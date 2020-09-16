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Случайные люди во главе клубов РПЛ. Гаджиев верно определил главную проблему российского футбола

вчера, 15:00
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События последних дней выводят «Соккер.ру» на важный и актуальный разговор.

Бывали времена, когда бюджет «Рубина» скакал выше 120 млн долларов. Причем те деньги были «дороже». За шесть лет рубль упал с 32 до 75 (на 230 %, кошмар), а поскольку есть реальная инфляция и огромная часть товаров – импортные, за валюту, почти все стали намного беднее, если доходы не выросли на эту самую разницу. А они не выросли.

Но если суммировать по всем клубам РПЛ, то получите миллиарды долларов, которые вложили в футбол. А теперь вопрос. Кому доверены часто бюджетные средства? В основном случайным людям. Поэтому нет системных успехов, а на собрании РПЛ обсудят отдельным пунктом ТВ-контракт, который ниже румынского.

Где великие выпускники богатых футбольных школ? Умеют торговать контрактами игроков, зарабатывать? Может, привлекли талантливых педагогов со всей страны, построили центры футбола, где воспитают Яшина и Стрельцова? Или клубы стали мощными фаворитами хотя бы Лиги Европы? Не видно результата после огромных вложений и долгого ожидания успеха.

И если внимательно смотреть за новостями последних дней – прекрасно понятно, почему так произошло.

Госпожа Зарема важнее Газизова

Не вопрос женщины в футболе, а вопрос иерархии клуба. Многие сказали после дерби, что ЦСКА обыгрывает «Спартак», поскольку «армейцы» — семья, а их соседи просто сборище случайных людей, которых объединяет лишь кошелек владельца «красно-белых». А Гинер и Бабаев сделали все, чтобы даже нелюбимый ими Ганчаренко прошел чистилище в Беларуси и вернулся в почти сплоченный коллектив, усиленный, насколько это возможно в условиях, когда ВЭБ не дало ни копейки – слова господина Иванова, фаната ЦСКА и некогда второго человека в стране.

А кто такой «Спартак» по своей структуре? Вечно меняются тренеры – умудрились слить ради парочки паспортистов Карреру, вечно меняются директора, вечно возвращаются скандалы. И всегда есть нестабильность, которая и должна быть в нездоровой, неграмотной структуре. Сейчас в клуб возвращаются сомнительные персонажи. Да и нет у директора власти, если госпожа Зарема ближе к телу Федуна. А когда жена Цезаря важнее в футболе – проблемы неизбежны. При этом нет сомнений, что подруга президента клуба может быть полезнее прошлых управленцев – они отработали ужасно. Но Газизов не главный, а спрос будет с него!

Медведев – своеобразный дедушка

Реинкарнация члена ЦК партии? Наверное, вы видели, как генеральный директор «Зенита» в день игры против «Локомотива» инспектировал ворота и нюхал угловой флажок. Учитывая, насколько все, кто причисляет себя к «российской элите», верят в колдовство, черную магию и прочую ненаучную ересь – не совсем удивительное поведение. У человека явно был ритуал. Обычные граждане такие же, доходы «гадалок» и «целителей» колоссальные. А кому эти «маги» сливают личную информацию потом, и как на этом тоже зарабатывают, не думали?

Так вот, худшего генерального директора, чем Медведев, в истории «Зенита», наверное, не было. Человек вообще не о футболе, он в нем не разбирается. Но угадайте с одного раза, поддержит ли случайный пассажир чемпионского поезда трансфер Влашича за 40 млн евро? Легко, ведь Рибалта предложит очередного Дугласа Сантоса или Барриоса, а зачем «Зениту» реальное усиление? Лучше озолотить ЦСКА, испортить Николе карьеру переходом в команду, где с его внедрением в схемы, если не слить Дриусси в запас, будут проблемы. Им важнее ослабить «армейцев». Пока спортивный директор Рибалта и главный тренер Семак не выбирают игроков – «Зенит» в ЛЧ выступит так, как напророчил ему Федун.

Мещеряков и Кикнадзе – эцих клуба

Вот уж чьи осечки и вялая игра предсказуемая, так это «железнодорожников». И вспомним термин из «Кин-дза-дза!», ведь Мещеряков и Кикнадзе именно что эцих «Локомотива» (ящик для узников). Да и сам клуб теперь живая аллегория, соприкасается с сатирой грузинского режиссера Данелии на советскую действительность. Впрочем, виноваты не только два начальника, но и все, кто не продумал выход из эры Сёмина, а из-за мировой пандемии провернул свержение патриарха вот так криво, косо и несправедливо по отношению к легендарному деду, фанатам «Локомотива», футболистам и козлу отпущения – Николичу. Теперь Марко проигрывает, но и Сёмин мог так же.

В принципе, Юрий Палыч сам нырял в таблице на старте чемпионата. Это ожидаемо, когда состав старый, а руководство показывает селекционную импотенцию. Вот кого подписали, чтобы у Николича была сильная команда для Лиги чемпионов, которая защищена от влияния коварных травм и удивительного для РПЛ желания футболиста рискнуть теплым местом, чтобы пойти за мечтой в Серию А? Камано, но он не второй Крыховяк. Зато год без форварда, а теперь еще пригодится хавбек в центр на время отсутствия Баринова. Также поставили на паузу решение проблемы латералей и вратаря… Если у «Зенита» проблема, что у Семака всего два центральных защитника под основу, а боссы капризничают и требуют Влашича, то у «Локомотива» дела хуже, ведь Мещеряков и Кикнадзе в футболе на уровне Медведева по компетенции, а бюджета «Зенита» у москвичей нет.

На провинцию всем честно плевать

Хтонические существа – подземные. Слово из мифологии подошло для описания некоторых особенностей объективной российской действительности 21 века, поэтому стало популярным лет десять назад, хотя формы «хтонь» нет в словарях. Зато хтони хватает вокруг. Два очень известных комментатора (Константин и Василий – без фамилий понятно, о ком речь) заявили, что в одном клубе РПЛ, по их информации, руководство крадет часть зарплат игроков – занимается вымогательством и растратой государственных средств. Сколько уголовных дел завели? Ноль.

Сейчас похожая информация поступает о другом клубе. Обо всем этом говорят публично, открытая информация. Господа Прядкин или Дюков даже глазом не моргнули. Подумаешь, заявления о коррупции и криминале в футболе. Скукотища. И это еще не говорим о различных «авторитетах», что время от времени мелькают рядом с середняками РПЛ. Они из провинции, их фамилии вам ничего не скажут. Но это буквально люди, связанные с преступностью с юности, многие сидели. Легко догадаться, чем таким персонажам выгоден футбол с государственным финансированием. И вот вся эта хтонь – в фундаменте РПЛ. Добавляем арбитров, которым почему-то вместо экспертной комиссии выставляет высшую оценку их начальник, чиновников, ТВ-менеджеров и прочих эффективных менеджеров.

Фамилии называть не будем, пускай каждый подумает на себя. Зато совокупность знаний, объединенных под общим знаменателем – многими клубами с совокупным бюджетом в 3.7 миллиарда евро за последние пять лет (это как минимум) управляют случайные прохожие, помогает понять российский футбол. Винить игроков и тренеров часто правильно, винить арбитров и спортивных директоров – тоже. Но если вся власть в руках людей, что топают ножками, а не мыслят стратегически – порядок невозможен. Палки в колеса реальным специалистам в РПЛ вставляют постоянно, то есть идет работа на износ.

Нормальные профессионалы или становятся такой же частью хтонических процессов, как те, кто растрачивает бюджеты клубов, или бегут в единичных случаях куда подальше. Например, если Влашич не успеет убежать от «Зенита», то закончит в Китае, как Халк, а не в «Баварии» или «Ювентусе». И Николич получит на орехи вместо тех, кто реально виноват в кризисе «Локомотива». Почти в каждом клубе, каждой сфере управления в РПЛ ситуация похожая. Случайные люди распределяют миллиарды не рублей. Стоит удивляться, что ничего не получается?

Вот и Гаджи Гаджиев согласен с центральной мыслью вышесказанного, хотя его интервью вышло уже после написания текста выше:

В темпах развития клубов отстаём от Запада катастрофически. Что за результат, когда у нас ни одна команда не может пробиться в еврокубковую весну?

Это разве идёт от тренеров? Нет, от управления клубами, от руководства. Сколько у нас людей пришло в футбол, которые ничего не понимают, они просто ставленники каких-то вышестоящих лиц.

