    --------------------------------------------
    вот его главные жертвы)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:03
    Рон лидер по духу!
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