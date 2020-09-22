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В Бразилии учат гимн «Спартака», альпака и попугай остановили футбольные матчи. Обзор соцсетей

вчера, 18:00
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Икарди Мауро
Икарди Мауро
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Бензема Карим
Бензема Карим
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Манджукич Марио
Манджукич Марио
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Семья экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева выступила против завершения лета.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин подарил своей жене Дарье автомобиль.

Премия «голевая передача года» нашла своего победителя.

Оказывается, что существуют девушки, которые практически не уступают в технике форварду ПСЖ Неймару!

Как вам такой гол?

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Милота дня:

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В матче 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» с крупным счетом обыграл «Саутгемптон» (5:2).

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Впрочем, 4 млн евро в год он сможет заработать даже не выходя на поле. В теории Марио даже может сыграть гимн Лиги чемпионов на гитаре.

В Бразилии появляются новые болельщики «Спартака». Экс-форвард «Спартака» Маркао учит своих детей петь гимн московского клуба!

В матче между «Карлтон Атлетик» и «Илкли Сити» в одной из низших лиг Англии на поле выбежала альпака! Журналисты не смогли выяснить клубные пристрастия необычного болельщика.

Зато очевидно, что попугаи в Бразилии недолюбливают женский футбол.

Ты узнаешь этот голос из тысячи!

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Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:45
Прикольно. Особенно порадовало,что Маркао,попавший в Спартак в нагрузку, не забывает нас.
No pupsiks
No pupsiks
вчера в 19:09
Супруга Кокорина затмила всех.
Хрен горький
Хрен горький
вчера в 18:15
Прикольная подборочка. :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
Ну веселуха же!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:06
Интересны обзор получился.
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