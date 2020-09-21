«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:19

В заключительном матче 2-го тура АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 21 сентября 2020 года.

«Вулверхэмптон»

«Волки» взяли успешный старт в новом сезоне АПЛ . В гостевой встрече первого тура команда Эшпириту Санту обыграла в гостях неуступчивый «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

После этого «Вулверхэмптон» провалился в Кубке Английской лиги, где команда проиграла минимально «Сток Сити» (0:1) и покинула соревнования.

Отметим, что в трех из пяти последних домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» побеждал с «сухим» счетом.

«Манчестер Сити»

«Горожане» пропустили стартовый тур нового розыгрыша чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы не смогла пробиться в финал Лиги Чемпионов, уступив в ¼ французскому «Лиону» (1:3).

Напомним, что в прошло сезоне АПЛ «Сити» не отличался стабильностью, чем охотно воспользовался «Ливерпуль», скинувший клуб из Манчестера с трона. Предстоящий матч в составе гостей пропустят Ляпорт и Агуэро.

Котировки БК Pinnacle

«Волки» в прошлом сезоне АПЛ дважды обыграли «Горожан» — 3:2 дома и 2:0 в гостях.

дважды обыграли «Горожан» — 3:2 дома и 2:0 в гостях. В 7 из 10 последних матчах «Вулверхэмптона» дома прошла ставка на ТМ(2,5).

«Манчестер Сити» не побеждал соперника в трех последних выездных матчах.

Прогноз на матч

Практика прошлого розыгрыша АПЛ показала, что футбол команды Нуну Санту крайне неудобен для «Манчестер Сити». «Волки» умело использовали оплошности «Горожан» в обороне, и четко реализовывали моменты в контратаках.

У «Горожан» на старте сезона нет основой пары центральных защитников, а Гвардиола продолжает находиться в поисках оптимальных сочетаний. Исходя из вышесказанного, рекомендуем ставку Ф1(+1,5) с коэффициентом 1.609 в БК Pinnacle.