Тренеры тоже бывают виноватыми, но суть разговора иная. Было почти четыре миллиарда евро, а на выходе нет ничего полезного для российского футбола.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:29
Как в шутку описывал свою карьеру мой однокашник 50 лет назад,в бытность курсантом :"Я согласен командовать чем угодно,но только с приставкой БОЛЬШОЙ,и не важно-Большой театр,или большой противолодочный корабль."
Но он хоть шутил,а сейчас есть огромная прослойка "шутников",которые именуют себя топ-менеджерами,способными руководить чем угодно,лишь бы БОЛЬШИМ,а точнее-ДОХОДНЫМ.В самом деле,а почему любому нефтянику-газовику не поруководить футболом,если журналист "успешно руководил" ВПК,а сейчас столь же успешно Роскосмосом?Чем кикнадзе хуже,он тоже журналист-усё могёт!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:28
Судя по нарастающим проблемам и скандалам в нашем футболе, вывод напрашивается сам по себе: футбол ещё не до конца изученная тема нашими налоговиками и следственными органами! Бабки отмываются - а самому футболу России пользы - 0! Пора бы уже прокуратуре прижучить кое-кого, глядишь - руководство некоторых клубов и на сам футбол уже обратило бы внимание!!!
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 17:55
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ПРО МЕДВЕДЕВА!!!!!
ВСЕ ТОЧНО В ДЕСЯТКУ! БРАВО!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
К сожалению проблема гораздо глубже. Отсутствие настоящих профессионалов сейчас ощущается не только в футбольном мире, но практически во всех сферах нашей жизни. Грамотного и толкового специалиста на очень приличную зарплату найти очень и очень трудно. Нет грамотных инженеров, нет грамотных юристов, нет грамотных управленцев. Даже компьютерщика высокого уровня - профессионала найти проблемно. Из разговоров с HR - специалистами стало понятно, что уровень образования в стране катастрофически упал. Все ринулись в торговлю и маркетинг. Школы выпускают бездарей с высоченными балами по ЕГЭ, за которыми нулевые знания. Кто помнит , еще в начале 90-х Ельцын , приходя во власть подписал Указ №1 " О приоритетности образования в стране". Так все и осталось на бумаге. Так что проблемы в футбольном бизнесе , обусловленные отсутствием грамотного менеджмента (примеры Зенита, Локо, Динамо, Рубина только подтверждают это) это мелочь по сравнению с тем, что ждет безграмотную страну в сфере экономики и здравоохранения.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 16:31
Про Локо и говорить нечего , там игроки втихую разговаривают между собой , кик там , как надзиратель- чудотворец с большой поддержкой сверху и видимо Локо придет амба !
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:21
Очень хорошая статья. Ставлю пятерку
Хрен горький
Хрен горький
вчера в 16:16, ред.
По мне так главная проблема это непомерно огромная зарплата российских игроков, которая их растлела. Да и лимит на легионеров поспособствовал нашим игрокам филонить, зная что попадут в основу.
n4y2rf8tjamy
n4y2rf8tjamy
вчера в 16:14
Инвестиции в футбол,
Клубы и владельцы
Принесли не мало нам
Если присмотреться:

Судьи строже стали вдруг,
В каждом я уверен,
Расширяется их круг -
Каждого проверят.

На трибунах, в раздевалках
Подкрутили гайки,
Нет там места перепалкам,
Всё решают лайки.

Общий уровень команд
Он конечно спорный,
Но о многом говорят -
Успех и место сборной...
номер 12
номер 12 ответ Лунный Волк (раскрыть)
вчера в 16:02
Согласен. Да и Сочи, Химки тоже не ангелы
nubom
nubom ответ Питерские гоблины (раскрыть)
вчера в 16:01
...наши бабы весь футбол развалили!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 15:53
Если внимательно посмотреть! Одна только десятка жен - высших чиновников и депутатов Думы, по декларациям, увеличила свои доходы с 1,4 миллиарда до 5,8 . За год. Дальше можно и не рассуждать.
Лунный Волк
Лунный Волк
вчера в 15:38
Только, почемуто, по коням не прошёлся, по Гинеру. Или там всё нормально? Судя по таблице, не совсем
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:04
Гаджиев правильно говорит)
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