«Борнмут» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1600071764

вчера, 11:22

В поединке 1/32 финала Кубка Английской Лиги сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч, который пройдет 15-го сентября 2020 года на стадионе «Виталити».

«Борнмут»

По итогам прошлого сезона «Вишни» покинули Премьер-лигу. Команда заняла третью снизу позицию, из-за чего опустилась в Чемпионшип.

В 38-ми сыгранных турах «Борнмут» показал такие результаты: 9 побед, 7 ничьих и 22 поражения. Отметим, что в стартовом матче низшей лиги «Вишни» на своем поле «Блэкберн» (3:2).

«Кристал Пэлас»

Для «Стекольщиков» прошлый сезон в АПЛ сложился более удачно. Подопечные Рой Ходжсона звезд с неба не хватали, и сохранили прописку в элите английского футбола, заняв четырнадцатое место в турнирной таблице.

Старт нового розыгрыша чемпионата Англии сложился для «Кристал Пэлас» удачно. Гол Уилфрида Заа позволил «Стекольщикам» обыграть дома с минимальным счетом «Саутгемптон».

Котировки БК Pinnacle

Победа «Борнмут» — 3.070

Ничья – 3.360

Победа «Кристал Пэлас» — 2.370

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл три последних матча у «Борнмута».

«Борнмут» не побеждал соперника в 4 из 5 последних домашних матчах.

В 3 из 5 последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз на матч

«Борнмут» в текущем сезоне будет делать ставку на возвращение в АПЛ . В планы «Вишен» не входит продвижение по сетке кубковых турниров, которые отнимают физические и моральные силы.

У «Кристал Пэлас», в свою очередь, достаточно кадрового потенциала, чтобы справиться в гостях с удобным и немотивированным соперником. В БК Pinnacle ставку на Ф2(0) можно разместить с коэффициентом 1.684.