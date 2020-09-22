Стабильно вылетаем от греков. «Краснодар» должен прервать серию, если хочет в ЛЧ

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вчера, 12:32

ПАОК — первый и последний барьер на пути «быков» в групповой этап Лиги чемпионов.

Путь «быков» в основную сетку Лиги чемпионов короче, чем был изначально

Когда «Краснодар» во второй раз подряд занял третье место в РПЛ , команда Мурада Мусаева готовилась, как и в прошлом году, взять старт в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, то есть была в двух соперниках от группового этапа. С той лишь разницей, что в нынешнем розыгрыше все отборочные раунды, кроме последнего, играются в один матч. Но благодаря победе «Севильи» в Лиге Европы одним приключением стало меньше.

Так как андалузцы финишировали в топ-4 своего чемпионата и завоевали пропуск в Лигу чемпионов через национальный турнир, путевка в основную сетку ЛЧ , предназначенная победителю Лиги Европы, перешла к французскому «Ренну», а «Краснодару» досталось место в раунде плей-офф. Не выходя на поле, «быки» приблизились к своей мечте. Оставалось только дождаться своего единственного соперника, которым стал ПАОК , сенсационно обыгравший «Бенфику» в третьем квалификационном раунде.

В третий раз подряд проиграть грекам в квалификации Лиги чемпионов будет больно

На протяжении трех сезонов Россия занимала шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА , что давало нам три путевки в Лигу чемпионов: чемпион и вице-чемпион попадали в групповой раунд напрямую, бронзовый призер должен был выдержать квалификационные испытания. Предыдущие две попытки оказались неудачными, а вылетали наши клубы от греческих команд.

«Спартак» в сезоне-2018/19 проиграл ПАОКу (2:3; 0:0). Москвичи еще под руководством Массимо Карреры бодро стартовали в противостоянии с ПАОКом — к 17-й минуте в выездном матче вели со счетом 2:0, однако до перерыва «орлы» отыгрались и вышли вперед. Во втором тайме Квинси Промес упустил возможность сравнять счет с пенальти, но «Спартак» был уверен, что дожмет греков в Москве. Глядишь, и дожал бы, но подвел Луис Адриано, заработавший глупое удаление еще в первом тайме. ПАОК отстоял нулевую ничью, а в раунде плей-офф вылетел от «Бенфики».

«Краснодар» в сезоне-2019/20 проиграл «Олимпиакосу» (0:4; 1:2). Год назад от греков вылетел уже «Краснодар», причем вылетел с треском — 1:6 по сумме двух матчей. Никто не ожидал такого после того, как «быки» прошли «Порту» в третьем квалификационном раунде, но «орлы» оказались куда страшнее «драконов», сняв все вопросы уже в первом матче.

«Краснодар» никогда не играл в группе ЛЧ , ПАОК — тоже

Для «быков» это всего лишь вторая попытка пробиться в основную сетку престижного турнира, но у ПАОКа история разочарований в квалификации куда серьезнее. Греческий клуб впервые выступил в Кубке чемпионов в сезоне-1976/77, тогда удалось пройти кипрскую «Омонию» в 1/16 финала, но в 1/8 ждал вылет от киевского «Динамо». Восемь лет спустя «орлы» в первом же раунде уступили итальянской «Вероне».

Если же говорить о Лиге чемпионов современного формата, то ПАОК никогда не выступал на групповой стадии, хотя попыток пробиться туда было немало. «Орлы» в седьмой раз за последние 16 лет участвуют в квалификации ЛЧ , предыдущие шесть попыток оказались провальными. Фиксируем имена обидчиков: «Маккаби» (Тель-Авив), трижды «Аякс», «Шальке» и «Бенфика». Хороший чат. Добавляйся, «Краснодар»!

«Краснодар» и ПАОК уже встречались

На групповой стадии Лиги Европы-2015/16. «Краснодар» тогда выиграл квартет, а ПАОК остался на третьей строчке. В Салониках команды сыграли со счетом 0:0, а в Краснодаре, еще на стадионе «Кубань», «быки» выиграли 2:1, по голу забили Ари и Жоаозиньо, а в составе ПАОКа отличился Роберт Мак, который впоследствии поиграет в РПЛ за «Зенит».

Знакомые лица и возможные составы

В составе ПАОКа выступают два футболиста, знакомые по матчам чемпионата России: бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон и экс-вингер «Ахмата» Лео Жаба. Исландец — основной центрбек, наверняка сыграет в Краснодаре с первых минут и вспомнит, как участвовал в российском Южном Дерби, а вот у бразильца твердого места в стартовом составе нет.

Тренирует ПАОК молодой португальский тренер Абел Феррейра, который на родине успешно работал с «Брагой». В последнее время он предпочитает прогрессивную схему 3-4-3, хотя у «орлов» есть и другие варианты ведения игры: если против «Бенфики» играли в одну из разновидностей схемы с тремя центральными защитниками — 3-4-1-2, то до этого обыграли «Бешикташ», используя расстановку 4-4-2. Для «Краснодара» Феррейра наверняка приготовил что-то особенное.

Ориентировочный состав ПАОКа (4-3-3): Ж. Живкович — Ингасон, Варела, Михайлидис — Креспо, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис — Пелкас, Цолис, А. Живкович.

Ориентировочный состав «Краснодара» (3-4-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес — Вильена, Олссон — Вандерсон, Кабелла, Классон — Берг.

Слова перед игрой

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:

Командам остался один шаг до группы, это серьезная цель. Благодаря матчам такого накала, против соперников такого высокого уровня, мы можем прогрессировать. Мы давно ждали такой поединок. Предстоит упорная борьба на каждом участке поля. Это будет важный день в истории клуба. Важно играть быстро, важны переходные фазы. Это ключевой момент, просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. Только ускорение игры в каждой фазе может принести преимущество на каждом участке поля, поможет создать моменты для обострения. Мы сделали выводы из прошлогодней неудачи с «Олимпиакосом», постараемся этих ошибок не допустить.

Абел Феррейра, главный тренер ПАОКа: