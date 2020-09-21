Тадич забивает через себя, VAR мешает Промесу в бомбардирской гонке. Разбираем новый тур Эредивизие

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вчера, 10:13

«Соккер.ру» рассказывает о втором туре голландского чемпионата.

Сыгран второй тур Эредивизие. Главный итог — появление сразу четырёх лидеров. Среди которых два «кита» — «Аякс» и ПСВ , и два представителя «китобойной флотилии» — «Херенвен» и «Витесс».

Бледный «Алкмар»

«Алкмар», вылетевший из Лиги чемпионов, снова огорчил своих болельщиков. На этот раз неудачным стартом в чемпионате. Встреча первого тура с «Утрехтом», как вы знаете, была перенесена, и вице-чемпион начинал борьбу в чемпионате домашней встречей со «Зволле». Казалось бы, чего проще. В прошлом сезоне АЗ выиграл дважды — 3:0 в Зволле и 2:0 в Алкмаре.

Но этот раз всё пошло не так. На седьмой минуте в ворота хозяев был назначен 11-метровый. Но после консультаций с бригадой VAR судья убедился, что нарушение произошло за пределами штрафной площадки. Поэтому только штрафной, но удар Дина Хёйбертса приняла стенка. Прошло ещё 10 минут, и Келвин Стенгс решил помочь обороне и заработал красную карточку. Было за что, исполнил приём из кунг-фу. Ближе к перерыву преимущество гостей из численного и игрового превратилось в материальное. Хозяева вынесли мяч из штрафной на ногу Клинту Лемансу, который сразу же пробил. Марко Бизо на беду для хозяев далеко вышел из ворот, и мяч, просвистев над головой вратаря, вонзился под перекладину.

К чести «Алкмара», он прибавил во втором тайме и сумел отыграться в меньшинстве. Майрон Боаду подкараулил отскок и корявым, но точным ударом сравнял счёт. Ничья 1:1. Потеряли два очка, так ещё и Стенгса лишились. За прямую красную ему теперь впаяют матча три. Если учесть, что Уссами Идрисси пока не в лучшем состоянии, то рассчитывать на сильный старт «Алкмару» не приходится.

Тяжёлые битвы «Фейеноорда» и ПСВ

«Фейеноорд», одержавший уверенную победу в первом туре, рассчитывал на три очка в игре с «Твенте». Но и в этой встрече произошёл сбой на старте. Вацлав Черны на второй минуте загнал мяч в ворота хозяев. «Фейе» отыгрался на 28-й минуте с помощью двух пенальти. Первый удар Стивена Бергейса удачным не назовёшь. Вратарь «Твенте» Йоэл Дроммел, вытянувшись в струнку, мяч отбил. Бергейс бросился добивать и оказался на газоне. Ещё один 11-метровый. На этот раз капитан роттердамцев не оставил шансов вратарю — 1:1. Но со вторым голом у команды Дика Адвоката не сложилось. Атаковали хозяева много, но количество этих атак не перешло в качество. И Дроммел играл хорошо, и футболисты «Фейеноорда» промахивались. В уже добавленное время игроки хозяев требовали назначения ещё одного пенальти. Судья же после консультаций с бригадой VAR решил, что три 11-метровых — это слишком. В итоге «Фейеноорд» недосчитался двух очков в домашнем матче.

ПСВ одержал не самую убедительную победу над «Эмменом». Брабантцы имели большое преимущество, но подводила расточительность при завершении атак. Гости отвечали редкими, но колючими атаками. В одном из эпизодов только мастерство Ивона Мвого спасло команду Рогера Шмидта. Всё же один мяч ПСВ в ворота «Эммена» загнал — Нони Мадуэке замкнул прострел Коди Гакпо. Но на большее эйндховенцы не сподобились. На 84-й минуте брабантцы пропустили курьёзнейший мяч. Филипп Макс отбросил мяч назад своему вратарю. А проведший хороший матч Мвого не попал по мячу как следует и подправил мяч за линию собственных ворот — 1:1. Терять два очка в такой ситуации, да ещё в игре с «Эмменом», было бы расточительством. Но когда ничья казалась неизбежной, вышедший на замену Макси Ромеро точно пробил после навеса Макса — 2:1. Очень тяжёлыми получились эти три очка.

