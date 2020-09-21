«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

В заключительном матче 2-го тура АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 21 сентября 2020 года.
«Вулверхэмптон»
«Волки» взяли успешный старт в новом сезоне АПЛ. В гостевой встрече первого тура команда Эшпириту Санту обыграла в гостях неуступчивый «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
После этого «Вулверхэмптон» провалился в Кубке Английской лиги, где команда проиграла минимально «Сток Сити» (0:1) и покинула соревнования.
Отметим, что в трех из пяти последних домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» побеждал с «сухим» счетом.
«Манчестер Сити»
«Горожане» пропустили стартовый тур нового розыгрыша чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы не смогла пробиться в финал Лиги Чемпионов, уступив в ¼ французскому «Лиону» (1:3).
Напомним, что в прошло сезоне АПЛ «Сити» не отличался стабильностью, чем охотно воспользовался «Ливерпуль», скинувший клуб из Манчестера с трона. Предстоящий матч в составе гостей пропустят Ляпорт и Агуэро.
Котировки БК Pinnacle
- «Волки» в прошлом сезоне АПЛ дважды обыграли «Горожан» — 3:2 дома и 2:0 в гостях.
- В 7 из 10 последних матчах «Вулверхэмптона» дома прошла ставка на ТМ(2,5).
- «Манчестер Сити» не побеждал соперника в трех последних выездных матчах.
Прогноз на матч
Практика прошлого розыгрыша АПЛ показала, что футбол команды Нуну Санту крайне неудобен для «Манчестер Сити». «Волки» умело использовали оплошности «Горожан» в обороне, и четко реализовывали моменты в контратаках.
У «Горожан» на старте сезона нет основой пары центральных защитников, а Гвардиола продолжает находиться в поисках оптимальных сочетаний. Исходя из вышесказанного, рекомендуем ставку Ф1(+1,5) с коэффициентом 1.609 в БК Pinnacle.
Гости фавориты, но это вряд ли кого-то удивило. Все-таки "волки"будут играть против традиционно мощного Ман Сити. Ведь как бы не был хорош и временами неуступчив Вулверхэмптон со своим португальским легионом в составе, он всё равно сильно не дотягивает до уровня манкунианских "горожан", в которых уже вбуханы сотни миллионов далеко не деревянных денег....
Вулверхэмптон
В прошлом сезоне «бродяги» сумели одержать 15 побед и 14 раз сыграли вничью, что принесло 59 очков и седьмое место.
Из команды ушли Жота, Коста и Догерти. Из новичков нельзя не отметить центрфорварда Фабио Силву из «Порту», за которого отдали 40 миллионов евро и защитника «Лиона» Марсьяля (2 млн.).
У Санту в принципе,не все хорошо с кадрами перед ближайшей игрой. Отто и Хувер сыграть не смогут, с травмой колена на лавке остается Кастро.
Манчестер Сити
Даже и не знаю, что еще можно сказать нового про всем известный мажорный Ман Сити - это уже закоренелый гранд мирового ногомяча с самыми настоящими звёздами в чрезвычайно дорогой обойме и толковым всезнающим тренером..
Команду покинул Лерой Сане. На усиление приехали Натан Аке из «Борнмута» за 45,3 миллиона евро, правый вингер Ферран Торрес из «Валенсии» (23 млн.) и Пабло Морено из «Ювентуса» (10 млн.).
Не смогут выйти на поле Агуэро с травмой колена, Сандлер и Зак Штеффен. Коронавирус у Ляпорта и Мареза.
Прогноз на матч
Манчестер Сити имеет огромный потенциал, и отсутствие Агуэро вряд ли спасет любого соперника, тем более у них будет мотивации и желания отомстить за три поражения в последних очных встречах. Но я предлагаю не списывать заранее со счетов хозяев поля. Во-первых, в последние годы матчи против "горожан" даются им достаточно удачно. Во-вторых, сами по себе они являются весьма крепким и сбалансированным коллективом, который прекрасно играет вторым номером. С Сити же им и придется играть вторым номером. Учитывая, что оборона у подопечных Гваридиолы все еще остается проблемной линий, думаю, Вулвз свой гол забьют.
Мой прогноз: ОЗ
Гости фавориты, но это вряд ли кого-то удивило. Все-таки "волки"будут играть против традиционно мощного Ман Сити. Ведь как бы не был хорош и временами неуступчив Вулверхэмптон со своим португальским легионом в составе, он всё равно сильно не дотягивает до уровня манкунианских "горожан", в которых уже вбуханы сотни миллионов далеко не деревянных денег....
Вулверхэмптон
В прошлом сезоне «бродяги» сумели одержать 15 побед и 14 раз сыграли вничью, что принесло 59 очков и седьмое место.
Из команды ушли Жота, Коста и Догерти. Из новичков нельзя не отметить центрфорварда Фабио Силву из «Порту», за которого отдали 40 миллионов евро и защитника «Лиона» Марсьяля (2 млн.).
У Санту в принципе,не все хорошо с кадрами перед ближайшей игрой. Отто и Хувер сыграть не смогут, с травмой колена на лавке остается Кастро.
Манчестер Сити
Даже и не знаю, что еще можно сказать нового про всем известный мажорный Ман Сити - это уже закоренелый гранд мирового ногомяча с самыми настоящими звёздами в чрезвычайно дорогой обойме и толковым всезнающим тренером..
Команду покинул Лерой Сане. На усиление приехали Натан Аке из «Борнмута» за 45,3 миллиона евро, правый вингер Ферран Торрес из «Валенсии» (23 млн.) и Пабло Морено из «Ювентуса» (10 млн.).
Не смогут выйти на поле Агуэро с травмой колена, Сандлер и Зак Штеффен. Коронавирус у Ляпорта и Мареза.
Прогноз на матч
Манчестер Сити имеет огромный потенциал, и отсутствие Агуэро вряд ли спасет любого соперника, тем более у них будет мотивации и желания отомстить за три поражения в последних очных встречах. Но я предлагаю не списывать заранее со счетов хозяев поля. Во-первых, в последние годы матчи против "горожан" даются им достаточно удачно. Во-вторых, сами по себе они являются весьма крепким и сбалансированным коллективом, который прекрасно играет вторым номером. С Сити же им и придется играть вторым номером. Учитывая, что оборона у подопечных Гваридиолы все еще остается проблемной линий, думаю, Вулвз свой гол забьют.
Мой прогноз: ОЗ