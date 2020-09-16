Дойная корова для мирового футбола. Как обманывают российские команды

1600266963

вчера, 17:36

«Соккер.ру» отмечает, что в условиях пандемии агенты активнее применяют рекламу с помощью РПЛ .

Практику, когда агент иностранного игрока сливает информацию об интересе российских клубов, знаем давно. Не стоит путать с переговорами — интересуются десятками игроков, просто ведут их месяцами, ведь это работа скаутов. Конечно, если «Локомотиву» нужен форвард, а Манджукич – свободный агент, то о его состоянии спрашивают через знакомых. Интерес — часто реальный, но давайте отследим особенности работы футбольного мира именно с российским рынком, ведь речь об уникальном опыте.

Есть наценка за переезд в Россию

Наценку АПЛ формируют доходы клубов, наценку РПЛ – стереотип о богатых русских. Просто открываем список самых дорогих новичков в истории РПЛ . Там есть много удачных сделок, но даже такие футболисты, как Халк или Витсель, в «Зенит» попадали с наценкой от рыночной стоимости на момент перехода. Чтобы Бруну Алвеш или Карлос Эдуардо оказались в России, пришлось заметно переплатить. И конкретно эти люди не отработали вложения. Как и Гус Тиль, которого в Бундеслигу забрали бы за 10 миллионов, а в «Спартак» попал за 16. Кстати, «Фрайбург» заплатил за аренду всего 450 тысяч, а Цорну в Голландии отказали бы в желании взять Гуса на год для проверки. Так и формируются те грандиозные убытки, которые реально есть без денег прямого спонсора. Впрочем, если говорим о последних годах, то диких сделок нет. Даже свободный агент Манджукич просто заломит такие условия, что лишь турки их исполнят – кстати, они в списке «дойных коров» ниже РПЛ , их щедростью пользуются еще чаще, причем там специфика – втюхивают ветеранов.

Используют мутных посредников

Не в каждой лиге можно применять схемы, что позволят завысить стоимость игрока и его контракта. А когда говорят, что миллиардеры – опасные люди, то приходится улыбнуться. Кого-кого, а как раз миллиардеров часто обманывают без малейших последствий. Для их жен создают целые индустрии по выкачиванию денег, с них берут неадекватные миллионы за покупку жилья и яхт. Для них самих есть футбольная индустрия, ведь каждый богатый человек, который вкладывал в футбол, терял десятки миллионов евро в РПЛ , поскольку доверял сделки людям, нагревающим на это руки. И никому никогда ничего за это не было. Значит, практика процветает.

Часто разыгрывают карту женщин

Важный фактор, но мы не об отказе жить, а о наигранном отказе. Значит, в унылом Манчестере все красавицы живут спокойно, а в Москве, которая благодаря колоссальным вливаниям превратилась в Берлин из Восточной Европы, если говорим о жизни для миллионеров, разумеется, не смогут? Конечно, есть вопрос школ, климата, детей и окружения, семейные люди тоже не спешат далеко ехать. Но футболисты – перелетные птицы, не боятся менять лиги и клубы, а просто стараются выдоить «подъемные» в РПЛ , ведь знают, что из-за лимита это обычная практика.

Постоянно выдумывают интерес

Почему все СМИ публикуют футбольные слухи? Потому что если вы не прочитаете эту весть здесь, то прочитаете в другом месте. А двойная верификация в мире миллионных сделок невозможна, ведь сто раз слышали, как руководители клубов нагло врали журналистам, когда их спрашивали о конкретных переговорах, хотя через два дня объявляли о трансфере. Никто не запрещает врать менеджерам, никто не может запретить врать агентам. Но нередко в самих клубах РПЛ не в курсе, что им нужен некий Де Пауль, например. А если в курсе, то даже не начинали переговоры.

Пытаются протащить «пассажиров»

Адиль Рами не устроил «Сочи», поскольку нашли проблемы со здоровьем. Теперь вот пошли на мировую, читай, заплатили. Имбула тоже не задержался в России, и еще когда-то узнаем, кто именно предложил двух игроков из Франции новому клубу, и как именно они согласились на такую авантюру. А впредь всем надо быть аккуратными, ведь аферистов в футболе достаточно, в топ-5 они активные, если игрок с проблемами, но круто пинает мяч, то в Россию везут порой всех подряд. Например, Шюррле могли запихнуть только в «Спартак», другие клубы узнали бы о его проблемах не футбольного характера, прежде чем выдать контракт с большим количеством нулей. Да и Педро Рошу не каждому клубу запихнешь за пару часов по цене в 12 млн евро.

Используют стереотипы и мифы

РПЛ – легкая для игры лига, а у русских олигархов есть деньги, даже когда нефть и газ ужасно продаются. Вот только миллиардеры из России редко спонсируют футбольные клубы, это игрушка государственных структур и людей, с ними связанными. Следовательно, когда игроку обещают, что в РПЛ его ждет прогулка, которая заведет в топ-5 – обманывают.

Речь о сложной, вязкой лиге, в которой почти никто не вырастает, поскольку это не трамплин, к сожалению. С другой стороны, все мифы используются, поскольку квалификация руководителей многих клубов РПЛ позволяет посреднику отлично заработать. И хотя уловки есть не только у агентов иностранцев, дети лимита – такая же финансовая удавка на шее клубов, отмечаем возрастание активности именно этим летом.

Почти нет трансферов, поскольку у лиг колоссальные убытки. Никто не знает, переживут ли клубы, вроде «Барселоны» ближайшие годы без финансового коллапса, и хотя есть чемпионаты, где все более-менее нормально, все взяли паузу. Нет привычной гонки вооружений, поэтому, чтобы развести «Фенербахче» на жирный контракт, Марио Манджукичу нужны переговоры с «Локомотивом», а чтобы клиент Райолы попал в «Фулхэм» — использовали «Спартак». И хорошо, когда не совершают ошибки.

Но всучить сомнительного футболиста в клуб РПЛ намного проще, чем пройти отбор в «Севилью» или «Челси», там качество оценщиков выше. Если публично признали, что Джордан Ларссон попал в «Спартак», поскольку его посоветовала подружка владельца – причем ей о футболисте рассказал случайный знакомый, а она — не гениальный скаут — то можете себе представить, как совершают трансферы в целом. Можно также смело допустить, что кто-то греет руки, хотя тут вопрос к клубам: зачем им люди, что склонны пилить бюджеты?

В любом случае, РПЛ продолжают использовать для торгов с другими клубами сотни футболистов в год, да и рекламируют своих клиентов агенты обычно просто. Набирают знакомого журналиста и врут, что «Зенит», «Спартак» или «Локомотив» предлагают за их клиента дикие деньги. Поскольку это говорит официальный представитель футболиста, причем одновременно нескольким знакомым журналистам – нет повода не верить, так и появляются новости во Франции, Италии или Бразилии.

Для трансферного мира — это уже правило. Хотите сплавить Симоне Дзадза? Пусть за него якобы воюют «Локомотив» с «Зенитом», может, «Беневенто» и клюнет. Вот так и работает система. Классно, когда клубы РПЛ умнее — сами смотрят, нужен ли им конкретный футболист и могут отказаться, если видят, что их воспринимают строго «дойной коровой». Не стоит забывать, что в России не оазис, где нет падения экономики. Нужно тратить с умом, более того – пробовать зарабатывать с помощью выгодных продаж за рубеж, чем никогда ранее не занимались.