«Аякс» же играючи разобрался с «Ваалвейком» 3:0. Могло быть и пять, но VAR отменил два гола в ворота гостей. Среди отменённых оказался и мяч Квинси Промеса, отыгравшего 83 минуты. Не был засчитан также один из голов Закари Лабьяда. В итоговый протокол были внесены имена Душана Тадича, Закари Лабьяда и Лисандро Мартинеса. Так «Аякс» набрал шесть очков из шести возможных, а его вратарь Андре Онана пока не пропускал.

Кстати, оцените первый гол Тадича, забитый какой-то разновидностью удара через себя. Получилось неплохо:

«Витесс» и «Херенвен» продолжают побеждать

Ноль в графе пропущенные мячи значится и у «Витесса». «Орлы» из Арнема уверенно победили дома «Спарту» — 2:0. В первом тайме, ещё когда соперники играли в полных составах, в воротах спартанцев расписался Уссама Таннане. Незадолго до ухода на перерыв вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Михаэль Хайлен. Во втором тайме вышедший на замену Армандо Броя закрепил победу «Витесса», вторую в текущем чемпионате.

Ещё одним коллективом, пока идущим без потерь, оказался «Херенвен», выигравший в гостях у «Фортуны». Всё решилось ещё в первом тайме, когда в воротах Алексея Кошелева побывали три мяча. Сначала отличился одолженный у «Баварии» 19-летний Оливер Батишта Майер. Потом пришла очередь футболистов по фамилии Верман. Сначала Джоуи Верман реализовал пенальти, а потом его однофамилец Хенк забил с игры. После перерыва фризы сбросили обороты, позволив Себастьяну Польтеру отыграть один гол.

Травма Арьена Роббена, полученная в первом туре, оказалась достаточно серьёзной. В Гаагу знаменитый футболист не поехал, что не помешало его родному «Гронингену» выиграть у «Ден Хааг» 1:0. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник «аистов» Шакил Пинас. Защита «бело-зелёных» на этот раз сыграла безупречно. Серджио Падту даже не пришлось выручать гостей. Ноль ударов в створ ворот.

Герой первого тура «Венло» на этот раз довольствовался миром с «Утрехтом» в домашней встрече. Хозяева довольно быстро — на восьмой минуте распечатали ворота Маартена Паса. Гол на счету Гуса Хуппертса. Но потом гости освоились на поле «Де Кул». Отыгрались, правда, не сразу. На 58-й минуте. Защитник Шон Клайбер постарался. «Утрехт» мог вырвать победу, но был вынужден довольствоваться ничьей.

Самый крупный счёт был зафиксирован в Тилбурге, где «Виллем II» разобрался с «Хераклесом». Два мяча в ворота команды, носящей имя древнегреческого героя, отправил вполне современный грек Вангелис Павлидис. Ещё по голу добавили немецкий турок Гёркем Саглам и ганец Джон Йебоа, впервые вышедший на поле в полосатой футболке «королевского клуба». Две голевых передачи отдал Майк-Трезор Ндайишимийе.

Два тура — слишком маленький срок для того, чтобы делать выводы. Тем более что все претенденты на чемпионство пока не показывают чемпионской игры, а судить о претензиях «Херенвена» и «Витесса» — преждевременно. Подождём несколько туров. То же самое и о бомбардирской гонке. Тут два лидера — по три мяча забили Йоргос Якумакис («Венло») и Стивен Бергейс («Фейеноорд»). По два точных удара у Коди Гакпо ( ПСВ ) и Вангелоса Павлидиса («Виллем II»).