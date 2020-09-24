«Ростов» покинул Лигу Европы. «Маккаби» был сильнее, а глупое удаление исключило камбэк

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вчера, 22:09

«Соккер.ру» увидел физический и моральный провал футболистов Карпина. Израильтяне заслужили свидание с Моуриньо.

Шомуродов забил за «Ростов» впервые за 208 дней

Ах, если бы продолжил в том же духе! В официальных матчах Элдор не отличался до сегодняшнего дня с 29 февраля — дня, который видим в календаре только в високосные годы. Мяч в ворота «Ахмата» в Грозном долго был последним. И хотя после этого у узбекского форварда были голевые передачи, даже этот сезон Шомуродов начал безрезультативно. Наверное, если бы играли сборные, то Элдор мог найти вдохновение там – в прошлом году наклепал 13 мячей в международных матчах, но оказалось, что нужно попасть в еврокубки, чтобы спустя 208 дней, или семь месяцев, центральный нападающий «Ростова» порадовал мастерским ударом после великолепной передачи Норманна.

Рукавица отличился в 5 поединках за «Маккаби» подряд

Во всех играх сезона. Это соперник, о котором есть что рассказать. Никита родился в Николаеве, до четырнадцати лет – до 2001 года, играл в футбол в школе тамошнего «Торпедо». А потом из города моряков перебрался в страну, окруженную водой – Австралию. Там вырос в профессионального футболиста, довольно быстро вернулся в Европу – не заиграл в «Твенте», но рубился в «Герте». А в 2016-м оказался в Израиле, где проходят лучшие годы в его карьере. И где живет его супруга – по иронии судьбы, тоже из Николаева. Отсюда у Рукавицы израильский паспорт в кармане. В прошлом чемпионате этой страны у Никиты 22 гола в 33 играх, а теперь у него по 3 гола в Лиге Европы и 4 в Премьер-Лиге Израиля. Не удержали главного снайпера «Маккаби», а мог и дубль сделать.

В первом тайме реализовали 66.6 % точных выстрелов

Показательно о первой половине скажет ключевая статистика – первые точные удары в створ двух ворот стали голевыми. Конечно же, были опасные атаки, ведь до перерыва собрали в целом 54 опасных подхода на две команды, но у американского голкипера Джоша Коэна единственный сэйв на две команды до перерыва. Если бы этого удара не было, то получилось, что вратари просто были бы зрителями, что вводили мяч после неточных выстрелов. У «Ростова» было две такие попытки, и одну заблокировали соперники. А у «Маккаби» из Хайфы – шесть штук, но в низком блоке оборона Карпина до перерыва сыграла лучше, чем после навеса на Рукавицу. В игре без акцента на ворота было 2 гола за тайм – так совпало.

Роман Еременко созидает на 44% от своих возможностей

Добавим ироничности в серьезное и, к сожалению, грустное повествование – конечно же, точно посчитать нельзя. Но это не выдуманное число, вот увидите. Да и важно поговорить о главном футбольном интеллектуале в команде Карпина (кроме самого Валерия Георгиевича). «Маккаби», как и предполагали, оказался крепким орешком – сильная команда, умная, самоуверенная в хорошем смысле. Следовательно, против них нужны были правильные передачи Еременко. И их уже предсказуемо не хватало. Причина понятная – проклятый вирус, который скосил в этом году Романа. Если в прошлом сезоне финн выдавал по 2.5 ключевых паса за игру, то теперь скатился до 1.1, показывает 44 % от нормы. Очень жаль. Теперь от Романа зависит многое, а не может ничего показать. Сегодня еще и в обороне недоработал перед вторым, победным голом израильтян. Категорически не готов физически.

У «Маккаби» 6 из 9 ударов – в створ ворот Песьякова

Вот вам и разговор о мастерстве в конкретный вечер. Нельзя врать в таких случаях – израильтяне играли лучше. Можно начать рассказывать, насколько отличаются по финансированию клубы из их и российской Премьер-Лиг, однако зачем все эти разговоры, если у «Маккаби» настолько хороший футбол? Денег нет, играть умеют. Проблема также в защите «Ростова» — не хватает «бати», как Сесар Навас или Рагнар Сигурдссон. Хаджикадунич и Осипенко получают заманчивые предложения в сентябре от других клубов, но пока эта пара рослых ребят может упустить шустрого соперника, вроде Рукавицы. Если бы не уверенная игра Песьякова, то «Маккаби» мог забить не 2 гола после 6 точных ударов, а больше. Кстати, у «Ростова» всего 2 удара в створ за матч, оба до перерыва.

У ростовчан 0 желтых и 1 прямая красная карточка

Бывает же такое! Красные карточки чаще встречаются в поединках, где есть накал страстей – видим вторые предупреждения одному футболисту. Но сегодня российский клуб остался в концовке в меньшинстве, не имея грубых фолов. Дурацкое решение Глебова – в центре поля решил сыграть с понтами. Подставил прямую ногу под мяч, такое ощущение, что чуть ли не пяткой пытался достать мяч. Но сегодня не день тхэквондо – и у Златана вирус, и Глебов напугал арбитра. Это не железная красная карточка, но глупый и ненужный фол. Плюс Данил перед вторым мячом «Маккаби» неправильно сыграл – не подстраховал Еременко.

«Ростов» не одержал шестую победу в 25-м матче европейских кубков

Маленький юбилей – двадцать пятый матч ростовчан в еврокубках, омрачен вылетом. «Ростов» на самом деле крепкий боец – у них суммарно 14 побед и ничьих, но теперь 11 поражений. Сегодня у них ничегошеньки не получилось, кроме одной диагонали и красивого голевого удара. К сожалению, увидели посредственный футбол от «Ростова». Они спешили, когда не нужно, играли медлительно и вяло, а надо было резче, чем «Маккаби». Получился не стиль команды с «4-3-3», а вязкий поединок в стиле боксерских матчей без большого количества ударов.

Карпин вылетел от представителя 23-й лиги Европы

Они рядом с казахами и белорусами. Так что тренер зря рассказывал до поединка о стопроцентной моральной готовности своей команды к Лиге Европы. Обычно такие заявления заканчиваются, как сегодня, хотя еще поединок соперника против «Кайрата» и Вагнера Лава показал, насколько это приличный соперник молодого и смелого тренера. Конечно, раз израильтяне так бурно празднуют победу над «Ростовом», ведь понимают – если «Тоттенхэм» пройдет своего соперника, то им крышка. Но это еще один повод поругать команду Карпина, они даже вылет от лондонцев не заслужили.