Серж Орье и «Спартак». Мина замедленного действия или трансферная бомба

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вчера, 09:30

«Соккер.ру» — об очередном потенциальном новичке «Спартака», который, скорее всего, останется потенциальным.

«Спартак» продолжает искать правого защитника. Согласно новостям из приличных источников москвичи были в шаге от покупки бразильца Гуги, почти подписали француза Кенни Лала, почти согласовали аренду немца Данни Да Кошты, а голландец Кенни Тете соскочил с крючка в последний момент и уехал в «Фулхэм». Накануне в новостные сети угодила очень крупная рыба. А именно — правый защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Кот-д’Ивуар Серж Орье.

Первое ощущение — не может быть. Не верится, что «Спартак» возьмёт да выложит 20 миллионов евро. А именно такую сумму собираются лондонцы выручить от продажи игрока. Орье очень хорош, даже слишком хорош для нашего чемпионата. Вне всяких сомнений, он сильнее перечисленных выше футболистов. К тому же Серж довольно молод. Опытнейшему игроку, двукратному чемпиону Франции всего 27 лет.

Но если верить всё тем же источникам, сватающим Орье в московский клуб, вероятность сделки расценивается как довольно низкая. Имеются, как минимум, ещё три претендента на ивуарийца — «Милан», «Монако» и «Байер». Впрочем, шанс увидеть Сержа в форме «Милана» ещё меньше. Почему? Узнаете позже.

Чем же так хорош Серж Орье? Очень быстрый фланговый игрок. Обладает превосходной как стартовой, так и дистанционной скоростью. Вынослив, ибо наматывает приличный километраж и не валится с ног в конце матча. Хорошо справляется со своими непосредственными обязанностями — прекрасно выполняет подкаты, обладает интуицией и часто действует на опережение. Зол и неуступчив. Очень не любит, когда его обыгрывают. Полезен в атаке, причём умеет делать бесподобные диагональные передачи. Да и сам забить может. Он стоит свои двадцать миллионов и в случае приезда в наш чемпионат может стать его сильнейшим правым защитником. Даже при наличии армейца Марио Фернандеса.

Но все эти достоинства перечёркиваются одним большим недостатком. А именно характером самого Сержа. Орье чрезвычайно эмоционален и болтлив. Настолько, что язык его порою заметно опережает мозг. И частенько подводит самого футболиста. Ещё в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» он на своей странице в Фейсбуке весьма жёстко прошёлся по судейству голландца Бьорна Кёйперса, а заодно и по самому арбитру. Выражение «грязный сукин сын» было оценено УЕФА в три матча дисквалификации.

Это полбеды. Мало ли кто там сетовал на судей. Немало и наших игроков подбирали рифму к слову арбитр. Но однажды Серж взорвал обстановку внутри сильнейшего клуба Франции, из-за чего собственно и остался лишь двукратным победителем Лиги 1. Однажды он поговорил со своим другом-футболистом Мамаду Дукуре, ответил на вопросы фанатов и поделился своими взглядами о тренере Лоране Блане и одноклубниках. Конечно, досталось не всем. Иные — Тьяго Силва, Маркиньос или Адриен Рабьо, а также не имевший отношения к ПСЖ Франк Рибери были удостоены самых лестных оценок. Зато Анхель Ди Мария оказался «клоуном», Сальваторе Сиригу — «геем». Но больше всего досталось Златану Ибрагимовичу и тренеру Лорану Блану, которым Серж приписал тесные интимные отношения. Один оказался личностью с пониженной социальной ответственностью, второй — персонажем с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Естественно, Серж использовал более простые и жёсткие эпитеты.

Вся эта беседа, в которой количество цензурных и нецензурных слов было примерно одинаковым, была выложена в сеть. Лоран Блан был в бешенстве. Чемпион мира и Европы, приличный тренер, а также человек, приведший Орье в «Пари Сен-Жермен» и приглашавший Сержа в сборную Франции (Блан не знал, что футболист заигран за ивуарийскую команду), получил вот такую благодарность. Ибрагимович тоже был взбешён: «Увижу Орье, набью морду». И набил бы. А если учесть разницу весовых категорий и чёрный пояс Златана, несложно догадаться, какая отбивная получилась бы из похабника и скандалиста. Серж быстро все понял и принёс свои извинения. Чтобы уладить конфликт, Орье не только извинился, но и расцеловал Ибрагимовича во все места. К счастью, виртуально: «Златан — лучший футболист, из тех, что я видел. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде». До мордобоя дело не дошло, но нападающий выставил условие — «или он, или я». Так Орье оказался в Лондоне. Французская пресса же выдала ему характеристику на прощание: «Серж подобен рыбе-фугу, которая в руках умелого повара становится деликатесом. Но малейшая неточность, и изысканное блюдо превращается в яд».

В Лондоне Серж вёл себя куда осмотрительнее. Может, плохое знание английского мешало. Может, Маурисио Почеттино, а затем и Жозе Моуриньо оказались теми самыми искусными поварами. А может, Орье сам поумнел. Хотя в прошлом году он затосковал и попросился во Францию. На какое-то время он выпал из состава. Но пришёл Моуриньо, и ивуариец был снова востребован. Контракт в силе до июня 2022 года. Но этим летом уже лондонцы собираются продать футболиста. Даже замену ему подыскали в лице Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптона».

Говорят, что Серж стал другим. Повлияла трагедия, случившаяся летом. В июле возле одного из ночных клубов Тулузы был смертельно ранен 26-летний Кристофер Орье. Поссорился с кем-то из-за девушки и получил пулю. Крис тоже был футболистом, причём толковым. Но реализовать свой талант не смог. Характера не хватило. В итоге пошёл по скользкой дорожке. Серж очень любил своего непутёвого младшего брата и тяжело переживал его гибель. Чтобы выйти из депрессии, Орье хочет сменить клуб, поэтому не возражает против своей продажи.

Переговоры с «Миланом» пока завершились ничем. Клубы не сошлись в цене. Да и сама ситуация — Ибрагимович и Орье снова вместе. Сюрреализм какой-то. Вряд ли в Милане потеряли голову, чтобы заложить такую мину. Но есть и другие варианты. В том числе и со «Спартаком». Однако в реальность этой сделки верится с большим-пребольшим трудом. И дело даже не в цене защитника, а в его репутации. Покупка Орье «Спартаком» может стать бомбой. Причём не только трансферной. Поэтому слухи о возможной покупке москвичами двукратного чемпиона Франции видятся дымовой завесой, за которой совершается другой трансфер.