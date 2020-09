В Бразилии учат гимн «Спартака», альпака и попугай остановили футбольные матчи. Обзор соцсетей

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Семья экс-голкипера «Зенита» выступила против завершения лета.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин подарил своей жене Дарье автомобиль.

Премия «голевая передача года» нашла своего победителя.

Оказывается, что существуют девушки, которые практически не уступают в технике форварду ПСЖ Неймару!

Как вам такой гол?

Полузащитник «Лацио» уже опытный отец — умеет медитировать в любой ситуации.

Сын полузащитника «Тоттенхэма» .

Дарья Валитова (супруга нападающего «Спартака» Александра Кокорина) вместе с сыном.

В матче 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» с крупным счетом обыграл «Саутгемптон» (5:2).

Нападающий «шпор» Сон Хын-Мин стал одним из самых продуктивных игроков на поле, оформив покер.

Появилось видео предматчевой установки в исполнении рулевого команды , именно он советовал подопечным пасовать на Сона!

Страйкер ПСЖ привык доверять женщинам.

Хорват готовится к переходу в «Локомотив». Ему предстоит битва за место в стартовом составе с Федором Смоловым и Эдером.

Впрочем, 4 млн евро в год он сможет заработать даже не выходя на поле. В теории Марио даже может сыграть гимн Лиги чемпионов на гитаре.

В Бразилии появляются новые болельщики «Спартака». Экс-форвард «Спартака» Маркао учит своих детей петь гимн московского клуба!

В матче между «Карлтон Атлетик» и «Илкли Сити» в одной из низших лиг Англии на поле выбежала альпака! Журналисты не смогли выяснить клубные пристрастия необычного болельщика.

Crazy scenes ⁦@CarltonAthletic⁩ vs ⁦@ilkleytown⁩ today. ⁦@JoeGarsideLUFC⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF