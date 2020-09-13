Не усилит «Зенит» и не подойдёт для схемы Тедеско. Черышев правильно отказывается от РПЛ

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вчера, 10:00

Денис думает, что с лавки клуба Ла Лиги проще доехать на Евро. «Соккер.ру» соглашается.

Отказы Дениса из-за подруги?

Клубы РПЛ и должны звать Черышева – игрок сборной, не легионер. Но говорят, что годами отказывается. Одна из причин понятная. Юрист Кристина Кобе – испанка, которая давно живет с гражданином той же страны Черышевым. Но если футболист не хочет приезжать в РПЛ из-за девушки, то это странно. Во-первых, пара уже достаточно пожила так, как удобно Кристине.

Во-вторых, карьере Дениса может быть выгоден переезд в Россию, если «Валенсия» попросила агента найти вингеру новый клуб. И в информацию легко поверить. Впрочем, кроме нежелания девушки, учтем отказ «Лос Чес» от сотрудничества, ускоряющий переговоры, и финансовые запросы игрока, что автоматически отпугнут условный «Хетафе». Крутых вариантов у Дениса будет мало.

«Валенсии» не нужен Черышев?

У «Лос Чес» точно не все в порядке с финансами. А Черышев был футболистом бывшего наставника, уволенного Питером Лимом. Плюс травмы игрока, плюс возраст – в декабре исполнится тридцать, плюс зарплата – говорят, оклад 3.2 млн евро. Одним словом, если агента попросили подыскать футболисту новую команду, то это ожидаемое решение.

И хотя теперь у руля Хави Грасия – бывший наставник «Рубина», необязательно Черышев сработается с ним и входит в планы бывшего тренера «Уотфорда». Значит, Черышеву надо оперативно найти себе новый клуб. Причем важно выбрать тот, где есть его позиция – в схемах с тремя центральными чистые вингеры есть не всегда, и где владельцы выдержат его финансовые требования.

Под Валенсией пара Черышева и Кобе уже окопалась – живут в частном доме. Раньше рассказывали о съемной квартире, были легки на подъем. Зато нет детей в школе, переезд не будет организационным шоком. Конечно, Кристина, выросшая у пальм, может голосовать против холодной России – климат и для Дениса легко будет фактором, но футболист должен был готов к смене мест.

В каком клубе РПЛ нужен Денис?

При всем уважении к воспитанному парню со школой самого «Реала» — ни в одном. Давайте пойдем по таблице прошлого сезона. Черышев не усилит «Зенит», поскольку как только Дриусси вернется на поле – российский левый вингер станет вторым Шатовым, будет выходить на замену. «Локомотив» выбрал Камано и заплатил деньги – в Черышева не поверили. Будут усиливать центр атаки, Чорлука самого Манджукича заманивает.

«Краснодар», говорят, интересовался Денисом – странно, учитывая наличие Классона, Сулейманова и Вандерсона, но допустим. Денис по легенде отказался. Есть еще «Ростов», ЦСКА и «Динамо» — и во всех этих клубах не нужен немолодой, высокооплачиваемый и не игравший ни дня в РПЛ футболист, чья карьера разбита на отрезки из-за постоянных то банальных, то непонятных травм.

«Спартак» не знает, кому вингера Мирзова отдать, в схеме Тедеско нет чистых фланговых игроков, а Денис не привык закрывать позицию атакующего хавбека, чтобы расширить круг претендентов из РПЛ , может стать вторым Тилем или Шюррле. Раньше и Карпин, и Спаллетти, и многие другие тренеры ведущих клубов лиги пяти или десятилетней давности могли интересоваться молодым Черышевым – футболистом из академии «Реала». Сейчас реальных претендентов не видим.

Черышеву пора найти середняка?

Деньги заработал, за сборную поиграл, на чемпионате мира ярко выступил. Но нет опыта постоянной игры в основе – в этом большая проблема. Этот дефицит Черышев может сейчас ощущать. Значит, ему нужна команда, где будут рассчитывать постоянно. Бывает так, что если у футболиста всегда мелкие травмы, то переход в коллектив, где конкуренции на позиции нет, сказывается положительно.

Конечно, если Денис хочет остаться в Ла Лиге и перейти в скромный клуб со второй половины таблицы, то должен пойти на снижение финансовых аппетитов. Но вряд ли дело строго в деньгах, ведь не слышали, чтобы Черышев был фанатом непомерных трат, у него нет авто за 500 тысяч евро. Да и не родился в семье бедного шахтера, отец – футболист, парень никогда не знал бедности.

Денису нестрашно поиграть пару лет с зарплатой чуть ниже, чем сейчас в «Валенсии». На жизнь хватит, если умно вложить средства – в чем может помочь подруга-юрист, да и агент у игрока профессиональный, не родственники. Похоже, Черышеву лучше остаться в Испании и поискать себе в знакомой лиге новую скромную, но гордую команду.

Речь об основном игроке сборной?

Надо четко понимать, что любому российскому футболисту за рубежом автоматически желаем успеха – за саму смелость. Но Денис – испанский футболист с вызовами в российскую сборную, в таком порядке. Испанский тоже его родной язык. Понятия не имеет, как играть в РПЛ , почти в тридцать лет опасно нырять в сложную для атакующих футболистов лигу.

Одновременно плохо, что вингер из основы Черчесова не тянет на основу ни одного из лидеров РПЛ . А когда Денис не смог сыграть против Сербии, то слева был старичок Жирков. На Евро-2020 Черышев легко может сыграть в основе, если найдет игровую практику. У Черчесова есть любимчики и свои представления о прекрасном в тактике, поэтому Ионов и Черышев легко могут быть напарниками Дзюбы на флангах.

Так что интересы Дениса – интересы национальной сборной России. Ему важно обойтись без травм, но также важна работа агента футболиста. В «Зените» может оказаться на лавке, в «Спартак» и ЦСКА не зовут. В теории могли забрать в «Локомотив», но свой ход после потери Жоау Мариу сделали. В Краснодар может не поехать подруга Кристина, как и в Казань. Ждем Черышева скорее в середняке Ла Лиги. Или же в Серии А, ведь тамошние клубы похожих игроков любят.

Если 30-летний Кокорин, хотя не играл за пределами РПЛ , заинтересовал «Фиорентину» и «Рому», то Черышев с опытом в топ-5 тоже заинтересует. «Валенсия», если ей нужно расстаться с игроком, может пойти на уступки по трансферной стоимости, что позволит новому клубу выдать игроку дополнительный бонус. Вряд ли увидим Дениса в РПЛ – привык к Испании и Ла Лиге.

И это будет правильное решение. Не покидает ощущение, что Черышев потянет уровень российского чемпионата, более того – будет разрывать на фланге, но одновременно сходство с Билялетдиновым после «Эвертона» тоже присутствует. Если у игрока постоянные проблемы со здоровьем, то в стрессовой ситуации переезда погружения в силовой футбол может сделать только хуже. А чтобы сохранить Черышева для сборной – а он полезен, показатели замечательные, нужно увидеть его в команде, где руководство, тренер и коллектив в большем порядке, чем «Валенсия».

Учитывая странное поведение владельцев «Лос Чес», самому Черышеву тоже полезно найти клуб, где его видят в основе и где меньше сопутствующих проблем.