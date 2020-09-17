Пора решать. Кузяев хочет в Европу, но перейдёт в «Спартак» или «Локомотив»

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вчера, 14:30

Полузащитник сборной России не уедет в топ-чемпионат и не вернется в «Зенит».

Интервью бывшего вице-президента «Монако», а ныне футбольного агента Вадима Васильева пролило свет на судьбу Далера Кузяева, который по-прежнему остается без клуба. Футбольный функционер подбирал максимально дипломатичные формулировки, но если читать между строк, то причина безработицы, в полосе которой находится Кузяев, становится очевидной. Вот реплика Вадима Васильева о его участии в карьере Далера:

С Далером я впервые встретился в декабре прошлого года. Мы познакомились, и Кузяев мне очень понравился. Я обещал помочь ему с переходом в европейский клуб. Потом футбольный рынок из-за пандемии встал, а когда в июле он начал потихонечку оживать, стало понятно, что с Адьямом, папой и агентом Далера, у нас разные представления о том, как правильно продвигать футболиста на европейский рынок. При этом подчеркну: не говорю, кто прав, а кто виноват. Это не критика, а просто констатация факта.

Васильев также добавил, что у него есть аккредитация на переговоры с ограниченным количеством клубом, собственно, их названия всплывали в прессе за последние пару месяцев: испанские «Алавес», «Валенсия» и «Вильярреал», а также французский «Ренн». Кто продвигает кандидатуру Кузяева на других европейских рынках и продвигает ли вообще — большой вопрос, а фраза о разных представлениях Васильева с отцом футболиста считывается легко и просто: Адьям Кузяев хочет для сына контракт, который невозможно получить в топ-чемпионате.

Можно рассчитывать на хорошее предложение из Турции, но здесь теряется смысл отъезда из РПЛ , ведь Кузяев хочет в чемпионат из «Большой пятерки». И у меня нет сомнений, что сам футболист действительно стремится к такому продолжению карьеры, ведь если бы не это, в окружении Кузяева сейчас бы не было никаких противоречий, и он бы уже подписал контракт с «Зенитом» на выгодных условиях или перебрался бы в один из московских клубов. Спортивные амбиции Далера вступили в конфликт с финансовыми ожиданиями — классическая для посмотревшего на запад российского футболиста история.

Раскрученный и ярко проявивший себя в Лиге чемпионов Алексей Миранчук уехал в «Аталанту» на зарплату 1.7 млн евро, хотя в «Локомотиве» мог получать 3.5 миллиона — в два раза больше. У Кузяева было 1.5 млн евро в год по контракту с «Зенитом», ему бы не составило труда устроиться в Европе тысяч на 700-800, максимум — миллион евро, что даже не в два, а в три раза меньше окладов, на которые Далер может рассчитывать в России, не считая подписных бонусов. При этом Кузяеву не 23-24 года, когда новый вызов может окупиться будущим прогрессом, ему 27 — самое время подписывать выгоднейший контракт в карьере.

Папа Адьям и другие авторитетные мужчины из окружения Далера сейчас объясняют ему разницу между мужским благоразумием и юношеским порывом к сладкой, но такой неудобной и требующей слишком больших жертв мечте. Возникшая пауза хороша и для бизнеса, ведь неопределенность Кузяева заставляет клубы соперничать за его подпись. «Спартак» и «Локомотив» предлагают контрактные условия лучше, чем были в «Зените», то есть оклад в размере около 2 миллионов евро. Кроме того, еще 2-3 миллиона евро Далер может принести в семью в качестве подписного бонуса.

«Зенит» со своим предложением в информационном поле не появляется, но это ожидаемо: петербуржцы обозначили очертания контракта, который готовы предложить Кузяеву, еще в то время, когда Далер был игроком «Зенита». С тех пор вряд ли что-то изменилось. «Сине-бело-голубые» также согласились поднять заработную плату с 1.5 до 2 миллионов евро в год, но загвоздкой может стать подписной бонус. Согласитесь, будет странно выглядеть, если «Зенит» заплатит за подпись футболисту, который был на контракте три года, а потом несколько недель покрутил хвостом и набил себе цену.

По-хорошему чемпионы России должны были продлить контракт с Далером еще в прошлом году, но у футболиста были причины отказаться от переговоров с «Зенитом». Речь не только о возможном денежном куше при переходе в другой клуб свободным агентом, Кузяев задумался о смене обстановки, когда перестал проходить в стартовый состав «Зенита». С новым лимитом сделать это еще сложнее, в Санкт-Петербурге Далеру скорее уготована роль ближайшего запасного, тем более он — универсальный парень, может закрыть разные позиции.

В отличие от «Зенита», в «Спартаке» и «Локомотиве» такой конкуренции нет, и в московских клубах на Кузяева рассчитывают как на игрока железной основы. Даже если вектор решения продиктован деньгами, Далер постарается выбрать клуб, где у него будут лучшие условия для прогресса и постоянная игровая практика, которая обеспечит вызовы в сборную России. Навскидку кажется, что у «Локомотива» больше шансов заполучить Кузяева, у «железнодорожников» есть козырь в виде Лиги чемпионов, но хитрый Шамиль Газизов может указать на особенности развития руководства «Локо», недолговечность Николича на тренерском мостике и убедить, что именно «Спартак» уже в этом сезоне бросит перчатку «Зениту». Где же продолжит карьеру Кузяев?