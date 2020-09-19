После ухода Тедеско «Шальке» стремительно деградирует. Кум Клоппа не тянет — пора уходить

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вчера, 17:55

«Соккер.ру» рассуждает о невесёлых перспективах команды из Гельзенкирхена.

Перед началом сезона в Бундеслиге немецкие букмекеры дали свои прогнозы. С чемпионством всё ясно. Остановить машину Ханси Флика способна только сама «Бавария». Если произойдут какие-то внутренние катаклизмы, предпосылок к которым нет. Зато выбор неудачников изрядно удивил.

Наименьшие шансы выжить в элите у «Арминии». Ставки на вылет «плохой девочки» принимаются с коэффициентом 1,75. Следующим в списке идёт «Штутгарт», вернувшийся в первую Бундеслигу после годичного перерыва. Коэффициент — 4. А третий кандидат на выход с коэффициентом 6 — «Шальке». Который ещё пару лет назад играл в Лиге чемпионов и выходил из группы.

Неутешительный для «горняков» прогноз был сделан ещё до матча с «Баварией» и выглядел неким сгущением красок. Но первый матч нового сезона показал не только силу чемпиона, но и немощь «Шальке». Если бы не игра вратаря Ральфа Ферманна, впервые в жизни пропустившего восемь мячей, всё могло завершиться куда печальнее. Отсутствие воли, мысли, всего на свете. И какими-то погасшими, уставшими выглядели неплохие, а то и сильные футболисты. Тот же Озан Кабак, Себастьян Руди, Амин Арит, Сердар словно задавали себе вопросы: а что мы тут делаем. Сезон только начался, а игроки уже устали.

Ладно, попали под «Баварию». Мюнхенцы любят не просто побеждать, а крушить, растаптывать своих соперников. Но проигрыш чемпиону это не разовая акция. Вспомните отвратительную игру «Шальке» в прошлом сезоне. Особенно после его возобновления. Проигрывали всем кому не лень. Пропускали кучу, а каждый гол был за счастье. В последний раз команда Дэвида Вагнера побеждала 17 января! Тогда от «Шальке» пострадала мёнхенгладбахская «Боруссия». Безвыигрышная серия достигла семнадцати матчей. А это целый круг. У гельзенкирхенцев случались провалы на старте. Например, в начале сезона-2018/19 команда, которой руководил Доменико Тедеско, проиграла в пяти стартовых турах. Но тогда команда не выглядела безнадёжной. Та просадка виделась временной. Потом Тедеско вытащил «Шальке» из ямы. Но Доменико всё же уволили. И, видимо, поспешили. Без него стало хуже.

Назначение Дэвида Вагнера в качестве главного тренера оказалось ошибкой. Быть похожим на Юргена Клоппа, быть его кумом и близким другом, ещё не значит быть Клоппом. И если в первом круге чемпионата-2019/20 Вагнер худо-бедно справлялся, возможно, сказывался и пресловутый багаж предшественников. Но во втором круге команда пошла вразнос. Эмоциональный Вагнер хорошо заметен на скамейке. Тренерской руки только не видно. Не видно и как крёстный детей Клоппа собирается исправлять ситуацию. Дортмундское прошлое Дэвида не добавляет ему популярности в глазах болельщиков «Шальке».

После провального финиша предыдущего сезона отставка Вагнера была бы логичной, даже ожидаемой. Но руководство решило дать американо-германскому специалисту ещё один шанс. Ближайшие матчи покажут, продлятся ли мучения тренера «Шальке». В календаре значатся матчи с «Вердером» (в Гельзенкирхене), с «РБ Лейпциг» на поле соперника, домашняя игра с «Унионом» и дерби в Дортмунде. Если положение исправлено не будет, то клуб будет искать нового спасателя. Не факт, что эта мера поможет.

Однако сводить всё к личности главного тренера было бы неверно. В «Шальке» системный кризис. Во-первых, не хватает денег, несмотря на редкие удачные продажи своих футболистов. Но ещё чаще клуб упускает их бесплатно. Неумение менеджеров продлевать контракты с игроками стало притчей во языцех. И ведь пытались удержать, что Леона Горецку, что Макси Майера, что совсем недавно Александера Нюбеля. Но не хотят молодые футболисты связывать свои с судьбы с Гельзенкирхеном надолго. Как трамплин, но не более того. Играть в «Шальке» становится непрестижно. Поэтому и уходят. Кто удачно, как Горецка. А кто ради того, чтоб на лавочке «Баварии» посидеть и приобщиться к великому клубу, как недавний капитан. Болельщики клуба стараются не произносить его имя вслух. Он не единственный, кто покинул команду в межсезонье. Не получилось продлить контракт с любимцем Тедеско Даниэлем Калиджури, и теперь он футболист «Аугсбурга». Продан в «Ювентус» всего за четыре с половиной миллиона Вестон МакКенни.

Есть ощущение, что что-то подобное было и совсем недавно. В «Гамбурге» например. Из-за комплекса проблем великий клуб превратился в посмешище, а потом и вовсе покинул первую Бундеслигу. Две попытки выбраться оказались неудачными.

Приобретения тоже есть. Вернулась в клуб компания разбросанных по арендам. Среди них вратарь-ветеран Ральф Ферманн, хотя упоминались другие голкиперы. Но Александер Шволов сменил «Фрайбург» на «Герту», а Йонас Омлен и вовсе перебрался из «Базеля» во французский «Монпелье». Свен Ульрайх из «Баварии» тоже не перешёл. Вот и приходится бросать на растерзание Ферманна. Седовласый Ведад Ибишевич пришёл в свой пятый клуб Бундеслиги бесплатно и играть согласен тоже бесплатно. Странно, что Бенедикт Хёведес закончил карьеру, а не присоединился к родному клубу. Единственный новичок, к которому подходит определение «усиление» — это форвард Гонсалу Пасьенса. Да и то с натяжкой. Столько аренд перенёс, а в итоге оказался лишним в «Айнтрахте».

Поэтому, если сравнить «Шальке» времён Доменико Тедеско и нынешний состав, то станет ясно, почему та команда становилась второй и играла в Лиге чемпионов, а нынешняя и мечтать об этом не смеет. Поэтому и результаты не те. Но даже «остатки сладки» не имеют права играть так бездарно, отбывать номер. Вина игроков в происходящем тоже есть. Но, наверное, и самолюбие у них тоже присутствует. Поэтому исправлять ситуацию придётся в первую очередь им. Жаль будет, если прогнозы букмекеров сбудутся, а «Шальке» вылетит. Без него Бундеслига будет неполной.