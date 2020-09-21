«Милан» — «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:00

Первый тур итальянской Серии A закроется матчем на стадионе «Сан-Сиро», в котором сыграют «Милан» и «Болонья». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Милан»

Стартовый матч нового сезона «Милан» провел в квалификации Лиги Европы. У подопечных Стефано Пиоли не возникло проблем с ирландским «Шемрок Роверс», который был обыгран в гостях со счетом 2:0. Голы себе в актив записал Ибрагимович и Чалханоглу.

Напомним, что прошлый розыгрыш чемпионат Италии «Милан» закончил на шестом месте, показав такие результаты: 19 побед, девять ничьих и десять поражений. В Серии A команда не проигрывает в шести матчах кряду.

«Болонья»

«Болонья» стала двенадцатой команды прошлого сезона итальянского чемпионата. Подопечные Синиши Михайловича занесли себе в актив 12 побед и одиннадцать раз делили очки с соперниками. Еще в пятнадцати поединках команда покидала поле без набранных баллов.

В процессе подготовки к новому розыгрышу Серии A «Болонья» провела два контрольных поединка. Вот их результаты: «Фералписало» (2:0) и «Энтелла» (0:0). На финише прошлого сезона «Красно-синие» выиграли только один матч из семи.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Милан» — 1.561

Ничья – 4.520

Победа «Болонья» — 6.110

Статистика

«Милан» выиграл 3 последних матча у соперника.

«Болонья» проиграла 4 предыдущих поединках на стадионе «Милана».

В 4 последних очных встречах команд на «Сан-Сиро» забивалось минимум три гола.

Прогноз на матч

Команда Пиоли уже размялась в квалификации Лиги Европы, успев восстановиться после перелета в Ирландию. Новый сезон в Серии A «Милан» начинает с амбициями попасть в ТОП-4, чему сопутствует удачный финиш прошлого чемпионата.

«Болонья» испытывала заметные проблемы в обороне в минувшей кампании, а отсутствие качественных трансферов лишь усугубило положение дел в команде. Предлагаем взять ставку на П1 с коэффициентом 1.561 в БК Pinnacle.