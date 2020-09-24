Молодая версия Зе Луиша. «Спартак» может обжечься на трансфере Тавареша

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вчера, 16:01

«Соккер.ру» рассказывает об очередном потенциальном новичке «красно-белых».

«Спартак» продолжает искать правого защитника. Не проходит и дня, чтобы в информационные сети не попадала «новая рыба». Правда, до московского клуба никто из улова не доехал. Но до закрытия трансферного окна ещё есть время. Поэтому есть шанс, что 22-кратный чемпион найдёт правого защитника своей мечты.

Список кандидатов, и без того внушительный, пополнил новый персонаж. Самый молодой из всех упоминавшихся ранее. И пока самый неизвестный, но в то же время очень похожий на одного недавнего спартаковца. Зовут его Томас Тавареш. Ему 19 лет. Он играет за «Бенфику» и молодёжную сборную Португалии.

Первое впечатление, возникающее при первом взгляде на Тавареша, — да это же Зе Луиш. Только помолодевший. Примерно такое же сложение, причёска, как у льва Бонифация. Волосы несколько длиннее. Нет, они не родственники — бывший спартаковец и потенциальный. Просто земляки. Оба родом из бывшей португальской колонии Кабо-Верде. С той лишь разницей, что Зе родился на Островах Зелёного мыса и играет за сборную этой африканской страны, а Томас появился на свет уже в метрополии и планирует играть за взрослую сборную Португалии. Сейчас он футболист молодёжки, а остальные ступени защитник уже прошёл. Если уж не срастётся, то двери команды Кабо-Верде для него пока остаются открытыми.

Любопытно, но сейчас в составе «Бенфики» сразу три Тавареша. И все трое — потомки выходцев с островов Зелёного мыса. Это левый защитник 20-летний Нуну Тавареш и полузащитник 21-летний Давид Тавареш. Они даже внешне похожи. Но из однофамильцев объектом внимания «Спартака» стал самый младший. Он же самый одарённый из трёх Таварешей. Рослый для крайнего защитника — метр восемьдесят семь. В то же время лёгкий и быстроногий. Томас едва ли не самый скоростной игрок лиссабонского клуба. Хорош в отборе, причём работает чисто. Подвижность позволяет молодому португальцу играть на опережение. Насколько полезен футболист в атаке — судить пока трудно. Тавареш успел сыграть в основе «орлов» только десять встреч и результативных действий пока не совершал. Однако молодой футболист обладает хорошим пасом, довольно силён в обыгрыше и неплохо видит поле. Тавареш — левша, обладает навыками игры на левой бровке и при необходимости может подменить Айртона. В хороших тренерских руках и при наличии игровой практики он может вырасти в очень приличного игрока.

Есть ли в игре молодого португальца недостатки? Естественно. При обороне собственных ворот Томас нередко выбивает мяч куда попало, а не своим игрокам. Чем иногда срывает атаки и создаёт новые проблемы своей команде — «Бенфике» и молодёжной сборной страны. Второй недостаток — недостаточная выносливость. Бывало, что набегавшись от души в первом тайме и начале второго, Тавареш заметно уставал после 65-70 минут. Третья проблема — недостаточно хорошо поставленный удар. Не самая большая проблема для защитника, но поправимая.

С практикой как раз и возникает проблема, из-за которой Томас может покинуть «Бенфику». На правом фланге у «орлов» играет капитан команды Андре Алмейда. Который в тридцать лет находится на пике карьеры и никуда не собирается. Поэтому не станет просто так отдавать место в основе. Года три-четыре Алмейда ещё побегает. Но Тавареш не может ждать три-четыре года, пока Андре наиграется. Поэтому «Бенфике» имеет смысл отдать Томаса в аренду или продать с правом первоочередного выкупа. То есть подождать, пока молодой футболист созреет для основы.

Но «Бенфика» не заинтересована в уходе Томаса в клуб португальской Примейры. Укреплять «Порту», «Спортинг» или «Брагу» — неразумно, а в других португальских командах Тавареш вряд ли будет прогрессировать. Поэтому есть смысл уйти на время в зарубежный клуб, находящийся на подъёме. Непременное условие — постоянная игровая практика. «Спартак» отвечает этим критериям.

Неплохим вариантом был бы переход в «Вулверхэмптон», где собралась приличная португальская колония, да и тренер тоже португалец. Кроме того, Томас хорош знаком и сыгран с правым полузащитником Педру Нету. Вместе немало поиграли в юношеской сборной. Перейти к «волкам» ещё не поздно. Но будет ли там Томас игроком основы? Не зря ведь самый португальский английский клуб летом заплатил «Барселоне» 30 миллионов за Нелсона Семеду. Который имеет больше шансов заиграть в основе, нежели юный соотечественник.

Траснсфермаркт оценивает Тавареша в 7,5 млн евро. Реальная цена обычно отличается на миллиона два. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2024 года, поэтому переговоры не обещают быть простыми.

А нужен ли 19-летний португалец «Спартаку»? Возраст небольшой, опыт тоже, за пределами Португалии футболист не играл. Не рискует ли столичный клуб, приглашая Тавареша? Вдруг возьмут его, потратят деньги, а толку от него будет немного. Держать легионера на лавочке — дорогое удовольствие. Кроме того, мало кто знает, как адаптируется Томас к Москве, как наладит отношения в команде. Пока мы не знаем, что он за человек. Однако в составе «Спартака» есть как минимум два человека, которые бы могли помочь Таварешу лучше вписаться в коллектив. Первый — это Айртон, говорящий на португальском языке. А второй — Джордан Ларссон, чей дедушка был родом с Островов Зелёного мыса.

Вероятность перехода? Сложный вопрос. Вполне возможно, что в «Спартаке» рассматривают Тавареша как запасной вариант. На случай, если сорвутся остальные. Игрок талантливый и перспективный. Но молодость и небольшой опыт могут оказаться аргументами против.