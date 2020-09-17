Подарок для Клоппа. Тьяго Алькантара на пороге «Ливерпуля»

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вчера, 19:30

Трансферное окно дарит мало радостей тренеру чемпионов Англии, но сегодня такой день.

Воспитанник «Барселоны» и умник из полузащиты «Баварии» последних лет провел в Мюнхене семь лет, прошедшие между двумя победами в Лиге чемпионов: пришел в 2013-м по приглашению Хосепа Гвардиолы в команду, которая стала сильнейшей в Европе под руководством Юппа Хайнкеса, а уходит после нового международного успеха. Тьяго входит в относительно небольшой клуб футболистов, выигрывавших Лигу чемпионов с двумя разными командами, сын Мазиньо поднимал Кубок чемпионов, выступая за «Барселону» и «Баварию», а теперь пойдет на штурм знакомой высоты с «Ливерпулем».

Если получится, встанет на одну ступеньку с непревзойденным Кларенсом Зеедорфом, который выигрывал «ушастого» с тремя разными командами — «Аяксом», «Реалом» и «Миланом». Голландец — единственный в своем роде. Впрочем, пока слишком рано заглядывать так далеко вперед, ведь Алькантара пока еще и игроком-то «Ливерпуля» официально не стал. Однако этот переход можно считать на 99% завершенным, ведь высказался сам Карл-Хайнц Румменигге. Председатель правления «Баварии» не стал бы бросать слова на ветер, если бы не был уверен на 100%:

Я могу подтвердить, что «Бавария» наконец-то достигла соглашения с «Ливерпулем». Тьяго хотел попробовать что-то новое на данном этапе своей карьеры.

Обратим внимание, что Румменигге подчеркнул два важных момента: во-первых, достигнута принципиальная договоренность между «Баварией» и «Ливерпулем»; во-вторых, инициатором трансфера выступил сам футболист, захотевший «попробовать что-то новое». На самом деле, сага с приобретением Тьяго тянулась слишком долго. Этот разговор несколько раз перетекал из стадий обострения в нудный бубнеж, потом вновь взрывался и опять затихал.

Весной испанский полузащитник не форсировал переговоры по новому контракту с «Баварией» и напускал тумана в свое будущее. Параллельно писали о желании «Барселоны» вернуть своего кантерано, в июне появились слухи о «Ливерпуле», вскоре в борьбу за полузащитника включились другие английские клубы и ПСЖ . Однако Алькантара хотел не просто уйти из «Баварии», у Тьяго было вполне четкое понимание, чего он хочет. Можно сказать, был план, и он его придерживался.

Тьяго двигали две главные мотивации — во-первых, возможность попробовать свои силы в АПЛ , во-вторых, поработать под руководством Юргена Клоппа, чья работа вызывает восхищение у испанского полузащитника. Уверен, у них с немецким тренером это взаимно, и добряк Юрген скажет несколько теплых слов в адрес Алькантары, когда будет приветствовать его в «Ливерпуле». Тьяго прекрасно вписывается в концепцию Клоппа: он суперфутболист и суперчеловек.

А еще это будет очень выгодный трансфер для «красных», ведь хавбек из основного состава победителей Лиги чемпионов перейдет в стан чемпионов Англии примерно за 30 миллионов евро. Низкая цена обусловлена тем, что в следующем году у Тьяго истекает контракт с «Баварией», через 9 месяцев он мог бы уйти свободным агентом, а через три получил бы официальное право вести переговоры с другими клубами. Естественно, у мюнхенцев не было причин удерживать Тьяго в команде силой, тем более испанец отдал клубу 7 лет и заслужил уважительное отношение к своим желаниям.

30 миллионов за 29-летнего футболиста такого уровня — это невероятно выгодная сделка со стороны «Ливерпуля», считайте, что половину от реальной стоимости мерсисайдцы заплатили харизмой Юргена Клоппа. «Красным» даже не пришлось выдерживать конкуренцию, Тьяго уверенным шагом шел на «Энфилд», игнорируя поползновения со стороны «Арсенала», ПСЖ и «Манчестер Сити». А ведь «горожан» тренирует Хосеп Гвардиола, с которым Алькантара работал в «Барселоне» и «Баварии». И все равно выбрал «Ливерпуль» и Клоппа.

Еще одна хорошая новость в том, что приезд Алькантары, похоже, не приведет к потере другого ключевого полузащитника. Речь о Джини Вейналдуме, которого очень хотел забрать в «Барселону» Рональд Куман. После разговора с Клоппом голландец предпочел остаться на «Энфилде». В общем, Тьяго — это суперкачественное дополнение, а не замена. Во всяком случае, на сегодняшний день не предполагается никаких жертв, которых будут оплакивать на «Копе». «Ливерпуль» готовится к конкуренции на всех фронтах и расширяет обойму.

В новой команде Тьяго будет получать около 200 тысяч фунтов в неделю (11 млн евро в год). Согласно отсчетам о структуре заработных плат в «Ливерпуле», Алькантара станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом команды после Мохамеда Салаха, который зарабатывает 220 тысяч евро. Зарплата ван Дейка 180 тысяч, у Мане и Алиссона — по 150. Это серьезная ответственность, испанцу придется делом доказать, что он стоит этих денег. А что можно предположить без риска ошибиться, так это какой номер возьмет Тьяго в «Ливерпуле»: очень удачно с уходом Ловрена в «Зенит» освободилась любимая Алькантарой «шестерка».