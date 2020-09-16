ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Дойная корова для мирового футбола. Как обманывают российские команды

вчера, 17:36
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» отмечает, что в условиях пандемии агенты активнее применяют рекламу с помощью РПЛ.

Практику, когда агент иностранного игрока сливает информацию об интересе российских клубов, знаем давно. Не стоит путать с переговорами — интересуются десятками игроков, просто ведут их месяцами, ведь это работа скаутов. Конечно, если «Локомотиву» нужен форвард, а Манджукич – свободный агент, то о его состоянии спрашивают через знакомых. Интерес — часто реальный, но давайте отследим особенности работы футбольного мира именно с российским рынком, ведь речь об уникальном опыте.

Есть наценка за переезд в Россию

Наценку АПЛ формируют доходы клубов, наценку РПЛ – стереотип о богатых русских. Просто открываем список самых дорогих новичков в истории РПЛ. Там есть много удачных сделок, но даже такие футболисты, как Халк или Витсель, в «Зенит» попадали с наценкой от рыночной стоимости на момент перехода. Чтобы Бруну Алвеш или Карлос Эдуардо оказались в России, пришлось заметно переплатить. И конкретно эти люди не отработали вложения. Как и Гус Тиль, которого в Бундеслигу забрали бы за 10 миллионов, а в «Спартак» попал за 16. Кстати, «Фрайбург» заплатил за аренду всего 450 тысяч, а Цорну в Голландии отказали бы в желании взять Гуса на год для проверки. Так и формируются те грандиозные убытки, которые реально есть без денег прямого спонсора. Впрочем, если говорим о последних годах, то диких сделок нет. Даже свободный агент Манджукич просто заломит такие условия, что лишь турки их исполнят – кстати, они в списке «дойных коров» ниже РПЛ, их щедростью пользуются еще чаще, причем там специфика – втюхивают ветеранов.

Используют мутных посредников

Не в каждой лиге можно применять схемы, что позволят завысить стоимость игрока и его контракта. А когда говорят, что миллиардеры – опасные люди, то приходится улыбнуться. Кого-кого, а как раз миллиардеров часто обманывают без малейших последствий. Для их жен создают целые индустрии по выкачиванию денег, с них берут неадекватные миллионы за покупку жилья и яхт. Для них самих есть футбольная индустрия, ведь каждый богатый человек, который вкладывал в футбол, терял десятки миллионов евро в РПЛ, поскольку доверял сделки людям, нагревающим на это руки. И никому никогда ничего за это не было. Значит, практика процветает.

Часто разыгрывают карту женщин

Важный фактор, но мы не об отказе жить, а о наигранном отказе. Значит, в унылом Манчестере все красавицы живут спокойно, а в Москве, которая благодаря колоссальным вливаниям превратилась в Берлин из Восточной Европы, если говорим о жизни для миллионеров, разумеется, не смогут? Конечно, есть вопрос школ, климата, детей и окружения, семейные люди тоже не спешат далеко ехать. Но футболисты – перелетные птицы, не боятся менять лиги и клубы, а просто стараются выдоить «подъемные» в РПЛ, ведь знают, что из-за лимита это обычная практика.

Постоянно выдумывают интерес

Почему все СМИ публикуют футбольные слухи? Потому что если вы не прочитаете эту весть здесь, то прочитаете в другом месте. А двойная верификация в мире миллионных сделок невозможна, ведь сто раз слышали, как руководители клубов нагло врали журналистам, когда их спрашивали о конкретных переговорах, хотя через два дня объявляли о трансфере. Никто не запрещает врать менеджерам, никто не может запретить врать агентам. Но нередко в самих клубах РПЛ не в курсе, что им нужен некий Де Пауль, например. А если в курсе, то даже не начинали переговоры.

Пытаются протащить «пассажиров»

Адиль Рами не устроил «Сочи», поскольку нашли проблемы со здоровьем. Теперь вот пошли на мировую, читай, заплатили. Имбула тоже не задержался в России, и еще когда-то узнаем, кто именно предложил двух игроков из Франции новому клубу, и как именно они согласились на такую авантюру. А впредь всем надо быть аккуратными, ведь аферистов в футболе достаточно, в топ-5 они активные, если игрок с проблемами, но круто пинает мяч, то в Россию везут порой всех подряд. Например, Шюррле могли запихнуть только в «Спартак», другие клубы узнали бы о его проблемах не футбольного характера, прежде чем выдать контракт с большим количеством нулей. Да и Педро Рошу не каждому клубу запихнешь за пару часов по цене в 12 млн евро.

Используют стереотипы и мифы

РПЛ – легкая для игры лига, а у русских олигархов есть деньги, даже когда нефть и газ ужасно продаются. Вот только миллиардеры из России редко спонсируют футбольные клубы, это игрушка государственных структур и людей, с ними связанными. Следовательно, когда игроку обещают, что в РПЛ его ждет прогулка, которая заведет в топ-5 – обманывают.

Речь о сложной, вязкой лиге, в которой почти никто не вырастает, поскольку это не трамплин, к сожалению. С другой стороны, все мифы используются, поскольку квалификация руководителей многих клубов РПЛ позволяет посреднику отлично заработать. И хотя уловки есть не только у агентов иностранцев, дети лимита – такая же финансовая удавка на шее клубов, отмечаем возрастание активности именно этим летом.

Почти нет трансферов, поскольку у лиг колоссальные убытки. Никто не знает, переживут ли клубы, вроде «Барселоны» ближайшие годы без финансового коллапса, и хотя есть чемпионаты, где все более-менее нормально, все взяли паузу. Нет привычной гонки вооружений, поэтому, чтобы развести «Фенербахче» на жирный контракт, Марио Манджукичу нужны переговоры с «Локомотивом», а чтобы клиент Райолы попал в «Фулхэм» — использовали «Спартак». И хорошо, когда не совершают ошибки.

Но всучить сомнительного футболиста в клуб РПЛ намного проще, чем пройти отбор в «Севилью» или «Челси», там качество оценщиков выше. Если публично признали, что Джордан Ларссон попал в «Спартак», поскольку его посоветовала подружка владельца – причем ей о футболисте рассказал случайный знакомый, а она — не гениальный скаут — то можете себе представить, как совершают трансферы в целом. Можно также смело допустить, что кто-то греет руки, хотя тут вопрос к клубам: зачем им люди, что склонны пилить бюджеты?

В любом случае, РПЛ продолжают использовать для торгов с другими клубами сотни футболистов в год, да и рекламируют своих клиентов агенты обычно просто. Набирают знакомого журналиста и врут, что «Зенит», «Спартак» или «Локомотив» предлагают за их клиента дикие деньги. Поскольку это говорит официальный представитель футболиста, причем одновременно нескольким знакомым журналистам – нет повода не верить, так и появляются новости во Франции, Италии или Бразилии.

Для трансферного мира — это уже правило. Хотите сплавить Симоне Дзадза? Пусть за него якобы воюют «Локомотив» с «Зенитом», может, «Беневенто» и клюнет. Вот так и работает система. Классно, когда клубы РПЛ умнее — сами смотрят, нужен ли им конкретный футболист и могут отказаться, если видят, что их воспринимают строго «дойной коровой». Не стоит забывать, что в России не оазис, где нет падения экономики. Нужно тратить с умом, более того – пробовать зарабатывать с помощью выгодных продаж за рубеж, чем никогда ранее не занимались.

При этом даже сокращение расходов не выбросит РПЛ из списка лиг, которые воспринимаются «дойными коровами», ведь речь еще о Турции и Китае. У других чемпионатов такой репутации нет, а если есть, то нет тех же денег на футбольные клубы.

Слухи«Спартак» и «Локо» предлагают Кузяеву выгоднее контракт, чем был в «Зените»
Сегодня, 10:18 Комментарии10
Орлов: «Влашич более приспособлен к топ-чемпионату, чем Алексей Миранчук»
Вчера, 20:18 Комментарии16
Слухи«Аталанта» рассматривает вариант с подписанием Кузяева
Вчера, 18:06 Комментарии9
Слухи«Локомотив» близок к трансферу Тикиньо за 10-12 млн евро
Вчера, 17:44 Комментарии11
Милик не участвовал в групповой тренировке «Наполи»
Вчера, 15:13 Комментарии3
Слухи«Сантос» возобновил интерес к защитнику «Спартака» Айртону
Вчера, 03:18 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:23
ну да, такое вот болотце
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vector-B B (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Ошибаешься. Любой вор, украаший деньги, считает их уже своими и он не будет их никуда отдавать. Это руководители госструктур ( Газпрома, РЖД ВТБ) тратят гос деньги своим распоряжением на свои личные цацки. Те фактически госденьги идут в футбол, при злоупотребления ими служебным положением. Техника притока госденег в футбол отработана.
Vector-B B
Vector-B B ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:35
тут дело в том что алигархи воруют миллиарды,а это крохи для них)
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
Поэтому и приехал)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
Насчет возраста да, но ведь " Любви (к деньгам) все возрасты покорны". Не так ли?
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:35
Я имел ввиду возраст!Надо было обозначить это)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:28
А какое Малком исключение? Он также приехал за баблом. Он в Газпроме получает сильно больше чем в Барсе как из-за наших налогов, так и по причине серых схем оплаты, в том числе "бонусов"
STVA 1
STVA 1 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
У вас всегда Спартак виноват по ходу!Но что к нам едут за баблом и доигрывать Это факт!У Ловрена спросите!Малком исключение из правил и то скоро сольется!
Халка продали так это с китайцами повезло! Но паредеса это классно впарили мешку ничего не скажешь)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:57, ред.
Для душевного спокойствия поклонников Зенита могу напомнить незабвенного Бруну Алвеша. Пришел в Зенит за госденьги за 22 млн евро, через пару лет еле сплавили за 4. Почему так? А зачем их жалеть бюджетные деньги!!!
nubom
nubom
вчера в 18:55
Скауты и клубы - иголочка с ниточкой для пришивания того, что у госбюджета отрывается.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 18:51
Донецкий Шахтёр впихнул Ракицкого!! За сколько? Турки 6 лямов давали:)
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 18:48
Не гони:). То что Зенит в Европе считают - "Дойноя корова" ? Факт.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 18:46
Дичь полная. На примере Спартака последних лет делают вывод о дойной корове РПЛ. Рассажите это конкретным ребятам в ЦСКА, Зените, Краснодаре, Ростове. Владельцу Сочи расскажите. Не о связях с Зенитом, ни о фарм клубах из одного города. О том, где его "забугорные" на бабки развели. За халка переплатили, а за сколько продали?
Похоже тем нет, вот и начинают сосать. Из пальца ли?
Через пару часов Спартак с Родиной поступит, как Сочи с малолетками.
Вот вам тема для фантазий. А наоборот, так тут же тему судейства можно обыграть. Типа судей в России нет, газпром все купил, и бедный, бедный Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:20, ред.
Все гораздо проще и прозаичней. Ни в одной стране в футболе не крутится столько государственных денег, сколько у нас. А пилить бюджетные деньги у нас считается доблестью. Примеров уйма. Пока госденьги в таком объёме будут крутиться, всё будет по прежнему
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:37
Кругом один обман.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100